“视界”升级，荣耀MagicPad2一屏尽享娱乐与高效办公

【天极网手机频道】在追求高效、便捷与个性化的今天，用户对于电子产品的需求日益多样化，希望有一款既能满足日常办公学习需求，又能带来影音享受，同时还能融入智能生态，实现无缝互联的设备。正是基于这样的市场需求，全新推出的荣耀平板MagicPad2不仅继承了荣耀平板系列的外观设计理念，更在屏幕显示与高效办公两大领域实现了创新升级，在竞争激烈的平板市场中独树一帜，成为了众多用户心中的理想选择。

首先映入眼帘的是采用了航天级羽纤工艺打造的机身后盖，经典 Deco设计，线条流畅而富有张力，“月影白”配色也不完全是单纯的白色，而是以白色作为底色，若隐若现的纹理在不同的光线下呈现出来，美观且极具辨识度。除了“月影白”配色之外，还有“天海青”和“星空黑”配色选择，满足了不同用户群体的需求。

荣耀考虑到用户对便携与时尚精致的高要求，所以荣耀平板MagicPad2仅5.8mm的厚度，机身重量在555g，这对于一款拥有12.3英寸大屏以及内置10050mAh大电池的平板来说是非常轻薄便携的。大屏设计在提供沉浸式视觉享受的同时，也带来了可靠性方面的挑战，荣耀平板MagicPad2抗弯强度远超同类产品，成功获得了业界首发的SGS五星抗弯折认证，这意味着整机抗弯可靠性达到了行业最优水平。

屏幕对于平板电脑的高效生产力和娱乐体验打造至关重要。作为同档位首款OLED平板，荣耀平板MagicPad2搭载了12.3英寸行业领先的荣耀视力舒缓绿洲护眼OLED大屏，不仅具备92%的超高屏占比，最高支持144Hz高刷和10.7亿色，更以3000*1920的分辨率和高达290PPI的像素密度，确保了画面的流畅与连贯的同时，为用户带来超清细腻的视觉体验。

这块屏幕还采用了行业最高的4320Hz超高频PWM调光技术，用1/5000快门速度进行拍摄，即使在低亮度环境下也能最大限度减少屏幕频闪对眼睛的伤害，长时间使用也能保持眼部舒适;屏幕峰值亮度也达到了旗舰平板中最高的1600nits，高达1000000:1的对比度再结合超动态臻彩显示技术的精心调校，就算是在阳光下也能呈现出清晰细腻且色彩鲜活、通透的显示效果。



屏闪测试(此图为GIF)

考虑到当今用户的用眼现状，荣耀平板MagicPad2除了采用行业领先的荣耀视力舒缓绿洲护眼屏，还首发搭载AI离焦护眼技术，可以智能分析用户的用眼环境和习惯，重构光学算法，在荣耀的护眼屏技术之上模拟出离焦显示，进而让屏幕变身离焦镜。而离焦镜的原理是通过设计特定的光学区域，在视网膜的周边区域制造近视性离焦，从而控制眼轴的增长，减缓近视的发展，更好地保护用户用眼安全。



开启AI离焦护眼技术



未开启AI离焦护眼技术

这块荣耀绿洲护眼屏还通过了莱茵零风险无频闪认证、莱茵硬件级低蓝光认证、国家眼科工程中心护眼认证、VicoA+视觉舒适度测试在内的四重权威护眼认证，切切实实为用户提供了更加健康、舒适的视觉体验。

如果说荣耀平板MagicPad2的屏幕是一场视觉的盛宴，那么在办公方面的表现则是一场智慧的高效呈现。搭载第三代骁龙8s移动平台的荣耀平板MagicPad2，具备出色的性能表现、优秀的图像处理能力以及领先的AI能力，并提供8GB +256GB、12GB +256GB、12GB +512GB、16GB+1TB存储组合。无论是处理复杂文档、多任务切换，还是大型应用都能流畅运行。而基于Android 14的MagicOS 8.0.1系统加持，更是让操作流畅度与智能化体验达到了新的高度。

好比如突如其来的会议，多少会让认措手不及。荣耀也洞察到了用户这一需求，特别针对移动会议场景推出了AI会议功能，荣耀平板MagicPad2的AI声纹降噪功能却能够智能提取机主的声纹信息，无需另外录入，一旦声纹提取完成就能自动识别机主的声音。不管何时何地处于某些嘈杂的场景下，AI声纹降噪功能都能有效抑制背景噪声，几乎消除与会议无关的干扰人声。

基于AI大模型能力，荣耀平板MagicPad2会对会议上的音频内容转为文字内容，识别出不同人声，且自动过滤无意义的语气词，最后进行提炼总结，让纪要整理变得更加高效，用户可根据会议场景选择不同的纪要模板，会议结束秒出纪要，如果需要定向导出某个人的发言内容，还可以进行定向选择。

整理好的文档可以发给第三方社交应用上，例如QQ、微信等等应用，在这些应用中手动保存了文档之后平板会自动收藏在荣耀文档里，用户打开荣耀文档后就可以在左侧“我的文档”工具栏里找到“文档自动收藏”，找到相应的文档即可进行查看、编辑，支持图片、手写、语音等多种方式，高阶手写功能更是让用户能够在任意位置进行书写和手绘，用户可以根据需求自由选择，让办公和学习变得更加高效和便捷;此外，文档还可为工作、生活、学习等各类文件贴上不同颜色的标签，以便收纳管理和筛选查看。



文档自动收藏



文档编辑

而这些文档还支持多格式转化功能，永久免费且无广告，为用户PDF的合并、拆分，以及纸质文件的扫描转换，如文字转Word、表格转Excel，极大地提升了文档处理效率，是职场人的神仙办公好帮手。



转格式

配件方面荣耀平板MagicPad2提供了Magic-Pencil 3以及Smart Keyboard，其中Magic-Pencil 3靠近平板音量键一侧即可吸附进行连接并且充电;同样，Smart Keyboard只需要套上平板就会自动连接。

配合荣耀Magic-Pencil 3效率更高，例如跨应用取色功能能够帮助用户直接通过多屏协同下跨应用取色，打破了应用间的壁垒，让色彩灵感随手可得，不管是写作还是画画，都可更好地将喜欢的颜色应用在荣耀笔记中进行创作。



跨应用取色

而且在AI字迹美化能力的加持下，提供多款字迹模板选择，无需担心书写字迹潦草，让笔记更加高效美观。用户在遇到需要的图片、文本内容时，还可以直接使用全局套索功能，将图片、文件以及网络页面中选定的人像，景观，建筑物等一键复制粘贴。这意味着用户在进行专业编辑创作时，可以轻松地跨越应用界限，从一张图片中精准地提取色彩，并应用作品中。这样的无缝交互体验，无疑为用户的创作带来了更多的自由度和可能性。



字迹调整



全局套索功能

荣耀平板MagicPad2作为一款旗舰级生产力平板，可以说完美契合职场人移动办公的需求。当然，荣耀平板MagicPad2不止于高效办公，在影音娱乐方面的表现同样出色。八扬声器系统搭配高低分频技术，低音深沉有力，高音清亮透彻，两者完美融合，让音质呈现更加饱满、层次分明、细节丰富的效果。无论是观看电影电视剧、听音乐还是畅玩大型游戏，都能得到身临其境的听觉享受。

续航和充电能力是否强悍对于一款移动设备来说是至关重要的。荣耀MagicPad2采用了10050mAh的大容量电池+66W超级快充组合，经过实际测试，10分钟充进15%的电量，103分钟左右可以完成充电，不过这个数据可能会根据大家的充电环境发生一些偏差，所以充电数据以实际为准。



荣耀MagicPad2充电实测(数据仅供参考)

在续航上，我们也模拟了用户日常使用习惯，包括进行了1小时视频、1小时浏览网页、1小时游戏、1小时办公、待机8小时在内的4项测试，实际测试结果总耗电量29%。其中，较为耗电的1小时游戏对局与1小时的观看视频分别消耗了9%和8%的电量，浏览网页与在线办公耗电均为5%，在连接WiFi以及开启蓝牙的状态下，待机8小时仅消耗2%的电量，剩余电量71%。这样的续航可以轻松支撑用户尽情刷剧办公玩游戏，完全摆脱平板续航焦虑。



荣耀平板MagicPad2续航实测(数据仅供参考)

总结

荣耀平板MagicPad2深刻理解并精准把握了用户的多元需求，从屏幕显示到性能配置，从智慧办公到影音娱乐，从续航能力到生态互联，在市场中独树一帜，不仅为用户带来了影音娱乐的体验升级，更成为用户移动办公的最佳搭档，是一款满足用户多元需求的理想选择。