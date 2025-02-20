　　「弧光腰线」打磨，Find N5几何美感与轻盈平衡感

【天极网手机频道】相信不少朋友已经关注了OPPO Find N5的发布。这一代OPPO折叠屏手机，无论在机身厚度还是折叠屏功能的拓展上，都展现出极致的精致与务实追求。它不仅刷新了人们对折叠屏的认知，还在设计上实现了轻薄与美感的完美结合，并在系统功能上开辟了新的高度。如果你是一个对手机美学有着极致追求的用户，那么Find N5作为一款全中轴对称的手机，凭借其出色的几何美感和轻盈手感，定能让你爱不释手。

OPPO Find N5提供玉白、缎黑和暮紫三款配色。玉白与缎黑配色采用高质感纳米渐镀技术，完美还原了汉白玉的通透与温润质感;多层光学镀膜工艺营造出柔和的光影流动效果，搭配微纳米光刻技术，表面纹理在不同角度下展现出细腻生动的变化，且不易留下指纹，既实用又具质感。暮紫配色则采用抗脏污素皮工艺，大幅提升了手机在日常使用中的抗污能力，质感与实用性兼得。

借助多重技术创新，Find N5在合盖状态下的玉白和缎黑配色厚度仅为8.93mm，打破行业记录，成为全球最薄的折叠旗舰，引领折叠屏进入了8mm时代。暮紫配色因采用抗脏污素皮工艺，厚度相比玉白和缎黑略有增加，但仍仅为9.35mm。展开后，玉白和缎黑的厚度更是薄至4.21mm，重量仅为229g，而暮紫配色的厚度为4.36mm，重量为234g。OPPO Find N5刷新了旗舰折叠屏的薄度记录，领先折叠屏手机进入8毫米时代。

那么，OPPO是如何将手机的“轻”与“薄”控制得如此极致的呢？Find N5采用了钛合金天穹架构，结合UTG超韧主屏玻璃、晶盾超瓷晶外屏玻璃、超薄天穹复合纤维后盖以及航空合金铝机身中框，重塑了轻薄与可靠的全新平衡。Find N5也是首款获得德国莱茵TÜV无感折痕认证的折叠屏产品，为用户带来了在可靠性和耐用性上全面领先的折叠旗舰体验，突破了行业制程的极限。机身外部还采用了超低凸起设计，使流光云环的效果在视觉上更显轻薄。多重外在与内在因素的叠加，让Find N5在握持体验上表现尤为出色，带来无与伦比的手感。

OPPO Find N5通过精湛的工艺和领先的设计，刷新了折叠屏手机的标准，成功将“轻薄”与“美感”完美结合。这款手机不仅在外观设计上展现了极致的几何美感和精致细节，还通过钛合金天穹架构和创新材料，实现了全球最薄折叠屏手机的突破。Find N5提供三种配色，结合高质感纳米技术和抗污素皮工艺，既具视觉冲击力，又兼具实用性。它的出色性能和卓越的手感，使其成为折叠屏领域的新标杆，特别适合追求美学与实用性的用户。