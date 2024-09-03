OPPO Reno 12 定格校园美好 记录校园生活：首款支持小红书live照片

【天极网手机频道】九月的开始意味着开学季的到来，相信大家身边一定有亲戚或者朋友踏上返校的途中了，结束了两个月的暑假生活，重新回到求学之路，新一轮的学习周期在社会秩序下开始了新一轮的倒计时。

拿起手机，拍下照片已成为我们记录生活的最流行的一种方式，OPPO Reno 12支作为OPPO首款支持实况照片可发布在小红书的手机，该功能就目前而言在OPPO手机中仍然处于一个独立垄断的地位，甚至自家的旗舰OPPO Find X7系列都不支持该功能。如果恰好有换机需求且刚好是OPPO品牌的粉丝，那么且听小编我细细为你介绍这款机型的其余配置，这款手机是否适合你。

以下是小编总结的多个优点：

高颜值、轻手感为其一。OPPO Reno12本只有三个颜色，千禧银、柔和桃、乌木黑三种配色，就在上个月，OPPO和时光代理人联名，新增了晨雾蓝配色，其蓝色的低饱和度调教的恰到好处，如果你身边有OPPO的手机门店，推荐你进店亲自上手体验一下其颜值。屏幕方面，OPPO Reno12不是传统意义的曲面屏，这是一种四曲柔边直屏，拥有直屏的视觉效果还保留了曲屏的触控体验。在手机背面，材质为AG纯磨砂玻璃，手感极佳，摄像头模组为矩形模组，且设计在手机的左上角区域，与三星的旗舰设计语言ID类似，对于不喜欢居中圆形摄像模组的用户，一定可以欣赏其设计的绝妙之处。把手机上手体验一番，手机极佳的手感的轻盈程度肯定会令你大吃一惊，裸机重量仅为179g，在如今手机不含手机壳动辄200g以上的时代，179g的重量很容易让用户爱不释手。

垄断“实况照片”功能为其二。如果你恰好是OPPO手机的粉丝，还经常在小红书分享自己的生活，那么这款手机绝对有独一无二的优势。凭借该系类手机为OPPO所有手机中唯一支持实况照片的手机。

实况图片是什么呢？在手机拍照界面中开启该功能后，每当我们按下快门后，你获取的图片是一个3s左右的视频，你可以通过手机挑选实况图片的最喜欢的那一帧作为该照片的封面，可以极大的避免手机由于快门时机所导致产生废片，从而提高容错，实况照片比视频所占用更小的内存空间，同时记录画面和声音，比图片更加生动。对于以上功能，相信很多真实接触过此功能的用户一定知道该功能有多方便，尤其是很多喜欢在小红书分享生活趣事趣图的女性用户，对于此功能一直是赞不绝口，而此功能，之前一直被iPhone手机所垄断，而OPPO Reno12作为安卓首款支持小红书实况图片的OPPO手机，其单一功能在OPPO众多机型中具有垄断性，其地位还在进一步提高。

影像规格为其三。OPPO Reno 12的后置为5000W主摄(索尼LYT600+光学防抖)+5000W长焦(三星S5KJN5)+800W广角配置，是今年十分流行的旗舰规格，主摄长焦加超广角，长焦为47mm的人像焦段。有着长焦镜头的加持，对于个人创作构图有着十分大的帮助，也为拍摄出超美人像特写提供极大助力。有着豪华的后置摄像头的规格上，前置摄像头也有着十分有竞争力的优势，5000W像素的前置摄像头，自拍更清晰，并且OPPO Reno12支持全焦段的美颜，拍出更美的你。

说完优点，当然也得提一提缺点。续航中等，这款手机续航相对而言，不具备优势，其电池容量仅为5000毫安时，如果一天重度使用的话，可能需要一天两充;性能中等，OPPO Reno12为天玑8250星速版处理器，采用4nm先进制程工艺打造，如果你是轻度的王者荣耀用户，那么它完全可以满足你的需求，但如果你还玩原神、鸣潮等移动端的性能大作，那小编可能没那么推荐了。

OPPO的Reno系列作为OPPO偏向潮流时尚的一个系列，十分适合学生步入校园的首选，为你定格每一瞬的美好，OPPO Reno12适合那些喜欢纪录生活，分享生活的用户，这款手机在颜值和手感上都无可挑剔，相机拍照规格也十分出色，助力用户每按下一次留下时间，记录难忘的校园生活。