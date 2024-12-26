新一代耐用战神OPPO A5 Pro到底有多能抗？

【天极网手机频道】新一代耐用战神OPPO A5 Pro已经正式发布了，不仅支持 IP68、IP69、IP66 满级防水拓宽防水边界，升级“满级防水2.0”，还加强了防冻、耐摔以及信号接收能力，配合五年耐用大电池，为大众用户带来全时段全场景耐用保障。

全新的 OPPO A5 Pro 带来行业唯一的满级防水 2.0，无论是雨水、碳酸饮料、肥皂水或是油污水等，做到防水不挑水。同时，OPPO A5 Pro 还新增扬声器排水清灰功能，一键呼叫小布助手，即可将扬声器孔中的残留水渍排出。

防水之外还得抗冻，尤其是冬季北方的用户，在零下的寒冷天气中智能手机往往会因为电池性能不够而冻到关机。OPPO A5 Pro 升级超耐低温寒冰电池管理系统，一举解决电池低温痛点，而且能在 -35℃ 到 47℃ 的极端温度下正常使用，内置同档位罕见的极寒充电模式，即使在-20℃的低温环境下，充电时也能主动给电池预热保温，保证充电正常;还能防冰冻、防沙尘、防盐雾等恶劣环境，成为行业首个通过 14 项全方位军标环境测试的手机，在严苛环境里是名副其实的耐用战神。

就算直接放进冰箱冷冻6小时以上至冰砖，OPPO A5 Pro也能正常操作，没有出现卡顿或失灵的情况。而且电池电量也没有因为低温快速放电，实体按键也可以正常使用，没有任何一点问题。

再加上OPPO A5 Pro屏幕采用的是康宁大猩猩玻璃 Victus 2，同时还具备非常出色的超抗摔金刚石架构，后盖采用防护性更强的高分子玻纤材料，四角、中框采用更为坚固的金刚四角与防撞梁设计，通过减震、加固、加高设计，在发生碰撞时能更好的保护屏幕和电池盖免于受损。

除了防水抗冻，OPPO A5 Pro 特别针对弱信号下保持连接的能力、信号强度、智能选网切网等进行技术优化，特别是行业首创猎手天线架构，带来更高的信号穿透力，让电梯、密集小区、偏远地区等弱信号场合的信号更强。

其他方面，OPPO A5 Pro 采用了旗舰同款的超轻薄四曲柔边直屏设计，屏幕极窄黑边设计，既有曲屏温润如玉的好手感，又兼得直屏形态的抗摔能力，提供“砂岩紫”、“石英白”、“磐石黑”配色，正值岁末年初，OPPO A5 Pro 还特别推出“新年红”配色，独特红色金属质感中框搭配闪光砂工艺在红丝绒玻璃背板雕刻星光，玻璃后盖隐藏 S 型福带，寓意好运环绕。

目前OPPO A5 Pro 已开启预售，8GB+256GB 版本售价 1999 元，8GB+512GB 版本售价 2199 元，12GB+256GB 版本的售价 2199 元，12GB+512GB 版本售价 2499 元。并将于 12 月 27 日上午 10:00 在 OPPO 商城，以及京东、天猫，授权门店等线上线下渠道全面开售。如果需要一款实打实能“抗”的硬核手机，又想有新年氛围感设计的，那OPPO A5 Pro 在这个千元档位上是个非常值得入手的选择。