　OPPO Reno13系列：超美小直屏、超绝手感

【天极网手机频道】 OPPO Reno13系列自推出以来，一直以其时尚的设计和出色的影像能力赢得了广大年轻用户的喜爱。OPPO Reno13系列被寄予“超美小直屏”的厚望，全新一代OPPO Reno13 系列在其外观设计、影像实力、芯片性能、游戏体验、续航能力以及信号稳定性等方面都进行了全面的升级。天极网为大家盘点OPPO Reno13的极具优势的地方。

外观设计：iPhone同款冷雕工艺

OPPO Reno13在外观设计上延续了Reno系列的经典设计，并在此基础上进行了今年时尚潮流的创新。OPPO Reno13主打配色蝶蝶紫是采用了今年潮流趋势――蝴蝶作为主要的设计元素，并且在蝴蝶翅膀中用极为精细的微堀光栅排列实现了翅膀的光影流动，变换手机角度时翅膀仿佛注入了生命力，同时OPPO还邀请了宋雨琦作为OPPO Reno13的形象代言人，激励年轻人追逐梦想，“犹如蝴蝶在梦中自由漫舞，飞向人生的旷野，就不怕找不到前行的方向。”

除了“蝶蝶紫”配色，OPPO Reno13还拥有星河蓝以及午夜黑，能够满足不同用户的审美需求。其中星河蓝配色是属于 Reno 的“蓝调时刻”，AG 玻璃不仅有消除镜面作用，同时又能够保留玻璃原本的精致触感，还原纯净蓝调底色;午夜黑则代表着经典和反叛的“黑”，将神秘感时尚诠释得恰到好处。

优越的裸机手感

OPPO Reno13在保持轻薄设计的同时也兼顾了手感。全系后盖采用的是与iPhone同款的一体化冷雕玻璃工艺，这种工艺的优点是将整块玻璃一体冷雕塑形而成，无缝设计可以更好地防水防尘;铝合金金属中框带来舒适手感的同时更抗跌落。

薄至7.24mm和轻至181g的机身为6.59英寸的1.5K超高清小直屏带来浑然一体的自然手感，极致的点胶宽度控制搭配极致的屏组黑边设计，上边框为1.64mm，左右边框为16.65mm，视觉上形成超窄的视觉效果。

相机功能旗舰体验：柔光人像、胶片风格

影像上，Reno13后置配备了一颗5000万像素的广角镜头和一颗800万像素的超广角镜头。广角镜头支持OIS光学防抖，能够在拍摄时有效减少抖动带来的画面模糊，确保画面的清晰度和稳定性。而超广角镜头则拥有115°的超广视角，能够轻松拍摄出宽广的画面，非常适合拍摄大场景或多人合影。

最新一代的Reno13同样支持实况照片功能，Reno13 系列实况照片功视频长度延长至 3s，还支持全焦段实况照片拍摄以及EIS 防抖，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够拍摄出高质量的实况照片，不满意实况封面帧的话可以自己重新选择，选择后封面帧都会进行画质增强，已显示更清晰的显示效果;如果想要分享给好友，还支持GIF导出或是视频导出，甚至可以批量转成视频格式，让分享更加快速便捷。

在相机功能上，OPPO直接在Reno13上下放了自家旗舰才有的相机功能，比如支持柔光模式下的三种滤镜，此外，还支持CC 胶片模拟、NC 胶片模拟、Pro Neg.Hi 胶片的风格滤镜。胶片风格不仅模拟了传统胶片的色彩和颗粒感，还保留了独特的色调和对比度，使得人像作品在视觉上更加独特和富有故事感。使用胶片风格拍摄人像时Reno13 系列会根据拍摄环境自动调整色彩饱和度、对比度和亮度，呈现出来的效果都像是冲洗出来的胶片作品，而且这种风格尤其适合拍摄情绪人像或街头人像，特别有氛围感和有故事感。

总结

关于选购建议方面，首先如果在乎屏幕形态的用户，优先选择OPPO Reno13的标准版为6.59英寸直屏设计，而OPPO Reno13 Pro则是微曲屏幕的设计;同时如果有长焦拍照构图需求的用户可以优先考虑OPPO Reno13 Pro机型，OPPO Reno13 Pro相较于OPPO Reno13多了一颗5000W像素的长焦，并且在充电规格方面都支持80W的优先充电。