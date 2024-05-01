千元至两千档换新好选择，iQOO Z9全系持续热销

【天极网手机频道】iQOO Z9全系配备了拥有超长续航的6000mAh轻薄大电池，并搭载了同挡最强骁龙芯片，续航、性能双双出众。其中，iQOO Z9 Turbo凭借全面旗舰体验，得到了不少用户的关注，iQOO Z9 与iQOO Z9x在其他配置、体验方面同样诚意满满。

作为iQOO Z系列横空出世的“Turbo”机型，iQOO Z9 Turbo搭载了骁龙8s Gen3处理器，并首次配备独显芯片Turbo，使其在游戏表现上领先同级别产品。6043mm²的VC 均热板面积，确保了手机在高负荷运行时仍能保持“冷静”。

至强6000mAh的超薄蓝海电池，让iQOO Z9 Turbo实现超长续航。蓝海电池技术通过对电池材料、工艺等方面的创新性升级，让电池更薄、重量更轻。搭配全新核舟架构，让iQOO Z9 Turbo整机厚度仅为7.98mm，重量为194.9g，手感轻盈细腻。

iQOO Z Turbo还采用了144Hz 超高刷新率的华星 C8 旗舰屏，让用户畅享极致影音与游戏体验。三种调光模式，最大限度降低频闪，做到全程护眼。更有全新索尼光喻 LYT-600 主摄，配合 OIS 光学防抖技术，让关键的精彩瞬间告别手抖和糊片。

iQOO Z9除了搭载骁龙7 Gen3处理器外，拥有设计、屏幕、电池、散热、传感器等多款iQOO Z9 Turbo同款配置，并且其功耗更低，续航时间更长。

iQOO Z9x则是iQOO Z9系列中唯一采用LCD屏幕的产品，拥有至高120Hz 的七挡变速高刷，更大程度提升用户的视觉体验。全屏最高亮度可达 1000nit，强光下高清显示匹敌旗舰OLED，带来更强悍的显示性能和更多的屏幕护眼之选。

此外，iQOO Z9 全系还搭载 OriginOS 4.0 以及IP64防尘防水、湿手触控等功能。48个月抗老化，让手机久用如新，综合素质全面出众。

iQOO Z9 Turbo先享计划火热持续进行中，起售价1999元;iQOO Z9 1499元起;iQOO Z9x 首销优惠价立减至1149元起。iQOO磁吸散热背夹冰晶白首销优惠价179元，搭配手机组合购优惠40元。全新iQOO WATCH林踪绿表带同步开售，首销优惠价99元，感兴趣的朋友不妨多多关注。