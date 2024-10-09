联发科天玑9400体验解析：性能功耗两手抓，深耕端侧生成式AI

【天极网手机频道】去年11月份，联发科带来了全新一代的旗舰芯片―天玑9300，开创性的带来了“全大核”CPU架构，这种兼具高性能和高能效的架构设计让手机的性能和续航之间取得一个更好平衡，同时猛堆料GPU、为生成式AI而生APU、旗舰级ISP等等的加持，让这颗旗舰处理器受到了诸多厂商的青睐，也为广大消费者带来了非常出色的使用体验。而在今年，联发科则继续探索和突破，带来了全新的旗舰芯片―天玑9400，在延续全大核CPU架构和全新旗舰GPU的同时，在游戏、生成式AI、无线连接等方面都带来了全新的技术和功能，下面笔者就和大家详细聊聊这款全新旗舰芯。

延续全大核设计 性能功耗两手抓

作为全新一代的旗舰处理器，天玑9400采用了台积电第二代3nm工艺打造，延续了之前的全大核设计，包含1个基于Arm v9架构研发的Cortex-X925超大核，频率可达3.62GHz，3个Cortex-X4超大核，频率可达3.3GHz，以及4个频率可达2.4GHz的Cortex-A720大核。

其中全新的Cortex-X925超大核IPC对比前代提升达到了15%，IPC是CPU性能的一项重要指标。简单来说，CPU性能=IPC(CPU每一时钟周期内所执行的指令多少)×频率(MHz时钟速度)，而这次的Cortex-X925超大核不仅IPC获得了提升，而且核心主频也比前代Cortex-X4超大核更高，所以实际性能的提升会更为明显。同时，它还将L2缓存从1MB最高增加到2MB，进一步增强CPU的整体性能和能效。

当然，虽然Cortex-X925超大核有着非常强悍的性能，但天玑9400的4个超大核没有全部使用这颗核心，而是采用了1+3+4的组合方式，没有一味的去追求极限性能，而是综合了性能、功耗以及能效等因素进行了综合的考量，针对重载场景、中载场景或轻载场景，去优化它的性能和能耗，从而保障用户在日常使用手机在获得充沛性能的同时，还能保障更好的续航时间。

根据官方给出的数据，天玑9400单核性能对比前代可达35%，多核心性能提升为28%，并且相较上一代同性能功耗节省40%。

除了硬件层面外，天玑9400上还加入了天玑调度引擎，能够自动精准判断重要线程，通过更为精准的算力调度，让每一分算力都能用在其最该用的地方，让“好刚用在刀刃上”，算力向前台APP(正在使用的APP)倾斜，即便后台CPU占有率达到100%，依然能够保障前台APP算力最优化，保障其流畅运行。

GPU这边同样迎来了非常大的升级，天玑9400搭载了ARM最新的Immortalis-G925 MC12，ARM表示这是他们迄今为止性能最高、效率最高的GPU。根据官方的数据，相比于天玑9300，其GPU性能提升可达41%，并且相同性能功耗降低44%，同时光追性能相较于上一代产品提高近40%。

接着我们通过一些实测来带大家看看天玑9400的性能和能效表现到底如何？测试工程机参数如下：

SoC：天玑9400

内存：16GB LPDDR5X 10667Mbps

闪存：1TB UFS4.0

我们先来看CPU这块，天玑9400的Geekbench 6单核得分为2958，多核为9155。

与前代天玑9300(工程机)相比，单核性能提升了约34%，多核提升了约20%，这个表现还是非常出色的。

然后是GPU测试，GFX 1080P曼哈顿3.1离屏项目为392FPS，1440P Aztec Ruins Vulkan离屏项目为127FPS。

相比于前代分别提升了14%和28%，虽然提升幅度没有天玑9300对比天玑9200那么大，但毕竟前代GPU就非常的强了，在去年排在了业内的第一水准，能够继续保持这个幅度的提升已经非常不错了。

再来看看安兔兔综合性能测试，总分为2829796，其中CPU得分为617451，GPU为1270604。

与天玑9300相比，CPU部分提升约为20%，GPU部分提升达到了37%。

总的来看，天玑9400的理论性能还是非常不错的，无论是CPU还是GPU对比前代都有着不错的提升。而且值得一提的是，测试使用的工程机并未配备非常强力的散热，所以在量产机上应该还有继续提升的空间。当然，只有跑分肯定是不够的，接着我们就通过几款高负载的游戏来看看天玑9400的实际性能以及能效表现到底如何。

第一款就是《原神》，启动!非常高画质，开启60帧，测试就是我们非常熟悉的须弥跑图。30分钟平均帧率为60，而且从帧率图来看，几乎没有明显的掉帧，非常的稳定，而功耗仅为3.6W。相比之下，我之前测试的天玑9300在须弥跑图测试中平均帧率为59.7，而功耗为4.6W，天玑9400无论是帧率表现还是能耗都有着更为出色的表现。

然后是《崩坏：星穹铁道》，同样是非常高画质，然后开启60帧，测试前15分钟是在长乐天内进行跑图，后15分钟则是在太卜司跑图，30分钟平均帧率为59.7，帧率波动同样比较小，没有那种非常大的掉帧，而平均功耗也只有4.16W，相比于天玑9300(工程机)58.8的平均帧率和5.3W的功耗表现都更进一步。

最后是今年刚刚推出的一款游戏《绝区零》，对于性能的需求非常的高，尤其是很吃CPU的单核性能。这款游戏同样是选择最高画质，开启60帧，光映广场折返跑图，30分钟平均帧率为59.9，平均功耗为4.76W。

结合实测的表现可以看出，这次发哥的猛堆料、架构设计以及天玑调度引擎确实带来了非常可观的效果，全大核CPU架构和全新的旗舰GPU带来了更强的理论性能，同时在高负载的游戏中，不仅有着更好的帧率，还有着更低的功耗，在能效上有着出色的表现。

游戏体验全面升级 深耕端侧生成式AI

除了硬件性能上的提升外，接下来我们来聊聊天玑9400在游戏、AI、无线连接等方面新技术和功能。先说游戏这块，天玑9400除了光追性能获得了大幅的提升外，还领先首发了3A级别光追技术―OMM追光引擎，它能优化光追渲染过程，特别是在处理复杂物体时，显著提升了光追画质和渲染效率，在不牺牲性能的前提下，显著提升视觉质量。

联发科将和《暗区突围》联合首发OMM追光引擎，不仅可以实现90FPS的高帧率和惊艳逼真的光追效果，功耗还能降低10%。

联发科还带来了新一代星速引擎，在手机游戏后满帧时代，为玩家带来更加持久的稳和省，也就是帧率更稳，功耗更省。

MAGT(游戏自适应调控技术)迎来了3.0版本，在优化帧率的同时，还提升了触控响应，画面更为丝滑，操作更加跟手，并且支持双网并发，降低功耗提升网络稳定性。在它的加持下，《王者荣耀》触控反应率提升27%，功耗降低35%;《无限暖暖》功耗降低14%。天玑9400还带来了天玑游戏倍帧技术2.0，《绝区：零》功耗更是可以降低35%。

还有星速引擎超分技术，通过超分技术，一帧的内容得以在某些阶段先以较低分辨率渲染，然后应用该技术从低分辨率放大到高分辨率，不仅能降低GPU渲染压力，降低功耗提升续航，还能保障画面质量。《永劫无间》手游在开启该功能后，GPU功耗可以降低27%。

星速引擎超分技术

另外，为了提升玩家的沉浸感和互动感，联发科将AI技术引入游戏当中，提供多维的AI交互(声音、互动、NPC、情感陪伴)，此前在天玑开发者大会MDDC上就曾展示过为《王者荣耀》打造的私人游戏教练，率先实现游戏教学音伴AI在天玑手机端侧的落地，它可以通过语音为玩家提供英雄出装辅导，对战中英雄消失提醒、敌方出装提醒、团战准备、击杀鼓励等，提升游戏的沉浸感和交互体验。

然后来说端侧AI这块，搭载了全新专为智能体设计的AI处理器NPU 890，提供更为强大的算力，其ETHZ AI Benchmark 跑分超过6700分，对比上一代性能大幅提升，且功耗降低了35%。

相比于此前的智能，这次天玑9400将会向智慧迈进，将打造天玑AI智能体化引擎，能够自主感知环境理解目标，根据环境的变化进行调整，多个智能体进行交流和协作。

得益于更为强大的AI性能，天玑9400将会带来更强大的Stable Diffusion 2倍性能提升，不仅业界首发小红书端侧SDXL高清风格图，还支持全新时域张量硬件加速技术和全新高画质Diffusion Transformer(DiT)技术，业界首发端侧视频生成，不仅能够利用本地AI算力生成高清图片，还能生成短视频，可玩性进一步提升。

端侧视频生成

同时，它有着先进的端侧长文本能力，AI模型文本长度大幅提升，并且可以50 Token/秒的速度运行大语言模型。天玑9400的端侧多模态AI能力同样得到了飞升，多模态AI模型能够更好的理解世界，扩大其应用场景。比如它能够接受文本和图像在内的多种类型的数据输入，当我们用手机拍摄一个二元一次方程时，它能够理解与推理图片内容，给出对应的答案。为了解决多模态模型内存耗用量大幅提升，其硬件支持低位宽KV缓存技术，可以降低50%内存使用。

多模态AI模型应用

端侧AIGC还不得不提的就是隐私，天玑9400业界首发端侧LoRA训练，通过NPU硬件加速，实现端侧实时训练与个性化生成，保障用户的隐私和数据安全。目前已经支持端侧个人数字分身和端侧生成式AI修图等。

端侧个人数字分身

最后聊聊无线连接部分，天玑9400支持了Wi-Fi 7，三频并发峰值速率可达7.3Gpbs，还有Xtra Range 3.0技术，WiFi连线距离提升了30米;天玑双蓝牙，让连接范围迈进了公里级时代，最高可达1500米，其峰值传输速率可达12Mbps，支持384KHz极高清音频。

联发科还带来了WiFi/BT天玑节能技术，以WiFi为例，通过高效智能的任务排程，保障视频、游戏、网页浏览、文件传输等主要任务的传输，并根据数据量需求及环境状态(干扰、距离)调整，保证速率和稳定性，背景连线，寻网等附属任务则转由超节能核心处理，从而可以兼具极致低功耗并确保主业务稳定低延时。

写在最后

作为联发科全新的旗舰处理器，天玑9400依旧是用料十足，延续了之前全大核架构的设计，带来了非常可观的性能提升，并且没有一味的追求极限性能的提升，而是通过合理的核心配置，提供强劲性能的同时，带来更好的功耗表现，保障用户在日常使用手机在获得充沛性能的也能获得更好的续航表现。并且配备了全新的旗舰GPU以及OMM追光引擎、MAGT3.0、天玑游戏倍帧2.0、星速引擎超分等技术，在高负载的游戏场景中不仅能够满帧运行，而且功耗更低，游玩体验更上一层楼。

而除了出色的性能和能效表现外，天玑9400还拥有着专为智能体打造的强劲NPU，提供非常强的AI算力，打造了天玑AI智能体化引擎，带来了更快且清晰度更高的端侧文生图体验，业界首发端侧视频生成，还强化了端侧多模态AI能力，而且依靠NPU硬件加速，实现端侧实时训练与个性化生成，更好的保护用户隐私，在端侧AIGC这块继续大步向前，成为前沿端侧AI领导者。

当然，无论是CPU/GPU性能的全面提升，还是端侧AI能力的大步向前以及各种游戏技术的更新和落地和无线连接的更快更稳等等，这些最终都是为了落实到更好的使用体验，用创新引领行业，用实力征服用户，这是联发科始终坚持在做的。