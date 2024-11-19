ROG游戏手机9 Pro全面评测：低调与个性并存，满帧游戏无压力

【天极网手机频道】说到ROG，大家第一时间想到的应该都是它家的主板、游戏本以及各种外设硬件，作为顶级电竞硬件厂商，其出色的性能、创新的设计以及对电竞文化的深刻理解让它受到了诸多的玩家的青睐。而除了PC领域外，自2018年游戏手机这一品类诞生，ROG便早早入局，为广大游戏玩家打造了数款非常硬核的产品。如今，诸多品牌已经放弃了这一品类，ROG成为了少有坚持下来的品牌之一，随着前段时间全新骁龙8至尊版的正式登场，它们在11月19日发布了全新的ROG游戏手机9系列新品，除了硬件上的升级外，还带来了诸多全新的功能，它的表现究竟如何呢？今天就带大家一起来看看。

简约低调但不失个性

相比于游戏手机刚刚诞生时炫酷、独特以及硬核的外观设计，ROG游戏手机产品在这些年开始走简约低调但又不失个性的设计路线。

ROG游戏手机9 Pro延续了前代的设计风格，标致性的斜切线条和败家之眼LOGO带来了很高的辨识度，背面采用了精密蚀刻工艺打造的纳米级磨砂玻璃，搭配上曜石黑的配色，简约低调且富有质感。同时其背板触感非常的丝滑细腻，不易沾染指纹。

而在低调之下，还有着非常个性的设计―AniMe Vision光显矩阵屏。这一设计之前被应用在ROG幻系列笔记本上，在去年被引入到ROG游戏手机8 Pro上，收获了不少玩家的喜爱，今年的ROG游戏手机9 Pro则在前代的基础上继续进行了优化，可编程LED灯珠由341颗大幅增加到了648颗，更多的灯珠，让它可以显示更多的图案，甚至是中文文本，而且还能自己上传喜欢的GIF图片。

手机内置了丰富的可选图案，针对来电、通知、亮屏、录像以及游戏等诸多情景都提供了不同的动画效果，非常有趣。

如果觉得还不够个性和独特，可以自己手绘、输入文字或者导入GIF图片，打造属于自己的个性图案。

我这里分别给大家演示了下效果。

另外，这代产品不仅提升了光显矩阵屏的显示效果，带来了更多的图案，而且还增加了互动性，加入了AniMe Play功能，内置了多款像素风复古小游戏，目前提供了弹球、贪吃蛇、飞机大战以及跑酷四款游戏，后续还会陆续开发，支持更多游戏。

我们可以使用肩键来进行控制，在这块光显矩阵屏上玩玩小游戏，不得不说这个创意还是很不错的，无聊时可以玩玩放松下。

影像模组延续了前代菱角分明的设计，并且在边角位置增加了一条红色的装饰线，深沉中多了一分张扬。

背板边缘部分采用了微曲设计，与直角中框之间的过渡更为柔和，从而带来更好的握持手感。

值得一提的是，相比于之前动辄半斤的重量，ROG游戏手机从前代开始进行了明显的“瘦身”，实测其厚度约为9.2mm，重量为227g。

与现在的传统顶级旗舰基本上处于同一水平，握持时并没有非常压手的感觉。

两边的AirTrigger超声波肩键依旧没有缺席，可以在屏幕上映射触控点位，支持多种操控形式和玩法，后面我会为大家详细的介绍和演示。

这个AirTrigger超声波肩键并非只有在游戏中才有用，日常通过长/短时间按压超声波肩键同样可以实现一些功能，比如我的是短按切换声音/震动/静音等声音模式，长按测试开启X模式，设置里提供了多个选项，并且可以调节触发的按压力量。

ROG游戏手机9 Pro依然保留了双充电口，一个位于侧面中框的中间位置，在我们玩游戏横握手机时，可以通过这个口进行充电，更加符合人体工学设计，不会受线缆的影响。

另外一个在底部，并且保留了3.5mm耳机孔，可以连接有线耳机。

185Hz高刷电竞屏幕

ROG游戏手机9 Pro配备了一块6.78英寸三星E6材质AMOLED电竞屏，FHD+分辨率，四周的边框都非常的窄，带来了非常不错的视觉效果。

其HBM亮度达到了1600尼特，峰值亮度更是可达2500尼特，保障了其在户外场景依然能够有着清晰显示效果。

在屏幕刷新率上，这代产品继续向前迈了一步，从前代的165Hz来到了185Hz，虽然没有当年60Hz升级到120Hz那么明显的感觉，但在一些FPS游戏中还是能够带来更好的体验。

同时它还支持720Hz触控采样率，触控响应速度更快，点击和滑动都更加顺滑跟手，在赛车和FPS游戏中尤其的好用。高刷新率+高采样率的组合，让大家看着和玩起来都更加丝滑流畅。

更强的酷冷风扇X Pro

我拿到的这套顶配版ROG游戏手机9 Pro还附带了全新的酷冷风扇X Pro和2个保护壳。

酷冷风扇X Pro依然保持了其小巧的体积，方便随身携带，提供的大面积的半导体制冷芯片，可以很好的与SoC中置架构配合。

通过自带的USB-C接口即可和手机进行连接，由手机为其供电，同时还能实现与手机的事实数据交互通信，根据CPU的温度动态调节制冷的强度。

安装上之后，握持起来还是很舒服的，而且不会影响我们正常的操作体验。确实会增加一定的重量，整体来到了300g。

在与手机连接之后，可以在控制中心里调节不同的模式，提供智能、风冷、酷寒以及急冻四种散热模式，智能模式会根据系统状态自动调节;风冷模式则是仅使用高速风冷进行散热，玩负载比较低的游戏时可以用该模式;酷寒模式是高速风冷+半导体制冷的组合，高负载游戏时可以选择该模式;而急冻则是极速风冷+半导体制冷，只有在中间的接口接入电源时，才能开启该模式，散热效果最高。

风扇采用了镂空的设计，可以清晰的看到每个扇叶，而且叶片对比之前长度增加了12%，有效提升进风量，从而提升散热能力。

当然，代表信仰的RGB灯效同样没有缺席，在不同场景下可以呈现不同的灯光效果。

玩家可以在智控中心里进行设置，来电、播放音乐、X模式、通知、充电都可以设置对应的灯光效果，氛围感还是要搞起来。

酷冷风扇X Pro配备了两颗实体按键，可以映射成触控点位，有着非常清脆的按压手感和反馈，我个人还是非常喜欢这种实体的设计的。

除了能够为设备散热外，风扇还内置了低音扬声器，强化低音效果，和手机扬声器搭配，带来更好的音频体验。

风扇的底部除了充电接口外，还附带了3.5mm耳机孔，同样可以连接有线耳机，考虑的还是很周到的。

这个风扇还采用了隐藏式支架设计，可以作为手机支架，看视频、追剧更加方便。

另外，前代ROG游戏手机8系列一样，并没有沿用之前双正向对称式扬声器，而是采用了底部扬声器的设计，从而导致用户在看视频或者玩游戏时，声音少了些那种扑面而来的效果，收到了一些用户的反馈。

到了这代产品上，虽然依然是底部扬声器，但是ROG还是很听劝的，对于用户的需求要努力满足，所以在手机壳上花了一些心思，采用全新Audio Redirection技术，在底部加装了带有导声单元的腔体，将底部出声转化为正向出声，从而带来了更好的音频体验。

骁龙8至尊版旗舰芯加持

作为一款旗舰级别手机，ROG游戏手机9 Pro搭载了最新的骁龙8至尊版处理器，我这台顶配版更是有着24GB LPDDR5X内存(9600Mb/s)和1TB UFS 4.0储存空间，可以说非常豪华。

作为首款集成Oryon CPU的移动平台，骁龙8至尊版采用了台积电第二代3nm制程工艺打造，全新的微架构能够兼顾高性能与能效。骁龙8至尊版依旧是8颗核心，其中包括两颗频率可达4.32GHz的超级内核和6颗频率可达3.53GHz的性能内核，取消了能效核，可以说非常的“激进”。

骁龙8至尊版首次采用切片架构Adreno GPU，其内部渲染单元由三个频率为1.1GHz的独立GPU切片组成，每个切片都可以独立运行在对应的主频，因此可以根据负载动态调配资源，实现GPU能效提升。

值得一提的是，为了能够让强大硬件性能得到充分的释放，ROG游戏手机9 Pro采用了矩阵式液冷散热架构9.0，依然为CPU中置，让最大的热源尽可能的避开我们横向握持的区域，在搭配酷冷风扇时也能更好的与半导体制冷芯片接触。在主板和RF板之间的中介层中填充了导热性更强的氮化硼冷却材质，配备了大面积的真空腔均温板和石墨烯，并在电路板各个插层还集成了导热铜柱，可以将芯片的快速导出，热减少热量的聚集，保障性能持续的释放。

下面我们就通过专业软件的实测来看看它的提升到底有多大，测试均使用ROG游戏手机的X模式，以发挥出手机的最大性能。先看CPU这块，GeekBench 6跑分结果如下：

单核达到了3150+，多核更是超过了1W+，对比之前的骁龙8 Gen3单核提升了34%，多核提升了36%，非常可观。

然后看GPU这边，先是GFXBench，结果如下：

对比之前的骁龙8 Gen3分别提升了122%和121%，同样非常可观。

接着是3DMark测试，我这里直接运行了Wildlife Stress、Wildlife Unlimited Stress以及Wildlife Extreme Stress等压力测试，负载更高，而且可以考验高负载下是否能够持续稳定释放性能，结果如下：

从测试的结果来看，相比于前代不仅性能更强，而且在长时间运行的情况下，能够保持着更好的稳定性，可以更好地应对持续高负载的需求，说明ROG游戏手机9 Pro不仅有着强大的性能，而且散热非常到位。

最后来看看安兔兔综合跑分，结果如下：

总分达到了313W+，对比前代，无论是CPU还是GPU对比前代都有着非常可观的提升。

可以说，ROG游戏手机9 Pro所搭载的骁龙8至尊版有着非常强悍的性能，而且得益于ROG的出色调教和散热配置，其性能也得以充分稳定的释放。

满帧游戏轻松无压力

看完了理论性能测试，接下来我们就通过几款游戏的实测来看看它就能能否驾驭各种高负载的游戏。我选择了《英雄联盟手游》、《穿越火线：枪战王者》、《原神》、《崩坏：星穹铁道》以及《绝区零》等市面上的热门游戏进行了测试，均会选择最高画质和帧率，使用WiFi网络，记录帧率、功耗和温度等数据，另外我还会加装酷冷风扇再进行一遍测试，风扇会选择智能模式。

首先来看《英雄联盟手游》，画面质量为高，选择144Hz帧率，一局游戏下来，平均帧率为144.5，平均功耗为4.15W，全程几乎没有掉帧，运行非常稳定。

温度这块都比较低，最高也就只有39℃左右，对于手来说就是温温的感觉。

相同的设置下，加上酷冷风扇后，帧率依然是144.5，功耗为5.3W，比不带风扇多了不到1.2W，比我想象中要少。

机身温度这块则进一步下降，最热的地方都没超过35℃，在风扇的的加持下，手甚至会觉得有阵阵凉意。

《穿越火线：枪战王者》极高画质+极高帧率(185帧)，一局游戏下来，平均帧率为185.1，同样非常稳定，几乎没有掉帧，功耗仅为4W。

温度这块也不高，最热的地方差不多39℃，温温热的程度。

加上酷冷风扇后，平均帧率依然为185.1W，功耗来到了5.24W，也是对比无风扇多了1W多。

温度同样比较低，最高没超过38℃。

接着是三款负载更高一些的游戏，先看《绝区零》，手动调到全最高画质，并打开60帧，在光映广场循环跑图30分钟，平均帧率为60，功耗为4.56W，帧率整体比较稳定，没有那种特别明显的掉帧而导致明显卡顿问题。

机身温度这块不算高，正面最高达到了42℃左右，背面有40℃，会感到比较明显的发热，但还不至于到烫手的情况。

加装风扇后，平均帧率为60.3，功耗达到了5.57W。

温度有着非常明显的下降，最高没超过37℃，再次来到了比较清凉的范围内。

然后是《崩坏：星穹铁道》，极高画质+60帧，15分钟长乐天+15分钟太卜司跑图，平均帧率为59.7，平均功耗为5.27W，帧率非常稳，基本没有啥掉帧。

温度这块则比较高了，正反两面和上下中框基本都超43℃了，充电口区域甚至超过了44℃，握持热感比较明显，好在最热的地方都集中在中间部分，握持区域不会那么热。

加装风扇后，平均帧率达到了59.9，功耗则上升到6.4W。

有了风扇的加持，机身温度有着明显下降，最高温度降到了37℃，效果非常明显。

最后则是《原神》，启动!极高画质+60帧，30分钟枫丹跑图，平均帧率为60.7，平均功耗为5.2W，没有非常大幅度的掉帧，所以整体还是很流畅的。

发热确略大，正面和底部充电口最高温度都达到了45℃，背面和顶部中框也都由℃，整体机身处在一个比较热的情况，虽然不至于烫手，但握持时能感受到明显的热感。

加装风扇后，平均帧率60.8，功耗6.1W。

温度有着非常明显的下降，最高温度来到了37℃，效果拔群。

我在这次测试中风扇都使用的是智能模式，风扇功耗差不多1W上下，我也为大家简单测试了下其它两种模式的功耗表现，开风冷模式的话差不多是多0.7W功耗，而开启风冷+半导体(酷寒模式)的话则会多约2.4W功耗，我个人建议的是低负载游戏风冷或者智能，高负载并且没有续航焦虑的话，可以考虑酷寒模式。

从几款游戏的测试成绩来看，RKOG游戏手机9 Pro完全可以胜任目前市面上多数手机游戏，而且其自身散热就足以保障这些游戏满帧运行，加装酷冷风扇后，则可以玩的更加清凉和舒服，带来更好的体验，而且智能模式下，功耗差不多只会多1W左右，并不会对续航带来很大的压力。

肩键+风扇按键+体感

除了让玩家能够流畅的进行游戏外，ROG也致力打造更加全面的游戏体验，比如提供更加丰富和灵活的操作方式。ROG游戏手机9 Pro拥有两个超声波键，提供了点击、单侧双键、速滑、滑动(水平)、滑动(垂直)，还有双操控，包括点击与速滑、点击与滑动(水平)以及点击与滑动(垂直)等多种触发模式供玩家选择。

超声波肩键的触发力度、滑动时的触发速度、触发距离倍数、触发距离都是可以进行自定义设置的，单侧双键的大小同样可以改变，从而满足每个玩家的个性化需求。

这里主要聊聊我自己用的，《原神》里我会把一侧设置为单侧双键，另一侧为点击，分别映射到三个人物上，通过肩键切换人物，打出技能组合。

双操控我比较喜欢点击与速滑，在《CF手游》里我一般会把左侧的点击设置为装弹，右侧点击为射击，左滑为快速切枪，右滑为切手雷，从而用肩键实现换弹、切道具和设计，让大拇指可以专注于瞄准和压枪。

除了超声波肩键外，酷冷风扇X Pro上还有两个物理按键，同样还是《穿越火线：枪战王者》，我会将右手侧的按键设置为开枪射击，左手侧为装弹，这样在进行游戏时，就可以利用风扇按键开枪和装弹，而大拇指可以专注移动和瞄准、压枪，效果还是蛮不错的。

ROG游戏手机9 Pro同样支持体感操作，提供了包含向左翻、向右翻、向前翻、向后翻、向左转、向右转、向左平移、向右平移以及上下晃动等诸多操作选项。

肩键+风扇按键+体感操控的组合丰富了玩家的操作方式，不仅更加方便，还提升了操作的上限，我这里只是进行了下演示，大家可以根据需求进行设置和组合。

丰富AI功能更有趣

ROG游戏手机9 Pro还内置了游戏精灵，这也成为了该系列的一大特色了，内置了非常丰富的功能，包括通知屏蔽、来电屏蔽、弹幕通知、锁定亮度、实时信息、防误触、AirTriggers、潜水模式、快捷操控、录制、准星辅助、息屏挂机、投屏、APP保活模式、振动映射等等，这些就不给大家详细介绍了。

这回主要给大家介绍下新增的AI功能，首先是AI语音降噪，向我们玩一些游戏时，会选择和朋友开黑，这时候就会用到语音通话，但有时候会遇到自己或者队友所处环境比较嘈杂的情况，就可以开启这个功能后，它能够增强人声清晰度并减弱背景噪音，这样能让沟通更加顺畅。

X智能录屏则在击杀、胜利等高光时刻的基础上，新增了自动记录抽卡过程的功能，对于玩抽卡类游戏的玩家来说，之后可以细细回顾自己的爆“金”瞬间了。

AI识屏功能可以自动识别屏幕上框选区域的文字，不仅可以进行复制和搜索，还支持翻译功能，对于一些玩海外游戏的玩家来说堪称福音。

最后，也是最重要的，那就是游戏智能提示功能，它是基于AI图像识别锁打造的，功能还是蛮丰富的，目前在几款游戏中可以使用。像在《英雄联盟手游》中，可以检测红蓝buff、小龙、大龙等野区资源的刷新，并对玩家进行提示，从而更好的对资源进行控制，当然还有击杀特效，自动加点(需提前设置1-15级每级加的技能)等功能。

而在《原神》中，则支持自动拾取、跑动锁定、解锁控制以及对话对话自动加速等功能，让我们玩起来更加轻松。

个人实测《崩坏：星穹铁道》也支持游戏智能提示功能，不过目前只有对话自动加速，后续应该会适配更多的游戏。

可以看出，除了极致的硬件性能外，ROG在软件层面同样付出了不少的努力，越来越丰富的功能最终都是服务于游戏玩家的使用，带来更好的体验。

影像并没有成为短板

虽然是一款游戏手机，但ROG游戏手机9 Pro在影像这块还是有着不错的配置的，后置5000万像素主摄+3200万像素3倍长焦+1300万像素自由曲面超广角镜头，其中主摄由前代的索尼IMX 890变为了索尼LYT 700传感器，1/1.56英寸底，其它两颗镜头与前代保持一致，长焦为豪威OV32C，1/3.14英寸底，超广角豪威OV13B CMOS，1/3英寸的底。

下面我们通过样张来看看它的实际表现如何吧。先来看光线充足的白天，主摄样张：

成像质量还是OK的，白平衡比较准确，相机会针对场景进行一些优化，色彩上更加吸引眼球，不过画面边缘的画质会有一定的下降。然后是长焦：

长焦镜头的表现同样不错，有着不错的解析力，画面很清晰透亮，不过在个别场景会出现白平衡偏移的问题。接着来看看，光线不那么充足的夜间场景，先是主摄：

说实话，成像的效果超过了我的预期，噪点控制很到位，整体画面很纯净，高光压制和暗部细节的还原都做的不错，不过有些场景会把灯光处理的过暖。然后是长焦：

成像效果也很不错，亮部和暗部的处理都不错，画面细节得到了还原，和主摄一样，部分灯光会出现过暖的问题。

除了拍照片外，ROG游戏手机9 Pro这次在摄像这块进行了升级，主摄带来了六轴防手震Hyhrid云台4.0(±5°运动补偿))，智能防手震模式下可以支持4K+60帧录像，而超级防手震模式则只能录1080P+60帧。

我简单进行了下体验，日常步行录像的话使用智能防手震就完全够用了，画面非常稳定;

如果是更快地运动可以使用超级防手震，即便小跑也能够保证比较稳定的画面。

ROG游戏手机9 Pro在影像这块虽然算不上顶级旗舰水准，但多数用户的日常拍摄需求还是完全OK的。

写在最后

作为一款旗舰游戏手机，ROG游戏手机9 Pro采用了简约低调又不失个性的外观设计，表面上虽然更像一款“普通手机”，但AniMe Vision光显矩阵屏的存在又让它可以在一种产品中脱颖而出，加上轻薄富有质感的机身，让人爱不释手。骁龙8至尊版的加持，让它有着非常强悍的硬件性能，依靠强大的散热，可以让性能得以充分持久的释放，让玩家可以畅玩各种游戏，搭配上酷冷风扇则能更进一步，获得更加清凉的游戏体验，同时超声波肩键和实体按键、以及体感操作，也让游戏的操作体验更为丰富。同时，丰富AI功能还为游戏增添了更多的趣味和方便，软硬件相结合，全面服务于游戏玩家。