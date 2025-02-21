整机对比上代减薄24%！OPPO Find N5更轻更薄更可靠

【天极网手机频道】在折叠屏手机的使用场景中，轻薄与否极大地影响着用户体验。谁都不想在享受大屏便利的同时，还要忍受沉重机身带来的负担。而新发布的OPPO Find N5，正是为解决这一痛点而生。它将轻薄与高性能完美融合，以精湛工艺打造出契合用户使用习惯的折叠屏手机，在众多同类产品中脱颖而出，重新定义了折叠屏手机的轻薄新标准。当用户手持 Find N5，每一次触摸都像是与精心雕琢的艺术品亲密接触。

天极网了解到，得益于钛合金铰链技术，航空合金铝机身中框、晶盾超瓷晶玻璃外屏、超薄天穹纤维后盖的加持，OPPO Find N5做到了极致轻薄。机身在提升强度的同时，巧妙地实现了减薄减重，并且保证了刚度丝毫不减。

与上一代产品相比，机身厚度锐减 24%，尽管屏幕尺寸增大了 4%，但重量却减轻了 10 克，仅 229 克，并在可靠性上实现了飞跃式提升。上手瞬间，就能真切感受到它的硬朗与坚实，兼顾轻薄与耐用。不仅如此，打开屏幕的操作也变得更加轻松流畅，仿佛一切都在与您的动作完美契合。

在折痕控制技术上，Find N5 展现出了卓越的工艺水准，成功通过德国莱茵 “折叠无忧” 与新增的 “无感折痕” 双认证。其折痕浅至几乎不可见，从正面看去，屏幕平整如镜，毫无突兀之感。

在开合过程中，开启轻松顺滑，展开时阻尼感恰到好处，每一次开合都伴随着安静平稳的运行，没有丝毫恼人的异响。悬停状态下，Find N5 稳如泰山，闭合引导力精准得当，开合间的整体质感尽显高端品质，为用户带来无比舒适的使用体验。

值得一提的是，OPPO Find N5 还是全球首款斩获 IPX6、IPX8、IPX9 三重防水认证的折叠机，在防水性能方面独占鳌头。无论是细雨绵绵的街头，还是不慎手滑手机落水，甚至是面对热水的意外喷溅，Find N5 都能从容应对，丝毫不受影响。目前，这款更轻更薄更可靠的折叠屏旗舰OPPO Find N5已经开启预售，喜欢的朋友可前往OPPO官方商城或线下体验店进一步了解。