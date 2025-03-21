深耕睡眠科技，OPPO发布《2025年睡眠白皮书》

【天极网手机频道】3月21日，世界睡眠日之际，OPPO健康实验室正式发布《2025年睡眠白皮书》。白皮书基于OPPO健康平台1000,000+用户的多维睡眠数据，分析了用户的睡眠现状、睡眠困扰、睡眠习惯等信息，并为睡眠不佳用户提供科学、可行的睡眠改善服务与建议，助力用户全面改善身心健康。

OPPO睡眠白皮书

报告揭示了当代打工人睡眠困境：近七成用户日均睡眠不足七小时，其中46-55岁人群睡眠“负债”比例高达76%;64%的用户每日工作超过8小时，工作时长越长，睡眠不足的发生频率越高;值得关注的是，98%的用户都在睡前使用手机的习惯，且成为影响睡眠规律性的重要因素。

OPPO健康实验室致力于改善用户睡眠质量，通过深度融合专业睡眠医学理论、高精度传感器技术、多模态算法模型及大数据分析能力，OPPO健康构建了「实时监测-风险评估-睡眠健康干预」的全链路解决能力并赋能终端产品。

OPPO睡眠实验室

当前，实验室自主研发的OPPO Sense® Sleep睡眠健康技术体系已全面应用于OPPO设备，实现全面的睡眠监测功能，包括每秒级实时血氧监测、睡眠心率分析、深浅睡眠状态监测等，以科技手段助力用户掌控个人睡眠健康。

2024年，OPPO健康实验室于OPPO健康研究APP上发起了 “睡眠健康研究”项目，帮助慢失眠用户提升睡眠质量。研究数据表明，超50%用户在完成改善方案后，失眠等级显著下降，睡眠评分、睡眠认知、睡眠感受、日间功能及情绪状态均显著提升。

OPPO睡眠健康研究项目

今年，OPPO健康实验室也提出“睡眠改善白加黑行动”倡议，鼓励用户积极参与自己的睡眠健康管理，让健康习惯自然发生。

作为行业领先的健康科技探索者，未来OPPO将持续深耕睡眠健康领域，提升智能监测和健康干预能力，并依托终端生态，推出更多场景化睡眠解决方案，用科技创新推动全民健康生活。