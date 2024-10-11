2024 OPPO超影像大赛获奖作品正式揭晓：轻松捕捉生活之美

10月11日，中国，北京――2024年10月10日，备受全球摄影爱好者关注的2024 OPPO超影像大赛获奖作品名单正式公布。本次大赛历时203天，共征集到来自全球81国家和地区超过100万份投稿作品。大赛共开设「风尚」、「人生照片」、「奇境」、「奇旅」、「面孔」、「拾色」、「瞬息」、「遇光」、「我的故事集」 9大赛道，并面向18-24周岁的青年群体特别设置「青年特别奖」。OPPO鼓励每一位热爱摄影的用户，用尽兴的方式记录重要的人生时刻，用影像向世界展示超越想象的瞬间。

2024 OPPO超影像大赛作品终选评审，由7位来自全球不同领域的专业评委共同完成，评委阵容包括：当代摄影大师、玛格南图片社成员Alec Soth，OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎，《国家地理》著名摄影师Michael Yamashita，当代摄影大师Steve McCurry，挪威摄影艺术家、哈苏大师Tina Signesdottir Hult，中国著名摄影艺术家、哈苏大师王建军以及中国时尚界著名摄影师、哈苏中国大使尹超。7位评委通过多元化、专业化的视角，经过为期3天严密、谨慎的评审，最终评选出包括：OPPO年度超影像大师、OPPO年度超影像银奖、OPPO年度超影像铜奖、OPPO年度单元超影像佳作、OPPO年度青年特别奖共56组佳作。

是精彩绝伦的视觉盛宴，也是妙不可言的心灵奇旅

OPPO年度超影像大师 《欢迎光临泡泡星球》

由摄影师梁喜兵拍摄的《欢迎光临泡泡星球》最终获得2024 OPPO年度超影像大师奖项。该幅作品中，少年展示出孩子在泡泡中嬉戏的童趣故事。在OPPO Find X7 Ultra镜头下，呈现了最本真的童年幸福感。

摄影是光影与瞬间的艺术，这两者构成了摄影独特的艺术表现魅力，金奖的这张作品毫无疑问完美地诠释了这一点。

――2024超影像大赛评委 刘作虎 点评

无论是背景中虚化的比例，还是拍摄中采用的人像模式，全都恰到好处，重点分明，突显了男孩、他的表情和泡沫本身，是一幅完美之作!

――2024超影像大赛评委Michael Yamashita 点评

非常难以想象过去拍出这一张照片有多难。拍照时快门速度极快，景深或ISO很低。但是，聚焦很完美，也准确地捕捉了完整的场景。是OPPO和哈苏这样强大的设备实现了这张照片。

――2024超影像大赛评委Alec Soth 点评

这幅照片无论是从少年的欢乐的表情，还是飞扬的泡沫，以及周边娱乐场所特定的环境，准确地融为一体。无论是在光线的运用和色彩的表现也非常的准确而到位。

――2024超影像大赛评委 王建军 点评

OPPO年度超影像银奖 《豌豆和她的小熊》

OPPO年度超影像银奖 《大地无垠》

OPPO年度超影像银奖 《月色夜归人》

OPPO年度超影像银奖 《安全岛》

OPPO年度超影像铜奖 《阴影与光明中的宁静》

OPPO年度超影像铜奖 《梦想引力》

OPPO年度超影像铜奖 《城市调色师》

OPPO年度超影像铜奖 《克劳迪娅》

OPPO年度超影像铜奖 《友谊的纽带》

OPPO年度超影像铜奖 《影》

OPPO年度超影像铜奖 《注目礼》

OPPO年度超影像铜奖 《山涧夏夜》

OPPO年度超影像铜奖 《当梵高再次执笔》

OPPO年度超影像铜奖 《红线》

不同的场景给予摄影师丰富的创作空间，也催生出更多优秀作品。除了以上获奖作品，大赛在9大主题赛道中还收到众多佳作，覆盖人像、风光、纪实、时尚等不同创作种类，这些作品背后寄托了作者对世界的深刻见解，每张照片都蕴含了美妙的生活故事。

OPPO年度单元超影像佳作：

「人生照片」赛道 OPPO年度单元超影像佳作

「瞬息」赛道 OPPO年度单元超影像佳作

「遇光」赛道 OPPO年度单元超影像佳作

「风尚」赛道 OPPO年度单元超影像佳作

「我的故事集」赛道 OPPO年度单元超影像佳作

「我的故事集」赛道 OPPO年度单元超影像佳作

「我的故事集」赛道 OPPO年度单元超影像佳作

「我的故事集」赛道 OPPO年度单元超影像佳作

OPPO年度青年特别奖

以专业赋能想象，轻松捕捉生活之美

轻松捕捉生活之美，是OPPO的影像主张和理念。每一张照片背后，都凝结了用户对于世界的理解与想象。每一幕精彩瞬间，都承载了用户的情感和记忆。OPPO所倡导的摄影，是让用户不被光线与空间限制，随手按下快门，即可拍摄出值得回味、诠释、分享的作品。合适的构图、细腻的光影，出众的细节、自然的肤质，充满感染力的情绪、弥足珍贵的瞬间，这些能够构成一幅作品氛围感的元素，都需要在快门的瞬间里，统统解决好。

「拍得到」是「拍得好」的前提，即将推出的OPPO Find X8系列，也将重新定义「抓拍」，让用户将不再会为复杂的模式选择错过精彩的时刻，实现随手按下快门就能抓得住每一个精彩瞬间，轻松捕捉生活之美。

长久以来，OPPO都在探索移动影像技术的更多可能性，旨在为用户带来更便利、优质的拍摄体验。从对画面细节的不懈追求，到对作品影调的精准把控，OPPO希望通过硬件和技术的革新，帮助全球用户突破现有移动影像表达的想象限制，让用户以自由的方式记录生活，让科技真正普惠到每一个人。

更多大赛信息，请查阅OPPO 超影像官方网站https://imagine-if.oppo.com/cn/ 。