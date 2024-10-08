vivo X200系列定档10月14日：从“一超”到“多强”并进

【天极网手机频道】10月8日，@vivo官方微博正式揭晓了年度旗舰新品――vivo X200系列的神秘面纱，宣布其新品发布会将于10月14日19:00在北京水立方盛大举行。此次发布会以“远 不止影像”为主题，预示着vivo X200系列将在影像体验上实现革新，同时在性能、通信、AI、续航、屏幕等多个维度也将迎来全面升级，实现从“一超”到“多强”的华丽蜕变。

天极网了解到，vivo X200系列此次将推出三款产品，分别是vivo X200、vivo X200 Pro和vivo X200 Pro mini。这一系列的发布，正值苹果iPhone 16系列之后，vivo X200系列将以卓越的“远 不止影像”旗舰体验，直面苹果，打响年底国产品牌旗舰阵营的第一枪。

vivo X200系列继承了vivo X100 Ultra的蔡司2亿APO超级长焦能力，并在此基础上进行了全面升级。全新的135mm焦段加入，使得“远摄人像”更加出色，不仅拍得远、拍得清，更实现了“拍得美”的飞跃，成为新一代演唱会神器。此外，vivo X200系列还首创了“风光模式”，全系标配“长焦微距”，无论是微观世界的细腻纹理，还是旅途中的壮丽风光，都能轻松记录。

与此同时，vivo官方也大方爆料了新机的视频能力。vivo X200系列支持4K 120fps电影慢动作拍摄，能够轻松捕捉运动、舞蹈等快速移动场景中的细腻动作。同时，所有焦段都支持10bit色深视频录制，让视频素材呈现出更丰富的色彩层次，为后期创作提供了更大的调色空间。而4K逆光电影人像视频功能，则能在强光下保持主体的清晰度和细节，在逆光下创造出富有艺术感的人像效果，成为业界曝光控制技术的新标杆。

除了影像方面的出众表现，vivo X200系列在性能、AI、通信、续航、屏幕等方面也实现了全面升级。它首发搭载了天玑9400旗舰芯片，经过蓝晶芯片技术栈的深度调校，打造出了行业性能和能效的新标杆。在安兔兔平台上，搭载天玑9400芯片的vivo X200系列跑出了超300万分的成绩，引发了业界的强烈反响。

值得一提的是，vivo X200系列搭载了originOS5操作系统，蓝心大模型端侧参数达到30亿级，实现了毫秒级实时语音交互和翻译，以及快速的直播实时滤镜、智能美颜和“一句话视频剪辑”等日常AI任务。同时，它还保持了独立性和隐私性，为用户提供了更加安全、便捷的使用体验。

其他方面，vivo X200系列带来了全新独创的公里级无网通信技术，以无线电硬件配合特殊协议和算法，为用户提供了极限通信体验。在续航方面，vivo X200系列实现了蓝海续航电池系统的关键技术升级，电池硅含量升级至5%，电池容量对比上代大幅提升，为用户带来了耐低温、长寿命、更节流的续航体验。

在屏幕和外观设计上，vivo X200系列同样令人眼前一亮。它搭载了蔡司大师色彩屏和2160Hz高频PWM调光技术，为用户带来了行业领先的显示效果和护眼体验。vivo X200标准版采用全等深微四曲设计，机身更加轻薄，同时兼具直屏的实用和曲屏的优雅。而vivo X200 Pro mini则采用了6.31英寸纤薄小直屏高颜值设计，在机身更加小巧的同时，搭载了比iPhone 16 Pro Max更大的5700mAh大电池，真正实现了小身材大能量的完美融合。

总而言之，vivo X200系列不仅继承了vivo在影像领域的卓越表现，更在性能、AI、通信、续航、屏幕等多个维度实现了全面升级。它的发布，不仅为手机行业树立了新的标杆，更为用户带来了更加卓越的使用体验。我们有理由相信，vivo X200系列必将在市场上掀起一股新的热潮，成为年度最受瞩目的旗舰手机之一。目前距离新机发布已不足一星期，新机还将带来哪些惊喜，我们不妨期待。