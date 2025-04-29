用 OPPO 定格假期精彩！五一晒图活动与全球影像大赛同步开启

【天极网手机频道】当五一小长假邂逅春日盛景，每一个旅途中的绝美瞬间都值得被珍藏!4 月 29 日，OPPO 联合小红书重磅推出的 OPPO 2025 影像大赛「五一出游晒图特别活动」正式上线，诚邀广大用户用 OPPO Find X8s、OPPO Find X8 Ultra 记录旅行中的美好时刻，在小红书平台参与晒图，即有机会瓜分百亿流量扶持与万元现金大奖。

OPPO 五一出行晒图特别活动

小红书投稿超方便 人人均有机会获奖

投稿规则：

在小红书平台带话题#OPPO影像大赛、#OPPOFindX8s、#OPPOFindX8Ultra 发帖，作品原创且带上机型水印，即可参与投稿。需要注意，所有参赛作品须为原创，在活动期间需保持公开可见。另外，本活动与 OPPO 影像大赛或月度活动不冲突，可以重复投稿。

活动奖励：

1.每周将从晒出的笔记中评选两位优质创作者，各赢得10000元现金奖励

2.每周将从晒出的笔记中随机抽取20位，送出200元京东卡

3.参与发帖即有机会瓜分百亿流量

4.参与投稿的作品获奖，即有机会直通OPPO 2025影像大赛终审，瓜分百万现金大奖及实物礼品

活动时间：

2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 10 日

时间有限，想要投稿的朋友们抓紧时间参与啦!

OPPO影赛全面开启 解锁无限创作可能

与此同时，OPPO 2025影像大赛全年投稿通道也已于4月2日正式开通，面向全球所有年满18周岁的OPPO及一加用户发起作品征集，并将于11月20日截止投稿。

OPPO 2025影像大赛启动海报

本届大赛由OPPO携手小红书联合举办。OPPO多年来深耕年轻用户群体，以时尚设计和前沿影像技术备受青睐。小红书作为年轻人聚集的生活方式平台，拥有庞大的内容分享生态。此次合作将整合双方优势资源，打造一场兼具专业性与大众参与度的创作盛宴。

为满足不同创作者的表达需求，本届大赛全新设置八大主题赛道，分别为「夜出发」、「面孔」、「瞬息」、「Live这一刻」、「奇境」、「咫尺」、「我的故集」及「正当少年」。无论是记录旅行中的奇妙之境，还是展现青春的肆意飞扬，每位用户都能在这里找到属于自己的创作方向，也让每次按下的快门都能成为照亮他人生活的那束光。

OPPO 2025影像大赛八大赛道

为确保大赛的公平、公正、权威性，OPPO 2025影像大赛邀请了来自全球的顶级评委阵容，包括：当代著名摄影大师、玛格南图片社成员Alec Soth;OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎;中国著名摄影艺术家、哈苏大师汤辉;中国杰出摄影家、哈苏大师王建军;中国时尚摄影师许闯;挪威摄影艺术家、哈苏大师Tina Signesdottir Hult。除以上全球顶尖专业人士外，今年大赛还特邀小红书摄影薯作为评委之一，多元化的评委阵容将从不同思考维度出发，以专业、严谨的态度，评选出最具感染力与影响力的佳作。

OPPO 2025影像大赛评委阵容

丰厚的奖励机制也是本届大赛的一大亮点，参赛者最高可获得18万元的奖金激励。在奖项设置上也颇为丰富，涵盖了OPPO年度影像大师、年度影像银奖、年度影像铜奖、年度单元影像佳作、年度青年特别奖、评委选择奖、OPPO影像月度佳作等众多奖项。无论是渴望一举成名的摄影新秀，还是追求卓越的资深摄影师，都有机会在这场赛事中收获荣誉与奖励，让梦想在光影中绽放。

2025 OPPO影像大赛激励机制

逐光前行传递感动 OPPO一直在前行

OPPO影像大赛自2023年开启以来，便备受全球摄影爱好者的关注，去年更是收到来自81个国家和地区超过100万份投稿作品。这些作品展示了来自不同文化背景、生活方式的人，以及他们的喜怒哀乐。手机摄影不仅能作为记录人们当下情感的手段，更能随着时间的流逝，成为展现时代生命力的象征和印记。为此，OPPO也在研发领域不断精进，发布全新影像品牌“凝光影像”，通过强大光学设计、先进计算能力以及大师级的审美牵引相互驱动，为用户带来前所未有的拍摄体验。

OPPO 凝光影像

OPPO Find X8 Ultra作为首款搭载凝光影像系统的年度影像旗舰，也备受好评。 Find X8 Ultra集成了行业最强70mm人像主摄、首个丹霞原彩镜头、全新一代计算光学虚化引擎，以及全球首个全链路原彩ProXDR，以“环境人像”作为全新人像摄像主张，为用户带来前所未有的夜景人像拍摄体验。

目前，OPPO 2025影像大赛及五一出游晒图特别活动正在火热征稿中!丰厚奖励已就位，快拿起OPPO手机加入这场影像盛宴，记录下每个鲜活的生活瞬间，与80亿人一同分享你的感动吧。