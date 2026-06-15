【天极网手机频道】2026年世界移动通信大会(MWC上海)将于6月24日至26日在上海新国际博览中心举行，本届大会以"The IQ Era(众智启新)"为主题，首次设立卫星产业专区"Constellations of the Future"与6G专区，并将移动AI、天地一体网络、低空连接列为全年最核心的展示轴线。深圳市遨游通讯设备有限公司在此诚邀行业同仁、合作伙伴及各界朋友莅临N1馆A83展位，围绕"危、急、特"场景的通信终端与解决方案，做一次面对面的交流。

如果把近两年通信产业的宏观变化归结为一句话，那就是：连接的主战场正在从"让人上网"转向"让关键业务不断联"。手机直连卫星试验星成功入轨、首批卫星互联网牌照发放、工信部密集出台卫星通信频率协调与业务准入指导意见，叠加6G被明确列入核心前沿科技方向并与部省协同试点落地，本质上都在做同一件事――把通信能力从地面基站的覆盖半径里解放出来，让天地一体网络从技术验证走向规模化部署。而且无线电管理新政对共用对讲频段的免许可化、频率占用费的减免，进一步释放了一个明确信号：关键频段的通信资源正在被重新定义为公共基础设施属性，专网和应急通信的使用门槛在实质性降低。

这个拐点上，遨游通讯做的事情反而显得更直接。公司成立以来始终扎进石油石化、煤矿、应急管理、特种执法这些"网络断了就可能出大事"的场景里，专注防爆通信和特种智能终端的研发制造，形成了九重防爆标准、多模稳控系统、全景前瞻架构三条自研主线，拥有七十余项国家专利并参与多项国家及团体标准制定。当行业讨论卫星通信时谈的是消费级直连和泛在覆盖，而遨游考虑的是：灾后"三断"环境下天通语音怎么保持、北斗短报文怎么把位置和状态送出去、5G专网和DMR窄带怎么在同一个终端里做优先级调度与无缝切换――这类问题没有取巧的余地，只能靠长期在现场磨出来的工程积累。

此次N1馆A83展位将集中展示遨游在"天地一体多模融合"方向上已经落地的终端产品：集成天通卫星语音、北斗三代短报文、低轨卫星通信与5G公专网的多模融合终端，面向的是远洋、深山、井下及灾后断路断网等硬约束场景;搭载国产5G芯片与开源鸿蒙系统的防爆对讲终端，将DMR数模对讲、PDT集群与PoC公网对讲做宽窄带混合组网，并把端侧算力用于现场语音唤醒、智能降噪和低时延语义标记，减少对回传链路的依赖;同时展出单北斗定位防爆终端、工业级三防手持与平板等，覆盖油气巡检、矿山作业、应急救援指挥调度、轨交与机场运维等实打实的作业链条。这些展品背后的统一逻辑很简单：通信终端的价值不在于堆叠参数，而在于在恶劣条件下仍然可靠。

MWC是一个看趋势的地方，也是一个碰具体问题的地方。如果您关注卫星通信的终端侧落地、特种行业数字化转型中的通信短板，或者需要在防爆安全、多模通联、国产化底座上找到可验证的工程方案，6月24日至26日，欢迎来到上海新国际博览中心N1馆A83，遨游团队在现场等您。