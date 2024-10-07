高通联发科巅峰对决 骁龙8 Gen4、天玑9400旗舰芯即将登场

【天极网手机频道】高通和联发科将分别在10月21日和10月9日发布自家的全新一代的旗舰处理器，根据之前一系列的曝光消息来看，两颗芯片都有着非常高的规格参数和强悍的性能，今天笔者就带大家来提前了解下。

高通骁龙8 Gen4

作为高通新一代的旗舰处理器，其非常大的一个变化就是告别了ARM公版的方案，采用了与之前笔记本处理器骁龙X Elite一样的自研Oryon CPU架构，相比的ARM架构，Oryon无疑有着更大的自主性，并且在后续的优化上更为轻松。

它将基于台积电第二代3nm制程打造，采用2+6的CPU组合，其中2颗超大核的频率可达4.32GHz，6颗大核的频率也达到了3.53GHz，可以说非常的激进。根据手机厂商放出的Geekbench 6跑分结果来看，这颗处理器的单核跑分可以达到3230左右，而多核则突破了1W+，相比之下，苹果A18 Pro的单核成绩为34298分，多核成绩为8790分。

值得一提的是，4.32GHz并非是极限，三星的一款手机在Geekbench 6上的跑分结果显示，其搭载的CPU主频达到了4.47GHz，这应该是其专属的版本，此前的骁龙8 Gen3 for Galaxy就比一般版本在CPU和GPU频率上有所提升。

GPU方面，根据i冰宇宙的曝料，骁龙8 Gen4集成Adreno 830 GPU，频率是1250MHz，相比于前代的900MHz高了不少，而三星的版本则会再搞100MHz。

另外，比较有意思的一点是，目前还有消息称，高通这代旗舰处理器有可能再次改名，并非是按照当前命名规则的骁龙8 Gen4，而是会改为骁龙8 Elite，至于为什么，我个人觉得是因为它采用了和骁龙X Elite一样的Oryon CPU架构，这样命名有种向PC级处理器看齐的感觉。当然，这只是曝光消息，到底会不会改还是得等到正式发布时才能确定。

联发科天玑9400

相比于往年，今年联发科来了一招“先发制人”，在十月假期之后就将发布全新的天玑9400处理器。

它同样是台积电3nm工艺制程，延续全大核设计，包括1颗主频达3.63GHz的Cortex-X925超大核、3颗主频2.85GHz的Cortex-X4大核以及4颗Cortex-A720大核组成，虽然参数上看起来没有高通那么激进，但性能还是很强的。同时它还配备了最新的 Mali-G925-Immortalis MC12 GPU，被ARM称作是迄今为止“性能最高、效率最高的GPU”，其时钟频率为1612MHz，比此前天玑 9300的1300MHz高了约24%。

根据厂商放出的跑分来看，搭载天玑9400的vivo X200 Pro卫星通信版总分超过了303W+，天玑看蓝厂的神话还在继续。其中CPU得分为652381分，GPU得分为1322761分，相比之下此前搭载天玑9300+的vivo X100s总分为220W+，CPU在53W+，GPU则在90W左右，这么看的话无论是CPU还是GPU对比前代都会有着非常明显的提升。

一大波旗舰新机将来袭

随着两家旗舰处理器的登场，手机厂商新一代的旗舰新机也将陆续登场，像联发科这边依旧是蓝厂vivo首发，除了上面提到的vivo X200 Pro外，还有X200，OPPO Find X8系列也将搭载这款旗舰处理器。高通这边则有小米15系列、一加13来抢首发，荣耀Magic 7系列应该也会在下个月登场。想要换手机的小伙伴，可以等等下个月的旗舰新机。

除了性能还有诸多亮点

当然，无论是骁龙8 Gen4还是天玑9400，除了硬件性能上非常可观的提升外，在影像、游戏、连接以及当下非常重要的AI等方面也势必会带来一些全新的技术和功能，来进一步提升用户体验，大家可以拭目以待。