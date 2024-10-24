倒置潜望镜头，OPPO Find X8系列全新长焦解决方案

【天极网手机频道】10月24日，OPPO正式发布了Find X8系列，作为OPPO最新款影像旗舰，Find X8系列影像实力大幅提升，Find X8 Pro 更搭载行业唯一的双潜望长焦摄像头，行业首创的光学设计让 Find X8和 Find X8 Pro都标配大底潜望的同时都轻薄依旧。

先来简单了解一下什么是倒置潜望摄像头。潜望式镜头的光学结构能够实现高倍变焦，让用户能够清晰地捕捉到远处的景物，而倒置潜望摄像头就是通过倒置安装潜望式镜头，使得镜头可以垂直或倾斜安装在设备内部，节省了机身内部的空间，实现了在保持Find X8系列轻薄的同时提供强大的变焦和拍摄能力，这一项创新方案对于追求轻薄设计的智能手机来说尤为重要。

这就不得不说一下Find X8系列的设计了，全系既是超轻薄直屏也是超窄边直屏，拥有轻薄好手感;1.45mm超窄边框四等宽，配合超轻薄机身，带来绝妙好手感;OPPO Find X8 Pro 还包括一颗独立的抓拍快启键，配合改变影像规则的抓拍能力，为用户带来绝妙的抓拍体验。

在长焦方面，OPPO Find X8搭载为3X潜望长焦，传感器为LYT-600，1/1.95英寸，光圈为f/2.6，支持OIS光学防抖，等效焦距为73mm。人像模式作为OPPO 的长项，有着长焦和柔光模式的加持，在构图和人像美化方面更上一层楼。

OPPO将先进的 AI 大模型与更精密的潜望长焦镜头相结合，挑战光学的物理极限。哪怕是在逆光条件下，不仅美化了模特的白皙的肤色更保留了细腻的光泽，不仅做到了观感上的讨喜，即便是放大照片看细节，人物的发丝的质感，肤色在光影的的照射下细节统统保留。

还有同样令人惊喜的是，OPPO Find X8系列的相机抓拍能力，无论是主摄还是长焦，抬出手机长按快门，即可抓拍到人物的动作瞬间。

全新的哈苏人像模式更是令人惊艳。在经典哈苏人像的基础上，新增原生胶片风格与全新柔光人像效果。带来更接近光学的虚化效果以及持续精进的影调表现，让肖像感更加立体细腻。胶片风格包括复古、清晰、通透三种效果，不仅具有胶片的色彩与影调，更能提供手机原生的无损画质。柔光人像效果提供柔美、朦胧、梦幻三种不同强度的柔光，将氛围感以光线氤氲的方式具象化。

这一次OPPO Find X8系列依旧没有让大家失望，在极致轻薄的机身下还拥有双潜望长焦摄像头，为用户提供轻薄手感的同时带来长焦体验。

(开售信息待补充)