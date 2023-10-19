OPPO Find N3评测：内外合一 独立安全芯片 更好用的新一代商务折叠屏

【天极网手机频道】前言

OPPO旗下的Find折叠屏产品在手机圈中一直都是一个“独行客”般的存在，这是因为Find 系列的前两代折叠屏产品一直都采用了更为小巧轻便的“小折叠形态”，也正是这种靠近普通手机的重量以及更合适的价格才让更多用户愿意去体验。

时至今日，OPPO Find N3来了，它似乎变了，但又没变。没有延续小尺寸的设计固然让我这个十年老粉很遗憾，但它在重量没有增加的基础上，却能让屏幕变大、影像升级甚至带了一股浓厚的商务安全气息，让OPPO Find N3“全身上下”都散发出一种值得我“重用”的感觉，今天小编就来和大家聊聊OPPO这款从内到外都精益求精的年度旗舰折叠手机。

外观

OPPO Find N3这次总共发布了三款配色分别是千山绿、潜航黑以及日志金。小编这次上手的我认为最具精奢质感的千山绿。“千山绿”一词出自辛弃疾的《满江红》中，原文是“满眼不堪三月暮，举头已觉千山绿”，就如同诗词含义一样，OPPO Find N3机身上冷雕绿色玻璃与铝合金材料结合在一起，还真给小编带来了一丝“眼前尽是绿色山峦，让人心情愉悦的感觉”。

值得一提的是，潜航黑和日志金其他两款配色也有和千山绿不一样的特征，比如潜航黑就是荔枝纹素皮搭配哑光金属;日志金则是采用了冷雕玻璃和哑光金属。

在手机相机模组上，OPPO这次首次把哈苏印记“H”带来到产品中，配合上经典的计时腕表设计，让看似不搭的潜望长焦也能和谐出现在环形设计中。在摄像头模组的下方，还有一块有着先切割后抛光的工艺“一体化玻璃”，让整个手机质感再次提高了一个档次。此外，这次OPPO Find N3的闪光灯设计在了相机模组的左上方，看似不和谐的设计，但却有着月明星稀，乌鹊南飞的寓意。

折叠屏手机的内部构造远比一般手机复杂，想要带来更加轻便的用户体验，那么改进关键元器件是关键。这次OPPO Find N3的“减重”主要是从折叠铰链、玻璃材质，但让小编没想到的是N3甚至连SIM卡槽都做了重塑。

首先是OPPO Find N3这次采用的航空合金精工拟椎铰链，这个铰链相比上一代元器件减少了23个零件，在重量降低的同时，铰链强度却提升了百分之四百。也正是得益于全新的铰链材料，OPPO Find N3支持45-125°的自由悬停。

其次是超瓷晶玻璃，这是目前手机行业最薄的纳米微晶玻璃，在OPPO Find N3的外屏上就采用了这种玻璃。相比目前行业的普通手机玻璃，有着1.7倍抗冲击和5倍抗跌落能力 。此外，在OPPO独家的纳米离子交换技术改进下，还让超瓷晶玻璃的重量降低了百分之二十，这也是OPPO Find N3减重的关键一步。

最后就是这次全新打造的SIM卡座，这次小编就不多做讲解，直接用来两款友商手机的SIM卡座来进行直接的对比，大家从图片可以明显看出OPPO Find N3的SIM卡座要小一些。根据OPPO的官方数据，OPPO Find N3的卡座体积减小了约12%。

(依次分别是友商60系列手机、OPPO Find N3、友商X系列手机)

轻便的用户使用

因为我是一个对手机重量，极度敏感的用户，让折叠屏更加好用最简单的方式就是减轻用户日常使用带来的负担，折叠屏虽然兼顾平板和直板手机两种形态，但小编相信谁也不愿意长时间使用一款重量超过半斤的“砖头手机”。

OPPO的Find折叠屏每一代产品我都有使用过，N1和N2是一种便携的小折叠形态，而N3这次升级为了大折叠。当我第一次上手OPPO Find N3的时候，甚至没有感觉到和前代产品有啥区别，这一点主要体现在产品重量上。同时，这也让我很自然的从前代产品过渡到了OPPO Find N3，这种新老机器交替体验很好。

让我感到惊喜的是，OPPO Find N3在重量降低的同时，带给了用户更大的屏幕，更大的屏幕也就意味着更大的生产力，更好的影音娱乐。总的来说，OPPO Find N3给我带来了一种舒服、没有负担的用户使用体验。

哈苏影像系统的再一次升级

自从哈苏和OPPO展开合作后，每一代折叠屏的影像配置一直是小编最期待的“一集”。这次的OPPO Find N3影像全面升级，无论是大家熟悉的哈苏影像系统还是潜望式长焦镜头以及今年才开始商用的双层晶体管技术，OPPO Find N3的影像实力绝对是“非凡实力”。

哈苏影像系统和潜望式长焦镜头大家可能都见多了，但OPPO Find N3新搭载的双层晶体管技术可能还有很多同学并不了解。

这个技术也很好理解。双层晶体管技术的第一层为光电二极管，第二层为像素晶体管。这两者相互配合辅助就可以提高手机降低像噪点的能力，还能在暗部环境下收集更多光线。

在OPPO Find N3影像硬件配置方面，首先是1/1.43英寸的4800万像素主摄像头，支持光学防抖并有着BG 旋涂滤光片和ALD 超低反镀膜特性;再来就是一枚1/2英寸大底传感器的6400万像素潜望式长焦镜头，悬浮棱镜防抖架构，手持也能拍出不错的长焦照片;最后还有一枚1/2英寸大底传感器的4800万像素114°超广角镜头。

我们直接来看样张

总的来说，OPPO Find N3在白天光线较好的情况下，成像表现出色，照片的清晰度和解析力都很高，在一些大逆光的环境下，也不会出现人像拍不清楚的情况发生。晚上光线复杂的情况下，OPPO Find N3拍摄的照片，通透自然，没有出现鬼影、过曝等情况。在相机的专业模式下，每一张照片都是极具哈苏风格的大片。使用OPPO Find N3拍摄，你只需要相信这台手机，随后按下快门即可。

行业超强的安全芯片

安全一直是商务折叠屏产品的重点，购买折叠屏产品的大多数用户日常都会处理一些工作文件，并且对私人信息十分敏感，那么OPPO Find N3是如何解决这个安全问题的呢？

从硬件层面来看，OPPO Find N3是行业内少有搭载了国密认证安全芯片的产品，并且该手机的安全方案还通过CCEAL5+级安全认证，这也是目前国内最高等级的安全解决方案。得益于这枚安全芯片，OPPO Find N3可以实现隐私保护箱加密、VIP模式、隐私通话模式、智能信息屏蔽等等功能。

智能信息屏蔽功能其实也很简单，OPPO Find N3可以识别我们截图中的一些私密信息，比如身份证号码、手机号码、机票信息以及银行卡号等等。目前支持识别的应用有微信、QQ、Facebook Messanger、WhatsApp、钉钉，这里小编也上张识别前后的对比图给大家看看。

在公众场合，保持隐私通话是很多商务人士很在意的点，但很多时候由于多方因素影响，我们并不能获得一个绝对安全的通话环境。OPPO Find N3在安全芯片以及双振膜发声单元的加持下，可以在不降低听筒响度的同时，降低听筒声音外溢。根据OPPO官方数据，旁人在距离手机 30cm处即无法复述通话内容。

VIP模式

在OPPO Find N3的典藏版中，还有一个专门为商务人士打造的VIP模式，这个模式能够利用手机中的安全芯片，从各个方面保护用户的安全隐私。

在小编实际使用过程中最实用的也是VIP模式、智能信息屏蔽功能、隐私通话模式。众所周知，在一些重要会议或者商业合作谈判中，手机静音固然重要，但更为重要的是防止一些恶意应用进行对话窃听或者调用摄像头权限。OPPO Find N3的全新VIP模式可以通过三段式物理按键开启，用户可一键关闭摄像头、麦克风、定位敏感权限，还可以从根源防止恶意应用攻破安卓系统。相比于传统的飞行模式，VIP模式可以在保证用户信息安全的同时，不让用户错过任何关键讯息。VIP模式开启的方式也很简单，我们直接把三段式按键，顶到最上方即可开启。

更好的大屏交互体验

目前市面上的很多折叠屏产品，内外屏素质层次不一，这就很容易造成用户使用上会产生割裂感。OPPO Find N3这次的内外双屏“不分你我”，可谓是最一致的内外接力!首先OPPO Find N3的内外屏均可达到2800 尼特动态峰值亮度和1400 尼特全局最高亮度;其次内外屏都支持ProXDR、超视网膜显示、高频PWM、智能色温技术;最后就是最为重要的120Hz 自由动态刷新率，内外屏依旧都支持。

小编认为购买折叠屏产品无非就是想要享受“手机”以及“平板”两种形态，如果两种形态下的屏幕素质不一，那别说啥软件交互了，这就是“地基”都没打好。小编还是希望未来有更多产品能够把内外双屏“不分你我”这一点当做“折叠屏”产品的“基础”。

再来看到OPPO Find N3这块7.8英寸的内屏，小编一直觉得能用不等于好用，强行适配那不如不适配。OPPO Find N3的ColorOS系统适配了腾讯新闻、有道云笔记、小红书、钉钉、剪映等等国民级APP，并且把大量应用进行了多屏适配。

当然小编不搞这些虚的，直接从原生应用、第三方应用适配、分屏体验的实际使用测试来带大家深入了解OPPO Find N3。

首先是手机自带的相机应用，在相机中，小编发现OPPO有着一个可以双屏同时利用的功能，在拍照过程中不仅拍摄者可以浏览画面，被拍摄人也可以看到画面。

此外，还有一个利用大屏同时拍摄和预览的功能，大家可以从图中看到，我们日常拍摄后，照片可以直接出现在左边，方便我们直接预览，当然这个区域也可以直接当做相册使用。简单来说，打开这个功能就是把相册和相机结合在了一起使用。

在各种第三方应用中，小编也能感受到OPPO一定做了大量的适配工作。就以小编自己的使用习惯为例子，每天的日常生活中，哔哩哔哩、金铲铲之战以及网易云音乐是我使用最频繁的应用程序。

在哔哩哔哩应用中，一进入界面，小编就发现和一般直板手机不同，OPPO Find N3每一排都可以显示预览三个视频内容，并且在最低端的应用栏中，也做了平均分割的间距，实属是细节拉满了。网易云音乐中，也是做了和上述类似的优化调整，整个应用界面的功能并不杂乱，而是显得井然有序。在歌曲的播放界面，关于歌曲的各种互动功能也都做了居中展示。

最后就是小编每日必玩的金铲铲之战，虽然大家总抱怨折叠屏的尺寸比例不适合用来打游戏，但小编认为，玩一玩这种策略游戏折叠屏的优势还是很大的。大家可以从图片中看到，折叠屏虽然并没有比友商手机多出很多显示内容，但4：3的屏幕比例，更加贴切游戏“棋盘”的概念。

在分屏功能方面，OPPO Find N3带来的花样就很多了。首先给大家介绍一下手机下方这个任务栏，长按这个任务栏空白处可以隐藏任务栏，长按手势指示条可以再次呼出任务栏，这是我们分屏找寻应用的快捷方式。

四手指捏合可以直接开启应用小窗，拖动左右下角调节窗口大小，双击小窗可以快速回到全屏模式。

多个应用开启时，四手指捏合进入全景模式

在应用全屏情况下，我们只需要从下方的应用栏拖出想要的应用就可以开启分屏。并且我们可以自由竖屏还是横屏。这里说一个我比较常用的场景，我就比较喜欢打开金铲铲之战和小红书同时来进行游戏，小红书搜索攻略，再直接把攻略的技巧运用到游戏之中。我最卷的时候，甚至还打开了三个应用同时来进行一局游戏，金铲铲之战+小红书+掌上英雄联盟。

值得一提的是，在这个分屏状态下，这三个应用可以同时运行，我们直接四指捏合可以直接进入全景模式，大家可以从图片中看出，我们不管是点击哪一个应用，都不会影响到另外两个应用的运行。当然此类的操作还可以有很多，比如同时打开多个购物APP进行价格对比，打开地图+聊天软件指路等等。

续航、性能实测

充电实测，OPPO Find N3从百分之0开始，五分钟充入百分之20、十分钟充入百分之35、二十分钟充入百分之49，三十分钟分钟充入百分之72，四十分钟充入百分之90，五十三分钟充满。当然这个数据大家仅供参考，充电的速度会随着充电环境发生微妙变化。

续航实测，OPPO Find N3一小时游戏剩余电量百分之90、一小时视频播放剩余电量百分之81、一小时网页浏览剩余电量百分之73、四小时待机剩余电量百分之68。上述测试仅供参考，并且是使用内屏进行续航测试，外屏测试的结果肯定是要优于这个数据。

关于手机性能，OPPO Find N3搭载了一枚高性能骁龙芯片，对此我们也进行了实际游戏测试，结果如下，基本可以稳定在59帧-60帧之间。

空间音频

最后小编还想说说OPPO Find N3的空间音频功能。根据外媒机构调研，其实使用折叠屏产品的用户多数时间都在使用大屏视频类应用，这也是因为折叠屏自带的“平板属性”。话说回来，折叠屏产品的外放音质也是十分重要的一点。在大家的日常认知中，双扬声器就是手机的极限，但OPPO Find N3是少有的采用三扬声器系统的折叠屏旗舰，并且还支持OPPO自研的全场景空间音频技术。

OPPO Find N3无论是横、竖、悬停，那种姿势都能给用户带来澎湃立体声，也就是说音量的质量并不会随着产品使用形态而改变，这一点同样很重要，不然就会带来一种莫名其妙的割裂感。

总结

OPPO Find N3算是今年OPPO自己对于“折叠屏”这一词的完美诠释，它可以是手机，可以说一台大平板，也可以是一台超级终端设备，在全景模式下，甚至可以把它当做三个手机同时使用。OPPO Find N3在保证产品轻薄的基础上，用更好的内外屏素质，超强的哈苏影像、国密级别的安全芯片以及高效的大屏生态适配带来了“折叠屏”产品全新的模样。这些都是为了让消费者敢于“重用”折叠屏手机，而不是简单尝鲜，小编也希望大家能够通过这款产品，让折叠屏产品真正融入自己的生活中。