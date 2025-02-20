评测：钛轻薄太可靠！折叠旗舰OPPO Find N5已是“next level”

【天极网手机频道】近些年国产折叠屏手机不管是设计还是技术又或是系统生态上都已成熟，但大部分用户对折叠屏的印象还停留在“又厚又重，脆皮又不可靠”的阶段，但事实上，折叠屏手机已经是“next level”了。

在智能手机行业追求极致轻薄与强大性能并重的今天，OPPO Find N5作为折叠屏领域的又一力作，除了OPPO一贯的精致设计与创新技术，更是在钛金属材质下重塑轻薄与可靠的新平衡，不仅手感体验上很薄，就连视觉感官上也更显薄。



OPPO Find N5

轻薄美学+钛合金天穹铰链：钛轻薄

很轻，很薄。这是对OPPO Find N5第一触觉和第一视觉的初印象。天极网手上集齐了玉白、缎黑以及暮紫三款配色。玉白配色通过高质感纳米渐镀技术还原了汉白玉的通透与温润质感，多层光学镀膜工艺打造出柔和的光影流动效果，配合微纳米光刻技术，在角度变化下表面纹理细腻生动，还不易留下指纹，实用和质感兼具。



OPPO Find N5

缎黑配色则是柔中带刚，隐约的光影变化增添了一份内敛的高级感，采用了抗指纹柔砂喷涂拓印工艺，具备出色的耐磨与抗污性能。



OPPO Find N5

除了经典“黑白配”，必定少不了采用素皮材质的配色。暮紫配色采用抗脏污素皮工艺，特殊防污处理能让其在日常使用中不易留脏污，手感也非常柔和舒适，再加上暮紫的颜色是用了夕阳落下天空偏近蓝色调的紫色，诠释出了优雅与魅力。从配色命名上看都是自然与日常生活中的绚烂色彩，不仅赋予色彩以诗意，还彰显出了大自然的恢宏，不得不说在美学设计上OPPO独树一帜。



OPPO Find N5

值得一提的是，机身背面后盖均采用了厚度减薄50%的天穹复合纤维，但是抗摔性能提升5倍，兼顾时尚美感与坚固防护，让整机在背部碰撞中更具韧性。

背面流光云环设计将摄影模组与手机后盖自然衔接在一起，模组周围一圈超低台阶的设计，没有了传统纯圆形模组的呆板，既保留了轻薄的视觉观感，又完美平衡了美学与功能的关系;机身边缘的弧光腰线设计很好的柔和了机身边缘的锐利感，配合中轴对称的设计，不仅在视觉与触觉之间找到平衡，握持时的手感也更加舒适，整体设计更显纤薄与优雅。



OPPO Find N5

配色之下我们来体验OPPO Find N5的“轻”和“薄”。合盖状态下，玉白和缎黑配色厚度为8.93mm，而暮紫配色因采用了抗脏污素皮工艺，厚度相比玉白和缎黑略有增加，但也仅有9.35mm。展开后，玉白和缎黑厚度更是薄至4.21mm，重量保持在229g，暮紫配色厚度为4.36mm，重量在234g，确实非常让人惊艳的，从来没想过有一天会用“轻盈”来形容一款折叠屏，直接刷新大家对折叠屏“厚重”的印象。



OPPO Find N5

但OPPO Find N5的轻薄并未牺牲其性能和续航作为代价，而是采用了超可靠天穹架构，包括UTG超韧主屏玻璃、晶盾超瓷晶玻璃、超薄天穹复合后盖以及航空合金铝机身中框，重塑了轻薄与可靠的新平衡。



OPPO Find N5

根据官方的详细介绍，钛合金天穹铰链采用的行业首个3D激光打印钛合金翼板厚度可薄至仅0.15mm，转轴外中框采用同款3D打印技术，钛合金让转轴外中框具备卓越的强度和耐用性，中框缩窄至6.6mm，不仅确保了屏幕的平整度和耐用性，还大大提升了手机的折叠稳定性。得益于五簧四驱扭力系统，实现更顺滑的开合体验，同时显著减小模组体积，为机身节约了空间;航空合金铝中框采用7系航空铝材有效提高整机的抗弯与抗冲击能力。

在实际的开合、折叠过程中，Find N5的铰链能够保持极佳的流畅度，几乎感受不到任何阻力。同时，铰链的耐用性也得到了充分验证，即使一直做着开合测试，也能保持屏幕的平整度和折叠稳定性。

除此之外，OPHS自研超强钢以及WR-1自研超耐磨钢等先进材料不仅让Find N5带来最硬气的铰链，还能在折叠过程中能够保持极佳的流畅度和稳定性，显著提升了折叠屏设备的可靠性。

OPPO Find N5配备接近iPad mini屏幕大小的8.12英寸主屏和6.62英寸外屏，9.9 : 9 的屏幕比例优化了分屏操作与阅读界面。外屏峰值亮度提升至1600nit, 不过主屏峰值亮度1400nit，而且主屏配备的防眩AR保护膜就算在烈日下也能看清屏幕内容，2160Hz 高频PWM与类DC调光方案，有效消除屏幕频闪，减少视疲劳;OPPO Find N5 还支持 Dolby Vision、HDR10+、 HDR Vivid，带来更丰富的色彩层次以及更真实的光影细节。



OPPO Find N5

在天穹架构的有力加持下，OPPO Find N5还实现了从内到外一体化防护升级。OPPO Find N5内屏采用了UTG超韧性玻璃，并为UTG玻璃上层和下层加入双层保护膜与纳米涂层叠层设计，即便在多重折叠与外力冲击下，屏幕也能保持高韧性与稳定性;外屏采用全新一代晶盾超瓷晶玻璃，抗刮能力与抗摔性能分别提升至更高水准。

OPPO Find N5还支持IPX6 + IPX8 + IPX9的满级防水，也就是说不仅仅可以防护日常能接触到的防水场景，还可以有效应对日常意外落水、浅水拍摄或是高温高湿等场景。当然，OPPO Find N5还能在低温、高温、温冲等极端温度环境下展现出强大的适应能力。



OPPO Find N5

从轻薄外观设计来说，钛合金的引入不仅是一种材料的替换，更是对整个铰链系统的体系化改造。依托钛合金的优异特性，OPPO将支撑板、承力模组、扭力模组三大核心模块进行了重新设计，全面提升铰链的耐用性与可靠性，同时以8.93mm的超薄机身引领折叠屏正式迈入8毫米时代，厚重已不再是折叠屏的代名词。

ColorOS系统、AI与办公：太高效

折叠屏“尝新”和“尝鲜”时代已经过去，更多的用户重点在于“实用”。

OPPO Find N5出厂搭载ColorOS 15，不仅能与安卓系统、苹果、Windows生态相连接，通过文件随心开功能，能够快速读取 Keynote、Pages、Numbers、 Adobe PDF 、Xmind等多种专属的文档格式以及java、svg 在内的多种源代码格式，还打破电脑与手机系统之间的壁垒，优化手机与电脑之间连接的体验，不仅支持同账号免密登录Mac，还可以通过 「O+ 互联」进行跨端文档互传，在电脑上轻松访问、管理和编辑手机中的文档，还支持跨屏文档高速传输、跨屏文档修改实时同步，跨屏查看手机内容，同时配备超仿真的Mac键盘与触控板，让苹果用户在跨端跨系统中传输文件和工作上效率更高效。



支持打开多种文件格式



跨端连接



跨端互传

另外，如果我们把OPPO Find N5当做安卓Pad使用登录微信，主用机的微信并不会被登出，而是两个设备均可以登录同一个微信账号，这样传输内容更加方便。

以往我们用折叠屏看文档的时候总是会出现缩略图和目录遮挡了正文，写批注、看原文都需要反复切换，反倒让人觉得更加不方便，大屏体验感大打折扣。但是OPPO Find N5针对折叠屏在使用文档应用中出现的问题进行交互适配，实现分屏浏览的交互体验，原文、批文可以对照改，还支持双文档分屏模式，横向比对超高效;AI 翻译原文、译文同屏读，同步滑动、对照查看，只有手机阅读内容无遮挡，阅读才更流畅更沉浸，输出更高效。



双文档分屏



AI翻译原文



原文、译文同步滑动、对照查看

而且OPPO Find N5会通过AI对用户分屏需求进行预测和分析，在多任务场景下自动弹出智能分屏推荐功能，例如在微信中点开包括文档、视频号，或是在抖音直播中点购物车、聊天框，系统提示用户开启应用内分屏，覆盖核心应用核心使用场景。又或者在微信里点开第三方应用分享链接，将会触发智能分屏按钮，覆盖头部生活以及短视频应用核心场景，包括小红书、大众点评、bilibili 等主流应用。



多任务场景下自动弹出智能分屏

AI全景虚拟屏则是OPPO Find N5在办公方面的又一创新功能，通过全新的“全局控制器”，系统支持多种窗口模式的选择，包括窗口的形态和位置切换，在打开一个应用之后双指从顶部边缘下滑即可开启另外一个应用进入分屏模式，最多可支持三分屏。点击最上方的“・・・”可调整分屏形态，全屏、分屏、浮窗、放大窗口、替换应用和关闭;另外，在大屏下双应用来回切换或通过链接跳转至其他应用时，系统还会推荐一键分屏，用户能够根据自己的需求来定制最适合自己的分屏操作方式。



分屏



系统自动推荐一键分屏

在安全方面，Find N5 配备了国密认证安全芯片，具备了能够运用先进的人工智能技术对数据进行加密处理，确保数据传输和存储的安全性的AI 数据加密;对于用户的指纹、面部等生物识别信息进行本地处理与验证而非云端存储，保障用户身份验证的准确性与安全性;还有隐私文件密钥管理，为用户的隐私文件设置专属密钥，进一步增强文件的保密性。更重要的是，核心数据在独立安全区域内完成加解密操作，外部力量包括 OPPO都无法越权读取，在云端计算过程中用户数据仅为自己所掌控，实现用户数据仅自己可见，有效防御了硬件级攻击风险，让用户在使用 Find N5 时能够放心地存储和处理各类敏感信息。

骁龙8至尊版移动平台+超长续航冰川电池：太可靠

核心配置上，骁龙8至尊版处理器+ 5600mAh超长续航冰川电池是OPPO Find N5折叠旗舰最强的能效组合。

OPPO Find N5是首批搭载高通骁龙8至尊版移动平台的折叠屏手机。高通骁龙8 至尊版作为高通公司最新的旗舰级处理器，引入了高通自主研发的Oryon架构CPU，相较于前代产品，无论是单核还是多核性能都实现了高达45%的增长，性能表现极为出色，在《王者荣耀》实测中几乎实现了直线满帧的流畅体验。



《王者荣耀》帧率实测

同时，为了确保OPPO Find N5在长期使用后依旧流畅稳定，最高1TB(卫星版)超大存储规格，配合LODDR5X+UFS4.0的组合，为手机强劲性能、后台留存以及使用寿命带来了极大的提升。

当代人们无论是日常使用还是工作要求下都需要用到手机，高频率使用手机就对手机续航有了新的要求。为了能够节省用户充电时间，OPPO Find N5配备了5600mAh超长续航冰川电池+80W超级闪充组合，基于高通骁龙8至尊版处理器的能效提升，OPPO Find N5在默认智能极速充电模式下，充电10分钟可“回血”至29%的电量，48分钟左右即可完成充电。加之在工艺设计上的技术积累，在保证手机续航的同时机身依旧轻薄，让用户长时间拿在手上也毫无压力。



OPPO Find N5充电实测(数据仅供参考)

OPPO Find N5 采用高效率供电器件与自研算法，优化系统能量利用效率，显著降低后台耗电。不论是长时间使用还是高负载应用都能智能管理电源，确保持久续航，超轻薄折叠屏在重度使用的情况下实现一天一充不是问题。



OPPO Find N5续航实测(数据仅供参考)

另外，OPPO Find N5还支持50W无线闪充以及10W反向充电功能，不仅满足了超过160款车型的无线充电，还可以随时为耳机、手表等设备反向充电救急，做到多设备无缝补能。

OPPO Find X8系列同款影像技术：太好看

OPPO Find N5后置搭载了Find X8系列同款影像技术，带来抓拍性能、人像质感、风格化色彩表现的大幅提升，抬手就能轻松拍出氛围感满满的环境人像。

得益于先进的色彩管理与优化算法，Find N5能够精准捕捉并还原场景中的真实色彩，同时赋予照片独特的风格化色彩表现。配合Pro XDR显示功能可以让屏幕突破既定的全局亮度，对光源、天空等高光区域进行高亮显示，把画面的动态范围还原到最真实的程度。夜景模式下通过算法的优化能够有效降低噪点，保留天空的深邃与建筑的轮廓，呈现出细腻且富有层次感的色彩画面。

人像模式能够很好地保留人物的皮肤质感与细节，同时通过智能美颜算法提升人物的面部轮廓与气质，背景虚化但不失细节，人物主体与环境的互动自然和谐，人像特写将人物的细微表情和眼神都呈现出来，备受好评的胶片风格与柔光效果为人像拍摄提供了更多“出彩”的选项。



梦幻人像柔光效果



复古胶片风格滤镜



通透胶片风格滤镜



抓拍



实况后期另存为GIF



AI消除前与AI消除后

还有同样令人惊喜的是Find N5的抓拍能力，无论是主摄还是长焦都能够智能地看懂画面中的运动速度与幅度，长按快门即可抓拍到人物的动作瞬间。此外，实况照片可以直接在相册里进行美颜等后期修改，不用再另外使用第三方修图应用，更加快捷方便。实况照片还支持转GIF，以前将实况转成视频再转GIF的繁杂步骤直接省了，快捷方便;利用AI拯救“废片”，甚至可以通过“一键问屏”功能，让系统做出相对应的功能要求。



长焦样张



长焦样张



微距样张

超薄的机身下也要保证到用户能够“看得远”、“看得近”。Find N5 的长焦微距镜头以创新设计实现轻薄与性能的完美平衡，无需增加摄像头的凸起就能实现超近距离拍摄，还能通过智能算法精准识别并虚化背景，突出主体，让“我看到的”和“我拍到的”都有不同的感觉。这种虚实结合的效果不仅增强了照片的层次感与空间感，也能让用户看到花卉、昆虫等微观世界里的细腻且生动的画面，满足大家对微观世界的好奇心。

OPPO Find N5作为一款旗舰折叠屏，在影像上无论是色彩管理、人像摄影、氛围营造、虚化效果还是夜景拍摄，都展现出了实力与魅力。

总结

OPPO Find N5作为2025年开年首款折叠屏，可以说是“薄至极致，强在核心”。凭借极致的机身设计和坚固耐用的铰链工艺，折叠后厚度也仅为8.93mm，比许多主流直板手机还要纤薄，引领折叠屏正式迈入“8 毫米时代”;骁龙8至尊版移动平台、5600mAh冰川电池以及OPPO超光影三摄系统等配置的赋能下使得Find N5在性能、续航和拍照方面都表现出了出色的实力。同时，OPPO轻办公系统的加入则进一步提升了Find N5的办公效率和使用体验。OPPO再次向市场证明Find N5不仅是OPPO在折叠屏领域的又一里程碑，通过不断创新和升级为用户带来了更加出色的使用体验，更是满足了用户对折叠屏手机的期待和想象，成为2025年开年的“钛薄”、太强、太靠谱的轻薄旗舰折叠屏。