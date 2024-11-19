OPPO Reno13 系列新机再爆料，将打造更好 LivePhoto 体验

【天极网手机频道】OPPO官方于近日正式宣布将于本月25日发布全新的Reno13 系列，现在官方进一步爆料新机更多亮点特性。天极网从官微了解到，Reno13 系列将带来影像体验的全面革新，特别是在AI高清实况照片方面，实现了再次进化，旨在为用户捕捉更多精彩瞬间，镌刻青春的美好印记。

OPPO Reno13 系列的AI高清实况照片，在视频防抖、画面流畅度以及重选帧清晰度等多个维度上均实现了显著提升。用户能够轻松选取任意一帧进行画质增强，有效消除运动模糊，让画面更加清晰。此外，该系列还支持重选帧ProXDR效果，使得每一帧都能呈现出前所未有的高清画质，真正实现了“每一帧皆封面”。

Reno13 系列打破了设备间的生态壁垒，成为行业首批支持与iOS设备实现一碰传功能的手机。这一创新功能不仅实现了与iOS Live Photo的互传、互显与互编，更为跨生态用户提供了前所未有的灵活照片编辑与分享体验。

在外观设计上，OPPO Reno13 系列延续了标志性的“超美小直屏”设计，并推出了全新的潮流蝶蝶紫配色。此外，Reno13 Pro 还提供了星光粉、午夜黑两种时尚配色，而Reno13 则配备了星河蓝、午夜黑两款经典配色。全系采用极窄黑边设计、质感金属中框以及一体式冷雕玻璃，营造出媲美旗舰机型的高级质感。

值得一提的是，为了庆祝Reno13 系列的发布，OPPO 官方还精心策划了“高清Live地广”活动。活动特别发布了三组由Reno13 系列拍摄的Reno Girl宋雨琦AI高清实况照片，邀请广大用户通过点赞投票的方式参与互动。每组得票数最高的高清实况照片，将有机会登上北上广深等10座城市的户外广告大屏。这一创举不仅开创了全国首个AI高清实况大型地广的新篇章，更引领了视觉新风尚。目前，OPPO Reno13 系列已经全渠道正式开启预约，现在预定还能参与多项福利活动，感兴趣的朋友可前往官方商城进一步了解。