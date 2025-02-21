Find N5全球首款实现「满级防水」的折叠机：耐用性拉到满

【天极网手机频道】全球最薄折叠屏手机OPPO Find N5于昨日正式发布，给大多数观众和用户留下深刻印象的无疑是其轻薄机身和多项创新交互功能。然而，作为一款折叠屏旗舰手机，在日常使用中，难免会遇到下雨、下雪等天气场景。手机的耐用性在这种环境中默默发挥着保护作用，因此，提高手机在遭遇意外情况时的防护能力至关重要。IP66、IP68、IP69这三种防水认证级别在去年已广泛应用于多款OPPO机型。例如，年初发布的OPPO A3系列和年末发布的OPPO A5系列均配备了满级防水认证。同时，凭借IP66、IP68和IP69三个防护级别，OPPO的这些机型能够为用户在日常居家生活或户外冒险中提供全面的防水保护。OPPO Find N5更是能够在低温、高温及温差变化等极端环境下展现出强大的适应能力。

除了在防水方面做到了极致，OPPO Find N5还在折叠屏手机的关键部件――铰链技术上进行了全面升级。Find N5配备了全新的钛合金天穹铰链，钛合金的加入让铰链更加轻盈、强悍且可靠。钛合金不仅替代了原有材料，更实现了对铰链系统的全面改造。借助钛合金的优异特性，OPPO重新设计了支撑板、承力模组和扭力模组三大核心模块，从而全面提升了铰链的耐用性与可靠性。同时，凭借8.93mm的超薄机身，OPPO Find N5成功引领折叠屏进入“8mm纤薄时代”，厚重已不再是折叠屏的代名词。

作为OPPO手机系列中的关键一员，OPPO Find N5不仅是OPPO首款支持满级防水的折叠旗舰，也是全球唯一一款具备此防水能力的折叠屏手机。无论是雨天出行，还是户外冒险，OPPO Find N5都能轻松应对。此外，搭载行业领先的钛合金天穹铰链，使得Find N5更加轻盈、强悍、可靠。这些功能为OPPO Find N5增添了不少亮点，但真正赋予其竞争力的，还得归功于ColorOS为折叠屏精心打造的远程办公和本地办公功能。凭借这些创新功能，OPPO Find N5已经具备了充分的市场竞争力，再附加上这些可靠的硬实力相信一定能在科技圈带来不小的震撼。