　　全系标配满级防水冠绝同档，OPPO A5 系列首发体验

【天极网手机频道】我们知道，千元机领域一直是大众关注的焦点，它承载着众多用户对于高性价比产品的期待。长久以来，千元机似乎总被贴上功能有限、颜值低、品质中规中矩的标签，在性能、防水、续航等关键维度难以突破瓶颈，甚至成为低端手机代名词。而OPPO似乎洞见到市场与消费者的痛点，OPPO A5系列针对当下用户痛点，不仅全系标配满级防水，还拉满抗摔性能、充电续航等等，颠覆对千元机的传统认知。

OPPO A5 系列这一次核心亮点，就是其冠绝同档的防水抗摔性能。OPPO A5 系列成为千元机中首个全系通过 IP69、IP68、IP66 三大防水防尘等级认证的机型，重新定义千元机的标准。据介绍，它的防水能力堪称 “满级”，能轻松应对各种意外遇水场景。不管是手机意外落水、被特大暴雨和强力水流冲刷，还是在厨房洗菜、浴室洗漱时接触水，A5 系列都毫无压力。

得益于其整机九大结构及材料上的防水强化设计，构建起了坚不可摧的 “防水大坝”。从显示屏、电池盖与摄像头镜片防水，到麦克风、卡托顶针杆孔、USB 插孔等开孔防水，再到全新防水回路设计和整机气压平衡膜，每一处细节都做到了极致。而且，它的防水能力不仅体现在常规水环境，还能拓展到十八种水，涵盖自然环境、家居场景、日常饮食和工作接触等各类用水场景。

在测试过程中，天极网将A5活力版泡水、放进急冻、以及用开水解冻，手机均没有出现任何问题，依然能够正常启动 APP、相册内滑动、拍照等功能都能正常使用。和普通千元机常见的 IPX4、IPX5 防水等级相比，OPPO A5 系列的 IP69 防水简直是降维打击。普通千元机只能防一些简单的泼溅，而 A5 系列却能承受高压水流冲击和高温热水考验，差距一目了然。

抗摔性能方面，OPPO A5 系列同样表现出色。它采用抗摔直屏设计与升级的超抗摔金刚石架构，前屏玻璃选用 OPPO 旗舰同款的晶盾玻璃，机身中框采用民航客机机翼同款的高强度铝合金。这种顶级用料搭配多处抗跌落设计，如金刚四角、中框防撞梁、安全气囊等，让手机实现了 360° 抗摔，无论是横竖里外，都能有效抵御碰撞，保护内部零件安全。

不仅如此，OPPO A5 系列还通过了 14 项全面严苛环境测试，涵盖高温、低温、温度冲击、淋雨、砂尘等各种极端环境。在高温 63℃恒温环境开机工作 2 小时，低温零下 50℃恒温环境关机贮存 24 小时，以及 1 分钟内经受零下 35℃ - 65℃ - 100℃剧烈温差转换等测试中，A5 系列都顺利通过，展现出了强大的耐严苛环境能力，树立了千元机耐热抗冻的新标杆。

外观设计上，OPPO A5活力版也有着超越千元机的灵动。初见A5活力版，它的外观设计颇具时尚感和高级质感，新机提供了玛瑙粉、玉石绿、琥珀黑、云母蓝、晶钻粉、锆石黑等多种炫彩配色，每个配色都有独特的工艺和质感。比如玛瑙粉采用旗舰同款工艺，板材后盖上的花丝纹理像粉色玛瑙石上绽放的花;云母蓝采用旗舰同款玻璃蚀刻工艺，打造出高级灵动的水波纹。

OPPO A5 系列的屏幕素质也可圈可点。以 A5 活力版为例，它采用的 LCD 面板具有护眼的天然优势，通过全局 DC 调光实现硬件级低频闪，能有效缓解长时间使用手机造成的眼部疲劳，对于经常在晚上使用手机的用户来说非常友好。

屏幕的流畅性也十分出色，支持最高 120Hz 屏幕刷新率和最高 240Hz 触控采样率，带来视觉与操控上的双重畅快体验。无论是刷网页还是玩游戏，画面都非常流畅，触控响应也很灵敏。而且，A5 系列采用超亮阳光屏，全局激发亮度最高可达 1000nits，即使在强烈的阳光下，屏幕内容也清晰可见，不会出现看不清屏幕的情况。

续航一直是用户关注的重点，OPPO A5 系列在这方面做到了极致。它搭载了同档最轻薄的大电池，OPPO A5 电池容量达 6500mAh，OPPO A5 活力版电池容量为 5800mAh，刷新了品牌电量记录。同时，得益于自研仿生自修复电解液技术，电池寿命大幅延长，最高使用四年依旧健康，真正实现了 “一机用四年”。值得一提的是，OPPO A5 系列在外观设计上打破了电池容量与机身重量之间的传统关联，在拥有超大电池的同时，保持了超轻薄机身。

在充电速度上，A5 系列配备 45W 超级闪充，搭配智能充电算法，在 0 - 43℃的温度区间都能正常激活闪充。即使在冬天，手机也不会出现充不上电的情况，因为它还具备极寒充电功能，在 - 20℃的低温环境下，充电时能主动给电池预热保温，保证充得进电，充得满电。在实际使用中，我用这款手机进行一整天的重度使用测试，包括玩游戏、刷视频、打电话等，电量依然能支撑到晚上，完全不用担心电量焦虑。

为了彻底解决千元机越用越卡的问题，OPPO A5 系列在性能和存储方面下足了功夫。它采用超大高速内存组合，最高支持 24GB 高速大运存和 512GB 海量大内存，后台保活能力更强，应用打开速度更快，无论是工作跑单多开平台接单，还是导数据、安装应用、玩游戏、写入照片等场景，都能保持流畅，久用也不会卡顿。

配合 2024 年全行业最流畅的 ColorOS 15 操作系统，OPPO A5 系列在系统运行速度和稳定性上都有很大提升。在日常使用中，各种操作都能快速响应，多任务处理也非常轻松，完全没有千元机那种卡顿感。

OPPO A5 系列的影像系统同样给人惊喜。A5 和 A5 活力版后置都配备了 5000 万像素超清主摄，支持自动对焦、智能美颜、人像模式等多种功能，样张成像比较吃光线，锐度与饱和度拉得略微有点一高，日常出片问题不大，另外A5 还支持超清夜景，A5 活力版则支持水下相机功能。

水下相机功能是 A5 系列的一大亮点，凭借 IP69 防水能力，A5 活力版实现了千元档首个裸机水下摄影模式。通过上下音量键选择拍摄模式，主摄能在水下清晰拍照和录制视频，OPPO 还为水下摄影打造了独立色彩方案，保证色彩还原和清晰度，让用户在水下也能拍出大片。

此外，A5 系列首次将真正实用的 Live Photo 应用到千元机上，前后摄像头均支持实况照片拍摄，还有三种富士风格调色滤镜可选。拍摄完成后，还能重新编辑封面与时长，快捷分享至主流社交平台，通过 OPPO 互传一碰还能分享给苹果手机(需安装 O + 互联 App)。同时，AI 图像助手借助 AI 消除、AI 去拖影、AI 去反光、AI 超清像素四大功能，能让有瑕疵的照片变废为宝。

OPPO A5 系列还具备许多贴心又实用的特色功能。比如，针对户外跑单人群，它带来了档位独有的高能户外模式。打开关联的接单 App，就能获得多种户外场景优化、性能增强体验和贴心消息提醒，帮助骑手高效、安全跑单，而且该模式支持市面所有主流外卖、配送平台的骑手端 App，还能添加为手机桌面卡片工具，方便使用。

在触控方面，A5 系列优化了湿手油手状态下的触屏操作，配合智能防误触优化，在屏幕溅水、手粘汗水、屏幕凝结水汽等场景下都可稳定触控。同时，它还具备旗舰级手套触控模式，支持市场厚度不超过 5mm 的手套操作，让骑手在冬季不摘手套也能灵活操控手机。A5 系列首次搭载全场景 NFC 功能，支持小区门禁、校园卡、公交地铁、电动自行车钥匙、银行卡等场景下的电子钥匙和卡片录入，还支持 20 余家汽车品牌的 NFC 车钥匙、蓝牙车钥匙，极大地提升了生活出行的便捷性。

在守护家人方面，A5 系列支持家人守护功能，可远程查看老人实时健康数据(需配合 OPPO 系穿戴设备)，异常或跌倒及时提醒，还能共享实时定位，设守护区域防老人走丢，手机遇病毒威胁或诈骗电话风险时及时推送提醒。针对孩子，儿童模式可以让家长选择孩子可使用的应用，定制专属桌面，设置手机使用时长，防止孩子沉迷，同时实时监测孩子的坐姿和眼睛与屏幕的距离，预防近视。此外，ColorOS15 集成的 AI 口语教学、AI 拍照搜题、AI 作业批改等教育助手功能，能让手机成为孩子的辅导老师。

经过天极网一系列测试，我们发现OPPO A5 系列确实给我们带来了很多惊喜。它在防水防尘、抗摔性能、续航表现、屏幕素质、性能存储、影像系统以及特色功能等方面都做到了千元机中的顶尖水平，甚至在某些方面超越了部分旗舰机型。

如果你正在寻找一款性价比高、功能全面的千元机，那么 OPPO A5 系列绝对值得你考虑。它不仅能满足你日常使用的各种需求，还能为你带来旗舰级的使用体验，重新定义了千元机的标准，堪称千元机中的新标杆。