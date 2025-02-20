骁龙8至尊+满血无线充，Find N5搭载至强能效组合

【天极网手机频道】随着折叠屏技术的不断发展，刚刚发布的OPPO Find N5成功突破了折叠手机的性能和能效瓶颈，成为市场上最薄的折叠旗舰，凭借其搭载的骁龙 8至尊版移动平台和超长续航的5600mAh冰川电池，打造出了一个真正高性能、电池耐用的折叠屏设备。

在当下快节奏的时代里，手机需要应对的任务越来越繁杂，许许多多用户对手机电量和性能的需求也在逐步提高。这些需求Find N5将一步满足，Find N5搭载了骁龙 8至尊版移动平台和5600mAh冰川电池，这样的搭配堪称折叠屏手机中最强的能效组合，同时Find N5还是市面上唯一一台骁龙 8至尊版折叠旗舰。这一组合不仅提升了手机的性能，还在续航方面提供了卓越的表现，确保用户可以在长时间使用中享受顺畅体验。无论是日常工作还是娱乐，Find N5都能轻松应对，为用户带来无与伦比的使用感受。

作为全球首款搭载骁龙 8至尊版移动平台的折叠旗舰，Find N5在性能上的表现自然不容小觑。骁龙 8至尊版凭借其先进的制程工艺和强劲的计算能力，赋予Find N5极为强大的处理能力，能够在多任务处理和重度应用中展现出色的流畅度和稳定性，运行中等负载的游戏也不在话下，其他品牌的折叠屏能做到的，OPPO Find N5同样能够实现，并且做得更好。这一切都得益于骁龙8至尊版强劲的性能支持，赋予了Find N5无与伦比的底气。

Find N5不仅在性能上独占鳌头，它将机身厚度控制在行业第一标准的同时，还配备了80W有线充电+50W无线闪充技术，能够在短时间内为手机充电，确保用户的手机始终保持充足的电量。即使是纤薄的机身，也能在不牺牲设计感的前提下，提供强大的电池续航和快速充电能力，玉白和锻黑配色的裸机重量仅为 229g，暮紫素皮为 229g。

OPPO Find N5在默认智能极速充电模式下，充电10分钟可“回血”至29%的电量，48分钟左右即可完成充电。加之在工艺设计上的技术积累，在保证手机续航的同时机身依旧轻薄，让用户长时间拿在手上也毫无压力。 另外，满足了超过160款新能源车型的无线充电，不仅如此，OPPO Find N5de110W反向充电功能，，还可以随时为耳机、手表等设备反向充电救急，做到多设备无缝补能。

同时孕育而生的还有Find N5 的磁吸配件生态，OPPO 为Find N5配备了三种磁吸生态，将伴随着Find N5一并发布。分别是支持 50W磁吸充电的AIRVOOC 磁吸小涡轮，可最高为OPPO Find N5提供 50W的功率同时对设备进行充电时还无需插拔，贴在手机后盖即可开启50W无线充电，剩下两款分别是5000mAh 的磁吸充电宝和磁力集结线。

Find N5凭借其骁龙 8至尊版处理器和5600mAh冰川电池，重新定义了折叠屏手机的能效和续航标准。这款手机不仅是性能与续航的完美结合，50W无线闪充更是让充电变得更加便捷，随时随地都能补充能量。无论是作为日常工作工具还是娱乐设备，Find N5都能为用户提供极致的使用体验。