让轻薄更显薄，OPPO Find N5采用超低凸起设计

【天极网手机频道】新年开工不久，OPPO一马当先发布了当家折叠屏旗舰，OPPO Find N5作为OPPO在 2025年首家发布的折叠屏厂商，在钛金属材质、多重创新架构和技术的重塑下，再次突破折叠屏手机厚度的极限，以更轻薄的姿态返回科技舞台。

OPPO Find N5一共玉白、缎黑以及暮紫三款配色，玉白配色和锻黑配色通过高质感纳米渐镀技术还原了汉白玉的通透与温润质感，多层光学镀膜工艺打造出柔和的光影流动效果，配合微纳米光刻技术，在角度变化下表面纹理细腻生动，还不易留下指纹，实用和质感兼具，暮紫颜色则是素皮材质，采用抗脏污素皮工艺，大幅度提高手机在日常使用中抗污能力。

为了给消费者带来更出色折叠屏新品，OPPO新启用的滨海湾园区成为OPPO创新研发的核心基地，在FindN5的机身内部的多种物理结构设计来自于新园区的科研工程师团队，为了在极限中不断压缩收的厚度。机身内部Find N5采用了新一代天穹架构，创新应用3D打印工艺重塑折叠屏铰链，铰链翼板薄至0.15mm，并帮助 Find N5 成为首款获得德国莱茵TÜV无感折痕认证的折叠屏产品，为用户提供可靠性和耐用性全面领先的折叠旗舰体验，突破行业制程极限。机身外部，采用了超低凸起设计，流光云环在视觉上更显轻薄，在多种外在因素和内在因素的叠加下，Find N5将带来超绝的握持体验。

在多重技术创新的叠加下，合盖状态下，Find N5 的玉白和缎黑配色厚度为8.93mm，打破行业记录，成为全球最薄的折叠旗舰，引领折叠屏进入 8mm时代，而暮紫配色因采用了抗脏污素皮工艺，厚度相比玉白和缎黑略有增加，但也仅有9.35mm。展开后，玉白和缎黑厚度更是薄至4.21mm，重量保持在229g，暮紫配色厚度为4.36mm，重量在234g，重新刷新了旗舰折叠屏新薄度记录。