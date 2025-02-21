天穹架构登陆折叠机，OPPO Find N5挑战折叠屏轻薄新极限

【天极网手机频道】在智能手机市场日益同质化的今天，折叠屏手机以其独特的形态和强大的功能，成为各大厂商竞相追逐的新高地。而OPPO作为折叠屏领域的先行者，在2月20日晚正式推出超轻薄折叠旗舰OPPO Find N5，以最薄 8.93mm 的超薄机身，引领折叠屏正式迈入“8毫米时代”。



OPPO Find N5

OPPO Find N5在折叠状态下机身厚度仅为8.93mm，这一轻薄数字不仅超越了目前市场上所有的折叠屏手机，就算与多数直板旗舰手机相比也毫不逊色，但OPPO Find N5的轻薄并未牺牲其性能和续航作为代价。OPPO独创的钛合金天穹铰链采用了行业首个3D激光打印钛合金翼板，厚度可薄至仅0.15mm。同时，转轴外中框也采用了同款3D打印技术，钛合金的加入让转轴外中框具备了卓越的强度和耐用性，中框缩窄至6.6mm，不仅确保了屏幕的平整度和耐用性，还大大提升了手机的折叠稳定性。



OPPO Find N5

在实际的开合、折叠过程中，Find N5的铰链能够保持极佳的流畅度，几乎感受不到任何阻力。同时，铰链的耐用性也得到了充分验证。即使一直进行开合测试，Find N5也能保持屏幕的平整度和折叠稳定性。这得益于其采用的五簧四驱扭力系统，不仅实现了更顺滑的开合体验，还显著减小了模组体积，为机身节约了空间，航空合金铝中框采用7系航空铝材有效提高整机的抗弯与抗冲击能力。



OPPO Find N5

除此之外，OPHS自研超强钢以及WR-1自研超耐磨钢等先进材料不仅让OPPO Find N5带来最硬气的铰链，还能在折叠过程中能够保持极佳的流畅度和稳定性，显著提升了折叠屏设备的可靠性。



OPPO Find N5

在天穹架构的有力加持下，OPPO Find N5还实现了从内到外一体化防护升级。OPPO Find N5内屏采用了UTG超韧性玻璃，并为UTG玻璃上层和下层加入双层保护膜与纳米涂层叠层设计，即便在多重折叠与外力冲击下，屏幕也能保持高韧性与稳定性;外屏采用全新一代晶盾超瓷晶玻璃，抗刮能力与抗摔性能分别提升至更高水准。



OPPO Find N5

OPPO Find N5还支持IPX6 + IPX8 + IPX9的满级防水，也就是说不仅仅可以防护日常能接触到的防水场景，还可以有效应对日常意外落水、浅水拍摄或是高温高湿等场景。当然，OPPO Find N5还能在低温、高温、温冲等极端温度环境下展现出强大的适应能力。



OPPO Find N5

OPPO独创的超可靠天穹架构包括UTG超韧主屏玻璃、晶盾超瓷晶玻璃、超薄天穹复合后盖以及航空合金铝机身中框，重塑了OPPO Find N5轻薄与可靠的新平衡。依托钛合金的优异特性，OPPO将支撑板、承力模组、扭力模组三大核心模块进行了重新设计，全面提升铰链的耐用性与可靠性，同时以8.93mm的超薄机身引领折叠屏正式迈入8毫米时代，厚重已不再是折叠屏的代名词。