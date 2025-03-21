OPPO ColorOS行业首家支持DeepSeek联网识图 ，已完成50+款机型升级覆盖

【天极网手机频道】自2月26日起，ColorOS全面接入满血版 DeepSeek-R1，支持一键 AI 唤醒、语音对话交互、联网搜索、生成结果导出，以及本地化的网络部署;3月10日，ColorOS进一步升级，新增「一键问屏」直接调用DeepSeek联网深度问答，同时升级了更原生的历史记录查询功能，进一步提升用户体验;至3月21日，ColorOS实现了多模态识图及文档识别的突破。OPPO的创新不止于简单接入DeepSeek，更是通过多方努力将其与ColorOS深度融合，为用户带来前所未有的AI体验。通过每次更新，OPPO持续赋能用户，真正实现ColorOS「月月有更新，越用越好用」的持续进化。

3月19日，ColorOS率先在手机行业实现DeepSeek联网深度识图与文档识别功能;3月21日完成50+款机型的全量覆盖。升级完成后，通过长按电源键开启或语音唤醒小布助手，用户可以跨应用、多模态识别手机屏幕上的文字及图片信息，并结合联网搜索进行深度思考，带来更加便捷、实用的AI体验。

ColorOS 多模态能力与DeepSeeek-R1大模型深度融合，能够同步解析图像、文本和场景信息。例如，系统可识别图片中冰箱内的场景，并在联网搜索时，深度思考用户需求后，推荐针对性的减脂餐做法。在办公场景下，用户可以快速对复杂文档实现要点提炼和格式转换，真正做到“所见即所得”的智能服务。

为确保DeepSeek服务的高效稳定运行，OPPO通过专属服务器部署，真正实现了“满血”DeepSeek联网深度思考能力。结合ColorOS核心AI技术，OPPO不仅带来业界领先的智能体验，更希望通过DeepSeek技术的普及，让AI真正融入每个人的日常生活，无论是工作中，还是日常使用中，OPPO都力求让每位用户享受到AI带来的便捷与效率提升。

此次 ColorOS全新升级的DeepSeek联网深度识图识文档功能，已覆盖OPPO全线产品，包括Find系列、Reno系列、A系列、K系列、IoT平板及一加品牌在内总计50余款机型。适配升级3月21日已完成覆盖，更多机型适配计划请持续关注 ColorOS 官方信息。