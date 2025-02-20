影像有惊喜，OPPO Find N5 新增长焦微距

全球最薄折叠屏旗舰OPPO Find N5在今晚正式发布，作为在 2025年率先发布的国产折叠屏旗舰，OPPO将折叠屏的门槛又一次拔高， 展开状态后仅有8.93mm 的机身厚度让其拥有直板机的握持手感，同时与其它国产折叠屏拉开较大的差距，刷新大家对于折叠屏的刻板印象。同时令人惊喜的是，在维持如此轻薄的机身厚度下，OPPO Find N5还带了丰富的影像功能和豪华的相机配置。

天极网了解到，OPPO Find N5后置搭载的5000万像素广角+5000万像素超光感潜望长焦+800万像素超广角组成超光影三摄，除了豪华的影像配置规格OPPO Find X8系列同款影像技术也直接安排到位，带来抓拍性能、人像质感、风格化色彩表现的大幅提升，抬手就能轻松拍出氛围感满满的环境人像。

得益于先进的色彩管理与优化算法，Find N5能够精准捕捉并还原场景中的真实色彩，同时赋予照片独特的风格化色彩表现。配合Pro XDR显示功能可以让屏幕突破既定的全局亮度，对光源、天空等高光区域进行高亮显示，把画面的动态范围还原到最真实的程度。夜景模式下通过算法的优化能够有效降低噪点，保留天空的深邃与建筑的轮廓，呈现出细腻且富有层次感的色彩画面。

人像模式能够很好地保留人物的皮肤质感与细节，同时通过智能美颜算法提升人物的面部轮廓与气质，背景虚化但不失细节，人物主体与环境的互动自然和谐，人像特写将人物的细微表情和眼神都呈现出来，备受好评的胶片风格与柔光效果为人像拍摄提供了更多“出彩”的选项。

(梦幻风格)

(柔美风格)

除了人像模式有出色的表现外，最令人惊喜的是，Find N5在超薄的机身下塞下了一颗长焦微距镜头，既保证了用户能够“看得远”、还可以“看得近”。长焦微距镜头Find N5 的长焦微距镜头以创新设计实现轻薄与性能的完美平衡，无需增加摄像头的凸起就能实现超近距离拍摄，还能通过智能算法精准识别并虚化背景，突出主体，让“我看到的”和“我拍到的”都有不同的感觉，这种虚实结合的效果不仅增强了照片的层次感与空间感，。

长焦微距的作用则是在特殊的场景发挥出出奇的效果，它能够在远距离拍摄的同时，具备更强的近距离拍摄能力。具体来说，长焦微距镜头不仅可以拍摄远距离的物体，还能在一定的距离内对细节进行精准捕捉，拍摄微小物体时依然能够保持清晰和细腻的画面效果。让用户看到花卉、昆虫等微观世界里的细腻且生动的画面，满足大家对微观世界的好奇心。

通过样张可以看到OPPO Find N5的长焦微距镜头所拍摄的细节。照片能够清晰地捕捉到绿色植物的每一个细小细节，包括每片叶子和表面的小水珠，呈现出非常高的解析力与层次感。焦点集中在植物的中心区域，背景则被巧妙虚化，突出了主体，展示了长焦微距镜头在细节捕捉方面的强大能力。照片中的背景模糊效果(背景虚化)使得植物的结构更加突出，显示了长焦微距镜头能够在较远距离拍摄的同时，保留近拍镜头的细腻与清晰。这种效果增强了照片的空间感和层次感，展现了微距摄影与长焦镜头结合所带来的独特视觉效果。

总的来说，OPPO Find N5不仅在设计上突破折叠屏的限制，更在影像表现上展现出强大实力，成为了旗舰折叠屏手机的佼佼者。OPPO Find N5作为一款旗舰折叠屏，在影像上无论是色彩管理、人像摄影、氛围营造、虚化效果还是夜景拍摄，都展现出了实力与魅力。