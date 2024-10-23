OPPO Pad 3 Pro上手简评：轻薄之下，强悍性能与高效办公并存

【天极网手机频道】近年来，安卓平板市场日益活跃，各大厂商纷纷推出自家旗舰产品，全新OPPO Pad 3 Pro不仅拥有轻薄的机身设计，更在性能和办公效率上实现了新的突破，接下来我们用实际体验来说话。

OPPO Pad 3 Pro的轻薄设计令人印象深刻。机身厚度仅为6.49mm，重量也控制在586g左右，让其在便携性上达到了一个新高度，在安卓平板中实属难得，无论是长时间手持使用，还是放入背包随身携带，都不会带来过多的负担。而且OPPO Pad 3 Pro提供的夜幕蓝和晨曦金两种配色满足了不同用户的审美需求。

正面是一块12.1英寸3K超清分辨率144Hz的黄金比例LCD屏，显示效果细腻且色彩准确;7:5的屏幕比例相比普通16:9、3:2的平板显示内容更多，视频画面比例相对更协调，观看体验更佳。

作为OPPO首款Pro级平板，OPPO Pad 3 Pro搭载高效第三代骁龙8领先版，骁龙8 Gen3领先版处理器的超大核主频达到3.4GHz，GPU主频提升至1GHz，这是行业首次将当代骁龙旗舰芯片应用到安卓平板上，同时也标志着安卓平板阵营性能再上新高度。

首先是最高画质的《原神》游戏，还是老规矩，最高画质+60FPS下进行随机跑图的常规玩法，在进行20分左右的测试下OPPO Pad 3 Pro拿下了59.9fps的成绩。全程没有出现降频锁帧的现象，游戏过程中感受到的卡顿情况不明显，整体表现非常令人满意。配合至高16GB LPDDR5X超大内存和至高1TB UFS4.0旗舰闪存，OPPO Pad 3 Pro的性能表现尤为出色。

从游戏体验来说，OPPO Pad 3 Pro的性能在整个安卓平板领域内确实是旗舰规格，无论是日常使用体验还是吃性能的游戏，都没有任何问题。得益于35000mm²的超大散热面积，就算高负载、长时间游戏，平板也只有微微发热，能够接受。



游戏前后平板温度对比

为了能有更好的游戏体验，OPPO Pad 3 Pro搭载了4个低音单元和4个高音单元，组成了10.48cc超大音腔容积的立体声系统，像是听声辨位的《和平精英》等游戏场景当中显得尤其重要，平时听音乐、煲剧，又或者是进行视频会议，音效体验都十分清晰出色。此外，它还通过了Hi-Res双金标认证，无论是有线还是无线耳机，都能享受到高解析音频带来的美妙音质。

在高效办公这方面也要着重介绍并且体验一下。OPPO Pad 3 Pro是行业首家搞定苹果三件套的安卓平板，不管苹果用户给你发的是Keynote、Pages、Numbers又或者是Psd等文件至平板，平板均能顺利打开，而且还能免费转换格式，支持转PPT或是PDF。



支持苹果文件在平板中打开

独家支持iWork三件套转为可编辑的Office格式，也就是说用户无需担心文件格式不兼容的问题，可以轻松地在OPPO Pad 3 Pro上打开、编辑和保存各类文档。此外，OPPO Pad 3 Pro还支持将Office三件套转为PDF/图片格式，以及将PDF转为Word、Excel等格式，不靠三方软件也不用开会员，满足了用户在不同场景下的需求。

更方便的是在连接与共享方面，在蓝牙和NFC都开启的状态下，将平板中的“一碰互联”功能打开，而后只要将OPPO手机(系统在ColorOS14.1或以上版本)打开应用有靠近平板NFC感应区就能在平板上使用同一应用，相比选中文件再选择设备传输，一碰传文件速度更快、操作方式更便捷。“一碰分享”功能更加能够直观体验到系统生态的快捷与方便，手机中选择好要分享的文件即可分享到平板，同样，平板的文件也可一碰分享到手机中，如果觉得手机屏幕太小，还可以“一碰镜像”手机快速镜像至平板，大屏更好看更易操作。

OPPO Pad 3 Pro还支持AI文档摘要、AI文档翻译、AI文案助手和AI通话摘要等智能功能。这些功能不仅提高了用户的办公效率，还为用户带来了更加便捷、智能的使用体验;应用多开让办公效率更高，例如在后台进行Word文档、阅读应用、浏览器三开，分屏应用下可以边写内容、边看内容、边查攻略，相比小窗模式显示更全、切换更方便。

续航方面，OPPO Pad 3 Pro配备了9510mAh的大容量电池和67W SUPERVOOC超级闪充技术，在仅剩1%的电量下，99分钟左右完成充电，超大的电池容量也意味着用户无需频繁充电就可以享受长时间的使用体验，根据OPPO官方实验数据，OPPO Pad 3 Pro可连续播放13小时在线视频，配合67W SUPERVOOC超级闪充，无论是办公、娱乐还是学习，均能提供出色的续航体验。



OPPO Pad 3 Pro充电实测(数据仅供参考)

OPPO Pad 3 Pro的键盘和手写笔可以说是全面升级了，升级智能触控键盘，分体式键盘可灵活拆分更方便，平板和键盘吸附即可连接。

连接成功后OPPO手机或是一加手机的NFC区域触碰键盘NFC标志处，也就是触控盘右边，可实现平板与手机的跨屏互联;更大的8600+mm²触控板给体验带来了相当大的提升，配合PC级按键布局还原熟悉操作感;110°-165°无级调节让角度随意调整。

OPPO Pencil 也迎来了全面升级，手写笔只需要吸附在平板音量键一侧靠下的位置即可与平板建立连接并充电。全新软笔尖材质阻尼感舒适，内置振动马达分别采样振动频率，模拟了我们日常使用的像是铅笔、圆珠笔、钢笔等笔类型的手写体验，感觉不像是拿着手写笔在平板上写字，而是真正拿着写字笔一样的书写体验。

整体使用下来，OPPO Pad 3 Pro确实很方便，作为一名需要处理很多文件的上班族来说，随时随地拿出电脑还是挺困难的，但如果换成是一部平板就方便很多，而且OPPO Pad 3 Pro能快速处理很多文件信息，即便你的文件在苹果电脑里也可以轻松解决，不用再担心安卓与苹果生态不兼容的问题;影音方面也属于领先，3K超清原彩屏，硬件级莱茵护眼认证，还有⼋扬声器+外放空间⾳频，满足当下用户“既要、又要、还要”的需求，只有一应俱全才能叫旗舰平板。