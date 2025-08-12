OPPO Reno14联动《排球少年》，购入即享赢周边好礼

【天极网手机频道】2025年8月起，OPPO正式推出Reno14系列与人气动漫《排球少年》联动的限定礼盒活动，旨在通过与年轻人喜爱的动漫IP合作，进一步强化与Z世代的情感联结。

此次联动活动自8月1日上午10点起正式上线，凡购买任意OPPO Reno14的消费者，即可免费获得一款限定联名礼盒，数量有限，先到先得。礼盒包括四款主题版本：乌野高校、音驹高校、青叶城西高校和枭谷学园，每款礼盒内含丰富的定制周边。限定礼盒中包括可自定义组装的摇摇乐手机壳，能让用户自由搭建心中的排球赛场;同校限定的双人徽章与立牌，记录少年们并肩作战的热血瞬间;三格友谊故事卡，回顾动漫中的经典情节;联名快充移动电源及个性贴纸等实用又具有收藏价值的周边。此外，OPPO还同步推出了Enco Air4蓝牙耳机，分为多款排球少年角色主题版本，内含特别定制包装和配件，售价仅199元。

OPPO Reno14系列于2025年5月正式发布，主打轻薄设计与强悍性能，深受年轻用户喜爱。手机尺寸约为157.9×74.73×7.42毫米，重量约187克，轻薄便携。配备6.59英寸FHD+分辨率OLED屏幕，支持10亿色10-bit色深，色彩表现细腻丰富。机身提供多款配色选择，包括人鱼姬、半夏绿、礁石黑和日月光，部分版本支持温感变色效果，颜值极高且个性十足。

性能方面，Reno14搭载联发科天玑8350旗舰芯片，配合OPPO自研的潮汐引擎以及纳米冰晶散热片，散热效率提升三倍，保证长时间流畅运行。内存容量有12GB和16GB可选，存储空间涵盖256GB、512GB及1TB，采用高速UFS 3.1存储技术，满足多任务处理和大型游戏的需求。手机运行ColorOS 15系统，内置AI灵感成片、AI最佳表情等智能功能，提升用户的拍摄和使用体验。

影像系统方面，Reno14配备了5000万像素主摄像头和5000W像素长焦摄像头，支持3.5倍潜望式长焦，首次实现高清长焦实况照片功能，满足用户对动态影像的高质量捕捉需求。同时支持4K视频转实况照片以及闪光实况照片，极大丰富了创作玩法。手机还拥有IP66/IP68/IP69的全防水等级，适应多种复杂环境，提升耐用性。

续航能力同样出众，内置6000毫安时大容量电池，支持80W超级闪充技术，兼顾续航时长和充电速度，保证用户长时间的高效使用。在OPPO商城的价格方面，12GB+256GB版本官方定价2699元，享受国补优惠后最低2169元起，最高支持16GB+1TB，版本定价3799元，国补后3299元。

OPPO Reno14系列不仅凭借轻薄时尚的设计和强劲的性能，赢得了众多年轻用户的青睐，更通过与人气动漫《排球少年》的跨界联动，打造了极具吸引力的限定礼盒活动，丰富了用户的购机体验和情感共鸣。无论是在屏幕显示、芯片性能、影像功能，还是续航表现上，Reno14都展现出旗舰水准，满足了多样化的使用需求。此次联动礼盒中的丰富周边以及主题款Enco Air4蓝牙耳机，更为粉丝和消费者带来了实用与收藏兼备的福利。综合来看，OPPO Reno14以高颜值、高性能和创新营销相结合的优势，成为年轻消费者升级手机的不二选择。