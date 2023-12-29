定档1月8日！OPPO Find X7 系列将再度推高旗舰影像

【天极网手机频道】12月29日，@OPPO官方正式宣布将于2024年1月8日14：30举办 Find X7 系列全球旗舰发布会。全新一代 Find X7 系列将搭载全球首款双潜望摄像头，将再创移动影像的新高度。目前官方已大方放出新机海报，Find X7 系列的设计语言全面进化，以拼接材质创造全新的美学融合，以高奢腕表为灵感铸就影像实力的张力表达，整机看起来相当的精致。值得注意的是，Find X7系列的后置影像似乎有大幅升级，疑似拥有双潜望设计。

据天极网了解，在今年11月全球最大的国际艺术展之一的 2023 巴黎国际摄影艺术展(Paris Photo)期间，OPPO与哈苏宣布联合研发 2024 新一代超光影影像系统，并宣布Find X7 系列将首发新一代超光影影像系统，以前所未有的哈苏大师影像，再造移动影像巅峰。此外，OPPO也联合索尼宣布将通过全新一代影像旗舰首次实现新一代一英寸传感器技术的落地，以超光影的算法革新首次引领一英寸突破光学时代，将再度推高旗舰影像。

不仅是影像升级，OPPO Find X7 系列还将在AI、性能、安全以及通信等领域带来尖端的前沿技术。在近日举办的Find X7 系列产品技术沟通会上，OPPO 发布智能手机的首个听筒/免提双模卫星通话，首个端侧应用70 亿参数大模型，首次亮相的潮汐架构等诸多前沿技术，并宣布Find X7系列将搭载以上全面的科技创新。

从目前爆料的创新科技不难看出，OPPO Find X7系列或将为2024年旗舰手机树立全新的技术标杆，并为消费者带来突破性的创新旗舰体验。至于新机还将带来哪些更多亮点，2024年1月8日14：30新品发布会，我们不妨期待。