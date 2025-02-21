Find X8系列的同款影像技术，Find N5也可轻松出片

【天极网手机频道】天极网了解到，OPPO Find N5已于昨天正式发布，它的表现怎么样呢？这款OPPO时隔一年重返战场的号称全球最薄的折叠屏旗舰表现如何呢？相信许多用户也很好奇在其它方面的表现如何呢？比如相机方面相较于自己的OPPO Find X8系列有什么进步呢？一起来看看吧。

OPPO Find N5后置搭载的5000万像素广角+5000万像素超光感潜望长焦+800万像素超广角组成超光影三摄，OPPO Find X8系列同款影像技术也直接安排到位，带来抓拍性能、人像质感、风格化色彩表现的大幅提升，抬手就能轻松拍出氛围感满满的环境人像。

得益于先进的色彩管理与优化算法，OPPO Find N5能够精准捕捉并还原场景中的真实色彩，同时赋予照片独特的风格化色彩表现。 配合Pro XDR显示功能，屏幕突破传统全局亮度限制，对光源、天空等高光区域进行高亮显示，将画面的动态范围还原到最真实的程度。 在夜景模式下，通过算法优化，有效降低噪点，保留天空的深邃与建筑的轮廓，呈现出细腻且富有层次感的色彩画面。

在Find X8系列发布会中引入的胶片风格与柔光效果在Find N5中得以保留。 人像柔光效果提供朦胧、柔美和梦幻三种氛围感，可根据环境和人物关系搭配极具氛围感的模式。 柔和的光线效果使人物面部轮廓更加立体，肤色更加自然，同时保留皮肤的细腻质感，避免了过度磨皮导致的失真。 影像系统能够智能调节光线强度和方向，确保人物主体明亮且富有层次，背景呈现出柔和的虚化效果。

此外，通过人像模式拍摄照片，用户可以在输出的照片界面找到光圈调节功能，在按下快门之后调节照片的光圈大小，调整背景的虚化效果，使人物和背景分明，达到突出主体的效果，当然，哪怕对拍摄时景深效果不满意，在相册的编辑页面也同样可以后期调整景深效果。

最令人惊喜的莫过于这颗长焦镜头了，这颗长焦镜头是一颗支持长焦微距的镜头，OPPO Find N5在超薄的机身下既保证了用户能够“看得远”、“看得近”。长焦微距的作用在特殊的场景发挥出绝佳的效果，它能够在远距离拍摄的同时，具备更强的近距离拍摄能力。具体来说，长焦微距镜头不仅可以拍摄远距离的物体，还能在一定的距离内对细节进行精准捕捉，拍摄微小物体时依然能够保持清晰和细腻的画面效果。让用户看到花卉、昆虫等微观世界里的细腻且生动的画面，满足大家对微观世界的好奇心。

(长焦效果)

这颗70mm的焦距的镜头让拍摄者能够从稍远的距离捕捉到较大范围的景物，背景的层次感明显，光线和阴影的对比增强了画面的深度。长焦镜头的使用使得远处的元素也能被清晰记录，并且通过合适的景深控制，使得背景保持适度的虚化效果，避免了过度拥挤的感觉。

(长焦微距的效果)

这张长焦微距的照片的背景虚化使得植物的细节更为突出，创造出一种微距摄影的效果，同时植物的细节得到了清晰的呈现，包括叶片上的水珠。长焦和微距结合能够呈现出细致的特写，同时保持背景的优雅模糊，突出主题。