iPhone 15 USB-C使用MFi认证，或违反欧盟法律！

【天极网手机频道】有消息称，苹果在今年发布的iPhone 15系列将会采用USB-C接口，但这些接口依然会延续Lightning接口上的MFi认证，这也就意味着用户无法通过第三方没有认证的数据线来为苹果充电以及传输数据。不过最新消息表明，这种做法或将违反欧盟法律。

众所周知，苹果一直以来都是用的Lightning接口，但随着充电技术的发展，苹果也在慢慢更替这一技术，眼下已有多款设备已经过渡到了USB-C接口，例如目前在售的MacBook系列，iPad系列以及Studio Display等。但是苹果会在iPhone 15上全面更新为USB-C接口，其中一方面原因就是预计到2024年，欧盟区域的所有便携式电子设备充电口将统一为USB-C接口，而国内手机厂商的主流机型均已切换为USB-C接口，并在之后将统一国内的快充标准。

USB-C的绝对优势很明显，比如支持最高100W的快充功率，而且兼容协议非常多，传输速率最高可以达到40GB/s。而苹果的Lightning技术老旧，延迟较高，充电速度更是无地自容，兼容性也比较差，因为只有苹果的设备才会有这个接口，需要买扩展坞实现更多功能。

从目前iPhone 14系列机型的评测来看，搭载Lightning接口的iPhone 14仅有USB2.0的速率，这也意味着最高传输速度只有480Mbps，如果摄影师要用 Lightning 数据线将全分辨率的 4800 万像素 ProRAW 照片传输到 Mac 或其他设备上将需要很长时间。尤其是iPhone 14 Pro系列支持拍摄4800 万像素的 ProRAW 照片，一张照片的体积高达近百兆，这就对接口的物理传输提出了巨大的挑战。苹果建议使用 iCloud 在 Mac 或其他苹果设备上查阅 ProRAW 文件，或者使用 AirDrop 无线传输来向其他设备发送照片，但不管怎么说 Lightning 仍相当于一种瓶颈。

同时苹果官方数据线高达145元一条，并且如今为了所谓的环保还取消了随机附送的充电器，充电器价格也高达149元，这都为苹果带来了高昂的利润。重点是苹果的数据线是出了名的容易坏，一旦使用不善就会损坏，那么用户就只能选择在官网购买原装数据线或是使用第三方的Lightning数据线。

第三方厂商要是想制造Lightning数据线，并取得官方的认证，就需要经过MFi授权，并且植入苹果的专用芯片，芯片价格为2美元一颗，除此之外还要向苹果交付专利费用。而苹果根据这项服务，每年就能额外收入十几亿美元，相比环保，这些利润可是实打实的利益所在。

此前已经有爆料表示，苹果自研了一颗Lightning&USB-C接口IC，将会用在今年即将发布的iPhone 15机型与MFi认证产品中。不过该人士还补充称，这一做法大概率是为了让新机和新周边兼容之前的设备与iPhone，而不仅仅是为了限制新机使用MFi设备。但目前苹果在用的USB-C接口并没有强制性MFi认证，不清楚之后苹果是否会在旧设备上做出改变。

但这种做法可能会违反欧盟的法律，在欧盟相关的文件中提到：“最大功率应该表示无线电设备维持运行所需的功率和达到最大充电速度所需的功率之和。”据悉，欧盟规定：移动电话和类似无线电设备，如果能够通过有线充电进行充电，则应配备USB-C Receptacle 转换器，并且如果它们还需要在高于5伏特或高于3安培或高于15瓦特的电压、电流或功率下进行充电，则应采用USB Power Delivery充电通信协议。此外，欧盟早在去年就曾说道：“统一快速充电技术将有助于防止不同生产商不合理地限制充电速度，并有助于确保使用任何与设备兼容的充电器时都具有相同的充电速度。”

因此，苹果想要通过MFi认证为USB-C接口施加限制，极有可能会违反欧盟法律。不过尽管如此，苹果或许依然会为USB-C加入MFi认证，但不同的是，苹果不会对充电功率作出限制，而是会对传输速率做出限制，毕竟欧盟提到的文件中并没有提及传输速率。对于用户而言，传输速率受到限制并不会有太大影响。但目前依然只是猜测，苹果具体会怎么做，还要等到iPhone 15系列发布之后才能揭晓。