更全面更精致的影像旗舰，OPPO Find X8系列持续热销

【天极网手机频道】作为OPPO的最新旗舰力作，OPPO Find X8系列自发布以来便以其卓越的设计美学、影像创新、性能续航以及系统表现，赢得了市场的广泛关注和用户的高度评价。据了解，OPPO Find X8系列共推出了Find X8、Find X8 Pro以及Find X8 Pro卫星通信版三款机型，每款机型都展现了OPPO对设计美学的极致追求。

Find X8采用了6.59英寸的京东方1.5K四边等宽直屏，边框极窄，带来了沉浸式的视觉体验。同时，四种精致配色――气泡粉、星野黑、追风蓝、浮光白，让手机背部设计简洁大方，尽显OPPO的影像自信。而Find X8 Pro和卫星通信版则采用了6.78英寸的京东方全等深四微曲OLED屏，同样拥有极高的屏占比和沉浸感，独特的沙丘纹理设计更添灵动之美。

Find X8系列搭载了OPPO潮汐引擎x天玑9400的至强性能能效组合，天玑9400采用第二代3nm工艺，配备第二代全大核架构设计以及强力升级的GPU和NPU处理器，确保手机在高性能需求场景下依然表现出色。此外，全系集成的OPPO天工散热系统，进一步提升了游戏体验。续航方面，OPPO冰川电池为Find X8和Find X8 Pro带来了超大电量，全系支持50W无线闪充和80W有线超级闪充，其中50W AirVOOC无线闪充可在绝大多数车辆中得到支持，为用户带来更高效的充电体验。

OPPO Find X8系列在影像方面同样表现出色，全系为专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格以及全新的柔光人像效果。结合前沿的AI大模型与精密的潜望长焦摄像头，实现了颠覆性的AI千里长焦，让变焦拍摄更加清晰、自然。全新的无影抓拍功能大幅提升了抓拍速度，Find X8 Pro更是通过“抓拍快启键”实现了在任意界面快速启动相机的便捷操作。此外，全焦段4K 60fps杜比视界HDR视频录制以及OPPO超级防抖和传感器变焦能力，让视频拍摄更加平顺、稳定和真实。

除了以上亮点外，OPPO Find X8系列还搭载了全新的ColorOS 15系统。全新的一键问屏功能拥有系统级AI能力，只需一键即可唤醒OPPO AI，并基于当前手机屏幕信息进行智能交互。不仅能与用户开展连续多轮自然对话，还能跨应用无缝操作，为用户提供识物、问答、导航、购物、办公、学习等各种服务体验。此外，Find X8系列还支持全面升级的OPPO互传功能，成为首款支持与iPhone一碰互传的手机，为用户带来了更加便捷的文件分享体验。无论你是追求极致性能的旗舰用户，还是对影像高要求的时尚博主，又或者是注重续航和便捷生活的实用主义者，OPPO Find X8系列都能满足你的需求。目前，该系列手机正在火热开售中，售价4199元起，感兴趣的朋友可多关注。