有紧急工作但电脑又不在身边？一部OPPO Find N5轻松解决

【天极网手机频道】很多时候在上班时间之外需要处理一些紧急的工作内容，但我们并不会把电脑随身带着，这个时候就不得不回公司去处理。不过，OPPO推出的全新超薄折叠旗舰Find N5凭借创新的技术和贴心的设计，为移动办公带来前所未有的便捷体验。



OPPO Find N5

OPPO Find N5推出远控电脑功能，彻底打破了手机与MacOS之间的生态壁垒。这意味着当你身边没有电脑但是需要临时处理存放在办公室电脑上的文件时，Find N5可以轻松实现远程访问和控制电脑桌面，只需确保Find N5与你的Mac电脑处于同一账号下，即可实现免密登录和远程操控。这一功能不仅支持文档的查看和编辑，还能操控其他应用，而且Find N5还配备了超仿真的Mac键盘与触控板，提供符合直觉的操控体验。



OPPO Find N5跨端互联远程操作

不过传统远程控制需要登录通讯软件传输文件，过程繁琐且效率低下。但OPPO Find N5可以在远控电脑状态下支持分屏操作，直接将电脑文档一步拖进分屏应用，连接、分屏、拖拽即可完成存储和分享，这种直观、高效的文件传输方式，不仅节省了时间，还提升了工作效率。



文件一拖即达

远程操控电脑之下，OPPO Find N5还通过O+互联技术实现了跨端文档互传和同步，不管是需要在电脑上需要访问、管理或编辑手机上的文档，OPPO Find N5都可实现跨屏文档高速传输和实时同步，而且无需下载，点击即可浏览手机内容，让跨设备办公更加无缝衔接;通过文件随心开功能快速读取 Keynote、Pages、Numbers、 Adobe PDF 、Xmind等多种专属的文档格式以及java、svg 在内的多种源代码格式，让苹果用户在跨端跨系统中传输文件和工作上效率更高效。

以往我们用折叠屏看文档的时候总是会出现缩略图和目录遮挡了正文，写批注、看原文都需要反复切换，反倒让人觉得更加不方便，大屏体验感大打折扣。但是OPPO Find N5针对折叠屏在使用文档应用中出现的问题进行交互适配，实现分屏浏览的交互体验，原文、批文可以对照改，还支持双文档分屏模式，横向比对超高效;AI 翻译原文、译文同屏读，同步滑动、对照查看，只有手机阅读内容无遮挡，阅读才更流畅更沉浸，输出更高效。

全新的全局控制器支持多种窗口模式的选择，轻点即可切换。任务栏交互逻辑也得到了优化，大屏状态下任务栏自动隐藏，不遮挡全局视野;应用界面上滑即可呼出任务栏，选择应用拖拽到当前窗口进行分屏，窗口切换更加直觉和自然。

在安全方面，Find N5 配备了国密认证安全芯片，具备了能够运用先进的人工智能技术对数据进行加密处理，确保数据传输和存储的安全性的AI 数据加密;对于用户的指纹、面部等生物识别信息进行本地处理与验证而非云端存储，保障用户身份验证的准确性与安全性;还有隐私文件密钥管理，为用户的隐私文件设置专属密钥，进一步增强文件的保密性。

OPPO Find N5凭借出色的远程办公功能、智能的文件管理、高效的分屏操作、贴心的设计细节以及国密认证的安全芯片，真正实现了“短差不用带电脑，小事不用回公司”的高效便捷又能保证数据安全的办公体验。