OPPO前瞻ColorOS 15丝滑体验：首发双引擎引领安卓突破流畅性瓶颈

【天极网手机频道】10月9日，OPPO今日举办流畅技术沟通会，预告即将发布的ColorOS 15系统，该系统在流畅性和稳定性方面实现了重大升级。全新ColorOS 15将搭载极光引擎与潮汐引擎，率先从底层架构到应用层面重构安卓系统流畅体验，并将在10月17日OPPO开发者大会上正式发布。

ColorOS设计总监 陈希

直面安卓原生难题，重构系统流畅新体验

安卓系统的原生体验已经难以满足当下用户的体验需求。受限于原生框架，安卓系统的单线程架构难以应对复杂的应用需求，导致画面视觉卡顿。安卓原生的单模块性能解决方案，也会造成软硬芯不协同，导致系统资源调度不及时。

ColorOS设计总监陈希在沟通会上表示：“流畅不应该只停留在基础性能层，更应该是向感官、机能层面的延伸，让手机不仅是工具，更是身体的延伸。”他进一步提出ColorOS流畅三层体系，强调了通过焦点式设计理念和双引擎技术创新突破，全方位刷新安卓流畅新体验。ColorOS 15通过全新的极光引擎和潮汐引擎，全面突破了安卓系统的局限。ColorOS系统开发总监周海涛在会上分享了极光引擎的研发细节，并解释了如何通过全新并行绘制架构，解决因单线程设计导致的系统卡顿问题。

ColorOS 15全面重构安卓流畅体验

行业首发并行绘制架构，极光引擎赋能丝滑动效

传统安卓系统受限于单线程绘制框架和串行的运行方式，前一个任务结束才会响应下一个任务，且无法中途打断，用户需求只能排队等待响应，导致点击不跟手，系统画面卡顿等问题。目前，行业过渡方案并未解决安卓串行和单线程绘制架构的底层难题，虽然能做到操作及时响应但“画面闪跳”的卡顿感依旧存在，“一刀切”的动效方案显然无法真正打破安卓流畅瓶颈。

ColorOS 15推出行业首个并行绘制架构，通过并行响应架构与统一绘制框架下的动态调度机制，使得每个资源线程都可以独立进行画面绘制，从而解决因资源冲突而造成的画面闪跳等问题，使得系统响应迅速的同时，画面也能丝滑连贯。

基于极光引擎提供并行响应、统一绘制的特征，ColorOS 15实现行业首个并行动画，系统级滑动动效也全面覆盖主流三方应用，真正为用户带来画面轻盈舒适、操控流畅丝滑的系统使用体验。

ColorOS系统开发总监 周海涛

安卓首个芯片缓存智能动态分配技术，全新潮汐引擎突破芯片能效瓶颈

ColorOS平台开发中心负责人谭皓在沟通会上详细介绍了ColorOS 15全新升级的潮汐引擎，他指出，潮汐引擎通过与芯片厂商的深度联合调校优化，突破了安卓系统在芯片缓存分配上的瓶颈。ColorOS开发团队深入芯片缓存计算单元，彻底重构了系统缓存的分配机制，设计出具备智能动态能力的缓存分配技术，不仅支持不同PU根据当前任务类型灵活调配系统缓存资源，而且分配速度更快、更准，整体流畅度提升22%，不仅在日常操作中表现卓越，在复杂场景下同样游刃有余。

此外，全新潮汐引擎搭载了独家自研的全栈式算法加速器，通过对软件库算法的重构、加速，基于更高效的并行化运算，让一条指令能够同时作用于多个数据单元，有效减少内存访问次数，实现最高3倍的算法效率提升，对多媒体、文件解压缩、应用启切等不同用户场景的流畅度均有明显提升。

ColorOS平台开发中心负责人 谭皓

技术创新的持续积累与未来展望

多年来，OPPO一直将流畅作为ColorOS的核心研发方向，构建了包括“工程技术组织+先行研究组织+专利布局”在内的三位一体研发体系。OPPO目前在全球拥有六大研究所和六大研发中心，并与华中科技大学、上海交通大学等众多高校合作，持续探索安卓系统的流畅性优化。

即将在10月17日正式发布的ColorOS 15，搭载极光引擎和潮汐引擎的双引擎技术，将在OPPO Find X8系列与一加13上首发。届时，ColorOS 15势必带来前所未有的流畅体验，敬请期待。