折叠进入8 毫米时代的背后，OPPO用3D打印钛合金重塑超薄铰链

【天极网手机频道】在折叠屏手机的激烈竞争中，OPPO Find N5 凭借其独特的设计与卓越的技术，成功脱颖而出，为用户带来了前所未有的使用体验。凭借 8.93mm 的机身厚度，Find N5成功打破行业纪录，引领折叠旗舰迈入 8 毫米时代。

OPPO Find N5 的卓越表现，离不开全新一代天穹架构与钛合金天穹铰链的助力。钛合金天穹铰链首次在核心组件应用 3D打印钛合金，这一创新之举意义非凡。这也是折叠屏铰链首次大规模使用钛合金，OPPO 创新性地将钛合金与 3D 打印技术相结合，重塑了折叠屏铰链。

历经一年的努力，OPPO与铂力特携手突破传统制造极限，成功量产薄至 0.15mm 的全球最薄钛合金结构件，将行业商业化量产产品的尺度纪录提升一倍。这使得铰链翼板强度提升 120%，外转轴中框抗冲击与跌落性能提升 100%，铰链整体刚度提升 36% ，成功实现了铰链关键部位的减薄与强化，为用户带来了更可靠、更耐用的体验。

不仅重塑折叠屏铰链，在外观设计上，OPPO Find N5同样亮点十足，其 “流光云环” 采用超低凸起设计，从视觉上营造出更为轻薄的效果;中轴对称设计不仅赋予整机几何美感，还确保了轻盈平衡，重量和尺寸十分贴合女性用户的需求，为追求便携与美观的用户提供了新的选择。

除此之外，OPPO Find N5在影像、性能、续航、移动办公、交互体验等等方面也全面升级。可以说，OPPO Find N5 以其创新的设计、领先的技术和卓越的性能，重新定义了折叠屏手机的标准，无疑是当下追求高品质、高性能折叠屏手机用户的不二之选。目前，OPPO Find N5 已经正式发布并已开启预售，感兴趣的用户可多多留意。