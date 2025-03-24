OPPO 定档 4 月发布 Ultra 旗舰、新一代平板、手表、耳机新品

【天极网手机频道】2025年4月，OPPO将迎来一场覆盖手机、平板、智能手表及耳机的全生态新品发布会。根据官方及多方爆料信息，此次发布阵容包括影像旗舰Find X8 Ultra、小屏机型Find X8s、新一代平板Pad 4 Pro、智能手表Watch X2 Mini以及耳机Enco X3 Pro等产品，全面展示OPPO在技术创新与生态布局上的野心。

首先令用户最期待的莫过于新一代影像旗舰Find X8 Ultra了，作为此次发布会的核心产品，从最新的爆料信息和往期爆料上，这一代 Ultra 仍然以影像作为核心卖点的，最关键的是此次 Ultra 不同以往Ultra 系列常规的影像升级，从OPPO 首席产品官“刘作虎”的微博获悉，此次 OPPO Find X8 Ultra 将首发丹霞原彩镜头，“它通过传感器精准捕捉画面中主体与环境的色彩信息，再结合算法对复杂的环境光线进行精准的分区识别与计算，最终还原出准确、美观且自然的肤色。它真正实现了类似于人类视觉系统的判断逻辑。”这与在 3 月 13 号OPPO 周意保微博发文中所提及到的新机将采用一个全新的硬件所对应。除了影像升级之外，这次Find X8 Ultra首次在Ultra系列中采用直屏设计，搭载2K分辨率(2760×1264)的京东方X2材质LTPO屏幕，四边等窄边框工艺使其屏占比高达94.3%，官方称其为“最美Ultra”。影像系统是其最大亮点：后置五摄包含1英寸索尼LYT-900主摄、3倍/6倍双潜望长焦(IMX906+IMX882)、5000万像素超广角镜头，以及哈苏多光谱传感器，支持物理长焦微距拍摄和AI算法优化，夜景人像表现尤为突出。

性能方面，该机搭载骁龙8至尊版芯片(台积电3nm工艺)，安兔兔跑分超300万，内置超过6000mAh硅碳负极电池，支持100W有线快充(35分钟充满)和50W无线快充。此外，3D单点超声波指纹、IP68/IP69防水、0916定制马达等配置进一步强化旗舰体验。

这次发布的除了 Ultra 影像旗舰，针对小屏爱好者带来 OPPO 首款小屏旗舰Find X8s， 在屏幕素质方面，Find X8s搭载了一块6.3英寸的1.5K LTPO直屏，支持1-120Hz动态刷新率，无论是日常使用还是高帧率游戏，都能兼顾流畅性与护眼体验。同时，直屏设计带来了更精准的触控体验，适合游戏和高频交互场景。

机身设计方面，Find X8s的厚度被严格控制在7.7X毫米，比iPhone 16 Pro更薄约0.4-0.5mm，搭配仅179克的重量，整机握持感轻盈舒适，即便长时间单手操作也不会造成明显负担。此外，在保持轻薄机身的同时，OPPO Find X8s还塞入了一块高能效的“冰川电池”，在保证长续航的同时，或许还能带来更高效的散热表现，进一步提升使用体验。

不仅有着两款新手机针对不同的消费人群，这次 OPPO 也带来了自家新一代平板 OPPO Pad 4 Pro，从此前的爆料看，这次 OPPO Pad 4 Pro 将配备13.4英寸3.4K LCD高刷屏(120Hz)，将成为安卓阵营首款搭载骁龙 8 至尊版的平板。最后，这次发布会也将带来 Watch X2 Mini 和 Enco X3 Pro耳机， Watch X2 Mini 将主打女性市场，共有“千峰蔚蓝、墨石岩黑、大漠银月”三款配色，这些设备与手机、平板形成联动，进一步完善“Find+IoT”生态。ColorOS 15系统也将针对多设备协同、AI影像算法和功耗管理进行优化。

总结

OPPO此次发布会以“带我夜一起出发”为宣传口号，预示着Find X8 Ultra将在夜景场景下实现技术突破，再次撼动Ultra影像旗舰的地位。同时，Pad 4 Pro首次搭载骁龙8至尊版处理器，将进一步强化平台生态中的生产力布局，而穿戴设备则持续深耕健康与时尚属性。OPPO这一系列动作不仅彰显了其冲击高端市场的坚定决心，也为智能生态的长期发展奠定了坚实的技术基础。让我们共同期待此次发布会，届时天极网也将第一时间带来产品图文和视频内容的全方位评测内容!