假期好搭子怎么选？国庆放假好礼相伴，OPPO“放价”壕礼相随

【天极网手机频道】国庆假期已到，OPPO也开始了一系列的国庆“放价”活动的精彩“壕礼”，为消费者带来更优惠的购机体验。在众多热门机型中，主流机型Reno12 Pro与旗舰机型Find X7系列凭借其卓越的性能、出色的影像系统以及丰富的功能，成为了国庆出游的好搭子。

OPPO Reno12 Pro：旅行中的全能影像大师

OPPO Reno12 Pro自发布以来便备受瞩目，其搭载的联发科天玑9200+处理器，不仅性能强劲，还确保了应用启动和数据传输的速度，无论是日常应用还是大型游戏，流畅不卡顿才能带来出色的使用体验。

在影像方面Reno12 Pro更是表现卓越。5000万AI全焦段三摄，带来新升级的5000万AI人像摄像头、5000万AI广角主摄与112度AI超广角摄像头，并搭载5000万AI猫眼镜头。特别是其主摄采用的索尼IMX890传感器，支持OIS光学防抖和AF自动对焦，即使在光线不足的环境下也能拍出清晰、细腻的照片。全系引入的AI影像技术通过超光影引擎和AI大模型，能够实现AI闭眼修复、AI消除和AI抠图三大功能，为用户带来了更加精准和自然的处理效果。

支持实况照片功能，而且可以在相册中自由编辑实况照片，选择最精彩的瞬间作为封面，或者调整动态范围，让照片中的每一个细节都恰到好处。

屏幕方面，Reno12 Pro采用了一块6.7英寸的AMOLED四曲柔边直屏，支持120Hz高刷新率，色彩鲜艳、触控流畅。无论是观看电影还是玩游戏，都能带来极佳的视觉体验。而内置的5000mAh大容量电池和80W超级闪充技术，告别电量焦虑，这在长途旅行中显得特别重要。

OPPO Reno12系列的实况照片功能为用户带来了全新的拍照体验，通过其独特的记录方式和丰富的功能，不仅丰富了用户的回忆体验，还革新了社交分享的方式，是为数不多的旅途影像的好设备好搭子。

OPPO Find X7系列：旗舰级的全面升级

作为OPPO的年度旗舰手机，Find X7系列在影像、性能和体验上都实现了全面升级。Find X7 Ultra搭载了全球首款双潜望四主摄影像系统，覆盖了14mm-300mm的8个创作焦段，每一颗镜头的规格和性能都达到了主摄级别。无论是广角、长焦还是人像拍摄，都能获得出色的画质。此外，Find X7 Ultra还首次搭载了OPPO与哈苏联合打造的新一代超光影影像系统，提供前所未有的哈苏全焦段大师影像体验，让照片更具艺术感。

此外，Find X7 Ultra带来了行业首个端侧部署70 亿参数大模型以及领先的端侧视觉大模型性能。通过端侧AI大模型，AIGC消除功能不仅一键可圈出需要抠除的人物或其他物体，而且消除后空白区域的生成补全能力，更重要的是处理完之后的样张整体效果非常自然，节省了大家以往后期耗费的大量时间，不再像传统抠图那样，用第三方应用扣完图之后那片区域就只剩空白，还要自己填补画面，这样的图片不管怎么看都能一眼看穿是做过后期处理的。

在性能方面，Find X7 Ultra搭载了第三代骁龙8处理器，配合OPPO自研的潮汐架构技术，进一步提升了芯片的能效和性能释放。无论是多任务处理还是大型游戏，都能游刃有余。同时，Find X7系列还支持100W有线闪充和50W无线闪充，让手机在短时间内迅速回血，满足长时间旅行的需求。

为了庆祝国庆佳节，OPPO特别推出了限时优惠活动。即日起至2024年10月10日，用户购买手机享“新机礼”;购买Reno12 Pro等指定机型最高直降300元;购买部分机型或穿戴设备可享限时买赠活动;体验店还限时额外买赠活动。用户可通过OPPO官网、OPPO服务小程序、OPPO商城进行了解，具体活动机型及价格请以购买页面显示为准。

正值假期，现时购机还可想更多优惠，也不必等到双十一了，早买早享受，还可以带着新机去旅行，感兴趣的用户不妨前去了解与购买吧，绝对入手不亏。