Reno12系列发布引社交媒体热议，话题讨论量达到180万左右

【天极网手机频道】OPPO Reno12系列于5月23日正式亮相发布，并于发布会后正式开启预售。Reno12系列不仅延续了OPPO Reno系列的高热度，而且在新一代产品中进一步提升了市场接受度。新机发布后，Reno12系列在社交媒体引起热议，微博#OPPO Reno12#话题量成功突破1.5亿,话题讨论量达到180万左右。

在天极网看来，Reno12系列的设计和AI功能是其成功的关键因素之一。Reno12系列采用全新的四曲柔边直屏设计，并从 Y2K 风格与高定时尚中撷取灵感，「流银玻璃」设计展现液态金属的流动质感，引领小直屏设计美学。

在AI应用上，，Reno12系列基于AI大模型，为实况照片带来了原生 AI 人像算法，支持5000 万 AI 全焦段三摄输出，并且支持社媒分享。同时还新增了如AI 闭眼修复、AI 抠图、AI 文档扫描、小布英语老师、小布面试官等多种实用AI功能。

性能方面，Reno12搭载了天玑8250处理器和5000万单反级人像三摄系统，这些高端配置满足了用户对高质量拍照和流畅操作的需求。在重量仅为179g、厚度仅为7.25mm的轻薄机身中配备了5000mAh大容量电池四年超耐久与长寿版 80W 超级闪充。

可以说，OPPO Reno12系列通过其创新的设计、强大的性能以及优化的用户体验，在技术和服务上为用户提供了更多价值，从而巩固了其在智能手机市场中的竞争地位。目前OPPO Reno12系列已全面在线上线下开启预售，近期有购机需求的朋友不妨多多关注。