OPPO Find X8 Ultra 首发丹霞原彩镜头，首创分区色温感知技术

【天极网手机频道】3月25日，@OPPO带来Find X8 Ultra最新爆料：超大杯将搭载丹霞原彩镜头，通过行业首创的分区色温感知技术，精确检测画面中色温变化的具体细节，解决复杂光源下的人像拍摄难题，重新定义夜景人像摄影标杆，让夜游出片的每一刻，夜色肤色都出色。OPPO影像产品总监张璇表示，丹霞原彩镜头将彻底改变用户对夜景人像摄影的认知，让每次拍摄都能成为完美的回忆。

左1，友商无色温传感器旗舰;左2，友商去年面市的原色镜头;最右，Find X8 Ultra

丹霞原彩镜头能够将画面分割为独立的色温感知区域，每个分区可独立感知环境光的色温变化，精准解构主体与环境的光线与色彩关系。相对传统全局色温易导致局部色彩偏移的现状，丹霞原彩镜头加持下的Find X8 Ultra，可以准确地呈现环境的光线色彩，以及人物主体自然的肤色，带来夜色出色，肤色更出色的全新拍摄体验。

了解更多关于全新OPPO Find X8系列影像旗舰的技术突破与产品信息，敬请关注OPPO官方微博。4月10日19:00，一起见证夜色与肤色完美平衡的Find X8 Ultra影像旗舰登场。