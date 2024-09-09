OPPO续约欧洲冠军联赛 未来三季再续辉煌

【天极网手机频道】9月5日，OPPO宣布与欧洲足球协会联盟(UEFA，以下简称欧足联)续签合作协议。此次续约涵盖多项UEFA赛事，包括欧洲冠军联赛、欧洲超级杯、欧洲室内五人制足球冠军联赛决赛和欧洲青年联赛决赛。OPPO还宣布将在未来赛季通过在中国、西班牙、墨西哥、埃及等国家启动一系列青少年足球发展项目，进一步扩大对全球足球运动的支持。

OPPO与欧足联庆祝合作续约

在续约仪式上，OPPO与欧足联共同宣布，将官方智能手机产品合作伙伴关系，拓展至未来三年。

OPPO海外营销服总裁张洲川表示："过去两年，我们与欧足联的合作充分展现了双方在连接和激励球迷方面的共同价值观。我们期待在未来三年里进一步深化这一战略合作关系。通过OPPO在影像和人工智能技术方面的创新，我们将让球迷更贴近比赛。同时，我们也将投入更多资源，帮助年轻球员和更广泛的全球足球社区体验足球的魅力。"

欧足联营销总监在续约仪式上表示："在过去的两个赛季中，OPPO的智能手机和技术凭借其先进的影像和人工智能能力，极大地提升了全球球迷的欧冠观赛体验，让更多人感受到足球的激情，并从欧洲冠军联赛中获得灵感。"

OPPO与UEFA代表合影

移动影像与AI技术赋能欧冠

OPPO凭借其十余年的移动影像技术积累，为足球爱好者量身打造了"球场观赛神器"，其卓越的长焦和夜拍性能赢得了广大球迷的赞誉。无论是在看台高处还是在夜间比赛中，OPPO智能手机都能帮助球迷精准捕捉赛场上的激动人心瞬间，呈现清晰、生动的照片，完美还原赛场的色彩和细节。

在续约活动现场，OPPO特邀足球传奇人物伊克尔・卡西利亚斯・费尔南德斯(Iker Casillas Fernández)展示了最新的OPPO AI 功能。展望未来三个赛季，OPPO承诺将继续推进AI技术和生成式AI功能的创新,确保在多个足球触点得到应用，旨在全方位增强球迷的互动体验。

传奇球星伊克尔・卡西利亚斯・费尔南德斯

OPPO持续践行体育公益

OPPO在续约仪式上宣布了一项重要计划，将在未来赛季通过在西班牙、墨西哥、埃及和中国等国家启动一系列青少年足球发展项目，进一步扩大其对全球足球运动的支持。这些倡议旨在为年轻球员和社区足球俱乐部提供必要的资源和支持，激励青少年追逐足球梦想。

过去两年的合作中，OPPO凭借其强大的影像技术，成功捕捉并记录了无数欧冠赛场上的精彩瞬间。在续约后的未来三个赛季中，OPPO将继续与欧足联保持密切合作，致力于为更广泛的球迷群体提供享受足球比赛的机会。通过持续创新和技术升级，OPPO将让更多球迷亲身体验到其先进技术对于欧足联赛事观赛体验的赋能。