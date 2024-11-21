业界首个「抢网手机」 OPPO Reno13 系列将于 11 月 25 日发布

【天极网手机频道】11 月 21 日，OPPO 官方宣布，即将发布的 Reno13 系列将搭载自研双芯抢网技术，实现在多人游戏的弱网环境下能抢网，一格信号也流畅，百米 Wi-Fi 连得上。强大的抢网性能，也让 Reno13 系列整机通过了国家无线电监测中心五星认证，以及腾达实验室认证。

作为 OPPO 首个抢网手机，Reno13 系列搭载了独家定制的自研抢网芯片 X1，更大的发射功率将大幅提升手机连接 Wi-Fi 条件下的上下行能力，在实际应用场景中，能做到不怕远、不怕挤、不怕墙，真正「一格信号也流畅」。

同时，Reno13 系列拥有同档领先的游戏云计算专网技术，通过 OPPO 智能云技术与运营商合作，为用户搭建了游戏场景的网络 VIP 通道，可大幅降低拥堵环境下的延迟次数，让用户在如高铁站等弱网环境下，依然可以享受低延迟、高流畅性的游戏体验。

OPPO Reno13 系列将于 11 月 25 日发布，外观上将延续「超美小直屏」的标志性设计，并推出全新潮流蝶蝶紫配色。同时，Reno13 系列还将带来全面进阶的影像体验，AI 高清实况照片再进化，倾力打造更好的 LivePhoto 体验。

11 月 18 日起至 11 月25 日，Reno13 系列全渠道正式开始预约，在 OPPO 商城、京东、天猫、抖音搜索 OPPO Reno13，1 元预约即可锁定腾讯视频会员季卡。11 月 25 日 19:00，OPPO Reno13 系列新品发布会将准时开启，广大用户可通过 OPPO 官网等直播平台观看，一同见证行业首个抢网手机的诞生。