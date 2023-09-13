OPPO A2 Pro现已开通预约渠道：预定赠礼，以旧换新至高补贴800元

【天极网手机频道】9月13日，OPPO官宣新机OPPO A2 Pro将于9月15日发布，并首发推出手机电池四年包换活动。OPPO A2 Pro预约渠道现已正式开通，用户可在OPPO官方商城、第三方电商平台上进行预约。现在预订，OPPO还会员预定赠小欧音箱、直播间福利购机还额外赠OPPO 耳机、以旧换新至高补贴800元等活动。

OPPO还首次在A2 Pro上开启“手机电池四年包换”政策，OPPO A2 Pro预售及首销期间，购机用户享受电池保四年的权益：即购机四年内经 OPPO 官方授权服务体验中心检测最大电池容量低于80%，用户可免费更换一次电池。

天极网了解到，新机OPPO A2 Pro采用流行的圆形镜头模组，经典的OPPO影像设计语言，后置高素质双摄。核心处理器采用的是天玑7050旗舰芯，辅以12GB+12GB超大内存。续航方面，OPPO A2 Pro提供67W超级闪充以及四年耐用电池。目前，OPPO A2 Pro已正式开启预约，感兴趣的朋友可以多多关注。