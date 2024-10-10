双十一大促开始预热，旗舰入手的最佳时机

【天极网手机频道】网上关于OPPO Find X8系列的消息越来越多，官方也宣布将于10月24日举行新品发布会，届时这款全新旗舰会给大家带来莫大惊喜。不过距离发布会还有半个月的时间，正好双十一大促活动也进入了预热阶段，在期待Find X8系列的同时不妨来了解一下Find X7系列，作为一款旗舰机型可谓是面面俱到。

OPPO Find X7 Ultra配备超光感潜望长焦和特写潜望长焦组成双潜望长焦组合，并且还有首个超光影引擎定义的全新一英寸主摄，配合5000万大底超广角组成的双潜望四主摄系统，3X 变焦覆盖经典摄影“黄金人像”焦段，6X人像特写潜望长焦实现经典的135mm人像特写焦段，14mm-300mm的创作焦段群覆盖，提供强大的多摄变焦能力与最灵活的构图自由。引入的超光影图像引擎提升各焦段画面的清晰度、纯净度以及光影和色彩表现，同时，Find X7 Ultra带来了行业首个端侧部署70 亿参数大模型以及领先的端侧视觉大模型性能，通过端侧AI大模型，AIGC消除功能不仅一键可圈出需要抠除的人物或其他物体，而且消除后空白区域的生成补全能力，更重要的是处理完之后的样张整体效果非常自然，节省了大家以往后期耗费的大量时间。

专业相机镜头全棱线设计搭配名表级不锈钢工艺，荔枝纹皮革半包围拼接式搭配上半部分的珠光白玻璃的外观设计更显独特性。提供海阔天空、大漠银月以及松影墨韵三款极具东方韵味的配色给大家选择，内置一块5000mAh电池，拥有最高100w超级闪充和50w无线超级闪充，还结合了自家的长寿命技术和大容量特性，但是机身厚度仅有9.5mm，整机重量在221g，在不变的机身重量下带来超强的影像体验。

OPPO Find X7 Ultra内置了由第三代骁龙 8 移动平台、LPDDR5X 内存和UFS4.0组成的旗舰“性能铁三角”，国密二级认证安全芯片的加持保护用户机密信息不被恶意窃取。

OPPO Find X7 Ultra目前作为Find X系列的最强旗舰，以超强影像系统、高刷新率屏幕以及快速充电等技术为用户带来了超出色的使用体验，是一款不错的选择。