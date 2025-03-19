旗舰级防水打造“千元黑马”，OPPO A5活力版持续热销

【天极网手机频道】OPPO 近日带来全新的 A5 与 A5 活力版两款新机，犹如一匹黑马强势突围，重新定义了千元机的品质标准，为消费者带来诸多惊喜。OPPO A5 系列新品在防水、抗摔性能上堪称一绝。它们全系通过 IP69、IP68、IP66 三防认证，凭借九大结构及材料上的防水强化设计，构建起全方位的 “防水大坝”，能抵御 18 种复杂水环境挑战，无论是暴雨、泡水还是高压喷水都不在话下。目前，OPPO A5 与OPPO A5 活力版均已经正式发布，起售价1199元起，喜欢的朋友可多关注。

其沿用的超抗摔金刚石架构，搭配旗舰同款晶盾玻璃和民航客机机翼同款铝合金中框，实现 360° 抗摔，还通过了 14 项全方位军标环境测试，面对极端场景也能稳定运行，解决了用户的后顾之忧。

影像与信号方面，A5 系列同样越级表现。它拥有千元档首个裸机水下摄影模式，水下拍摄的成片清晰度与色彩还原度出色。前后双摄支持旗舰同款实况照片拍摄，还能与苹果手机一碰互传。AI 图像助手更是能将废片变大片。在信号上，搭载猎手天线架构，中框天线占比超 80%，搭配智慧选网技术，信号强度提升至 300%，在弱网环境下也能稳定通讯，堪称 “信号穿墙王”。

设计与体验上，A5 系列也亮点满满。它以大自然晶石矿物为设计灵感，提供多种潮流配色，超轻薄直屏设计握持舒适。续航上，A5 活力版配备 5800mAh 电池，A5 搭载 6500mAh 超大电池，且全系支持 45W 超级闪充，一充用一天，一机顶四年。性能上，标配超大容量高速存储组合，最高支持 12GB + 512GB 超大内存。屏幕方面，配备超亮阳光屏，A5 还搭载明眸护眼技术。ColorOS 15 系统让手机启动更快、运行更流畅，同时集成 AI 教育助手与家人健康守护功能，还支持全场景 NFC 功能，出行生活更加便捷。

售后服务上，OPPO A5 系列首创 “5+1”服务体系。全国 800 + 直营服务中心、原厂配件 180 天质保、7X24 小时服务热线等，线下门店还提供免费会员服务，钻卡用户可享三折屏碎保。用户还能用积分兑换外卖红包、打车券等津贴。

价格方面，OPPO A5 系列极具性价比。A5 的 8 + 128GB 版本售价 1299 元，最高 12 + 512GB 版本售价 1999 元;A5 活力版 8 + 256GB 版本售价 1199 元，12 + 512GB 版本售价 1599 元，且全系列均可享受国补优惠。目前，该系列新品已开启预售，并将于 3 月 21 日上午 10:00 在各大线上线下渠道全面开售。OPPO A5 系列凭借出色的性能、创新的服务和亲民的价格，无疑会在千元机市场掀起抢购热潮，成为消费者的优质选择。