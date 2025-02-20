全球最薄折叠屏OPPO Find N5正式开放预约

【天极网手机频道】天极网 2月 20日消息，OPPO新一代折叠屏旗舰Find N5正式发布，现已在正式在全网开启预售。此次OPPO Find N5一共有三种配色，分别为此次主打的配色――玉白和锻黑、暮紫三种配色，售价分别为：12GB+256GB为8999元，16GB+512GB版本为9999元，16GB+1TB卫星通讯版本为10999元。

从发布会内容天极网了解到，此次Find N5最大的卖点是是突破了折叠屏厚度的上限，同时在生产力方面持续发力，打通了多种场景下的文档阅读和处理的体验，更惊喜的一点，此次的OPPO Find N5还通过“O+互联”无需登入账号即可远程操控Mac、Windows电脑，进行文件访问完成远程办公等功能。

在机身厚度方面，Find N5的发布突破了折叠屏厚度的上限并成为全球最薄的折叠屏手机，将折叠屏展开后形态的厚度带到了 8mm时代，与此同时，OPPO Find N5的轻薄并未牺牲其性能和续航作为代价，其采用钛合金天穹架构包括UTG超韧主屏玻璃、晶盾超瓷晶外屏玻璃、超薄天穹复合纤维后盖以及航空合金铝机身中框，重塑了轻薄与可靠的新平衡。

根据官方的详细介绍，钛合金天穹铰链采用的行业首个3D打印钛合金斜板厚度可薄至仅0.15mm，转轴外中框采用同款3D打印技术，钛合金让转轴外中框具备卓越的强度和耐用性，中框缩窄至6.6mm，不仅确保了屏幕的平整度和耐用性，还大大提升了手机的折叠稳定性。得益于五簧四驱扭力系统，实现更顺滑的开合体验，同时显著减小模组体积，为机身节约了空间;航天合金铝中框采用7系航空铝材有效提高整机的抗弯与抗冲击能力。

OPPO Find N5预装的ColorOS 15在分屏操作和阅读文稿体验上进行了优化，同时还实现了无需登录账号即可远程控制Windows或Mac电脑。能够快速读取 Keynote、Pages、Numbers、 Adobe PDF 、Xmind等多种专属的文档格式以及java、svg 在内的多种源代码格式，还打破电脑与手机系统之间的壁垒，优化手机与电脑之间连接的体验，不仅支持同账号免密登录Mac，还可以通过“ O+ 互联”进行跨端文档互传，在电脑上轻松访问、管理和编辑手机中的文档，还支持跨屏文档高速传输、跨屏文档修改实时同步，跨屏查看手机内容，同时配备超仿真的Mac键盘与触控板，让苹果用户在跨端跨系统中传输文件和工作上效率更高效。从“O+互联”到大众视野，OPPO持续突破品牌间的生态壁垒，致力于提升OPPO和苹果用户在跨设备、跨系统之间的文件传输和工作效率。

在处理器上，OPPO Find N5搭载骁龙 8至尊版移动平台，就目前为止，OPPO Find N5为目前为市面上唯一搭载骁龙 8至尊版移动平台的折叠屏手机，从去年发布的搭载骁龙 8至尊版手机的表现中不难看出这颗CPU除了极为强劲的性能 同时还兼具了更加出色的能效比。

关于OPPO Find N5 的屏幕，Find N5外屏是一块6.62英寸的OLED 屏幕，内屏展开后为 8.12英寸，内屏的比例为9.9 : 9。外屏峰值亮度提升至1600nit, 主屏峰值亮度1400nit，配备的防眩AR保护膜就算在烈日下也能看清屏幕内容，2160Hz 高频PWM与类DC调光方案，有效降低屏幕频闪，减少用机过程的视疲劳;OPPO Find N5 还支持 Dolby Vision、HDR10+、 HDR Vivid，带来更丰富的色彩层次以及更真实的光影细节。

以上是关于OPPO Find N5的整机核心卖点和参数，另外还有一个面向苹果用户和 OPPO Find N系列老用户的好消息，此次OPPO Find N5换新机推出「以旧换新」额外补贴，补贴金额至高1800元。” 有兴趣的小伙伴可以登入OPPO商城、OPPO京东官方旗舰店和OPPO淘宝旗舰店或者线下体验店进行预约。