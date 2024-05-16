华为Mate60系列更新HarmonyOS 4.2 实现全系支持小艺方言+AI云增强

【天极网手机频道】作为华为的旗舰机型，华为Mate60系列自从上市以来口碑与销量齐飞，收获用户的喜爱。最近，华为Mate60系列继续加码，带来HarmonyOS 4.2版本系统更新，全面提升用户体验，足见华为用心之深。

早在HarmonyOS 4.2更新之前，华为Mate60系列就凭借智感支付、智感扫码、隔空手势等特色功能在网络上频频出圈，优秀的交互逻辑，化繁为简的功能体验获得用户一致好评。而最新的HarmonyOS 4.2在此基础上，使得华为Mate60也支持了广受用户欢迎和喜爱的AI云增强功能，这意味着目前整个华为Mate60系列都已经支持该功能，同时HUAWEI Mate X5、HUAWEI Pocket 2、nova 12 系列等机型已纷纷展开升级适配;随着HarmonyOS 4.2百机升级计划的稳步推进，更多华为机型用户将享受到HarmonyOS带来的常用常新体验。

华为Mate60系列带给用户最直观的感受，就是拍照无敌，这也与华为一直坚持在移动影像领域坚持创新不无关系，HarmonyOS 4.2更新后的AI云增强功能，让华为Mate60系列的拍照体验再次向前迈进。

华为业界首创的AI云增强技术主打人像高清，覆盖全摄，包括广角、20倍以下的长焦都不在话下。在日常使用中，由于硬件的局限性，成像往往无法做到面面俱到，总会给照片留下部分瑕疵。而Mate60系列在AI云增强技术加持下，通过云端亿级参数大模型算法，智能分析照片，实时捕捉并恢复图像中隐藏的微小细节，让每个画面都呈现出无瑕质感。

对比普通照片，AI云增强技术所带来的震撼更加直观，未开启此项功能的部分明显更加暗淡，且清晰度不佳。而开启这项技术后，可以明显发现照片无论是光影表现还是色彩层次，都更加细腻，整体观感直线上升。

尤其是在日常使用中常见的多人合拍情况下，普通照片经常会出现细节丢失，部分人像不够清晰。使用AI云增强技术后，不管是多人还是单人，都能带来清晰锐利的照片，还能精准还原人像皮肤的细节质感，让抬手即大片不再只是一句宣传语，就算是小白用户也能轻松拍出惊艳美照。

除了这项功能之外，我最喜欢的还是小艺方言。众所周知，华为一直深耕AI技术，而这一点同样在HarmonyOS 4.2更新中体现的淋漓尽致。在华为盘古大模型强大的知识整合能力下，智慧小艺再一次超级进化，带来更强的自然语言理解能力，能够给用户提供专业、精准的回答。

智慧小艺还融合对话大模型和语音大模型，除普通话之外，额外支持10种方言，无需用户设置，小艺都能直接回答。这项功能对于长辈而言，定是平日用机的得力好帮手。

日常生活中，长辈们还是更喜欢用方言去进行沟通，这也导致大多数情况下手机自带的语音助手都无法满足这部分用户的需求。华为Mate60系列更新HarmonyOS 4.2后，精通方言的智慧小艺改变了这一现状，用户可以轻松和小艺进行方言沟通，大大降低操作门槛。

俗话说，一方水土孕育一方文化，不同方言对应的是多元的文化底蕴和非物质文化遗产，华为在这些细枝末节中依然保留了对文化的尊重与敬畏，也始终将用户需求放在第一位的理念贯穿始终，通过智慧小艺的形式，来反哺文化传承。

HarmonyOS 4.2更新后还为用户带来拦截“摇一摇”广告跳转和自定义艺术主角等功能的优化升级。在如今“摇一摇”广告泛滥的当下，用户打开应用程序简直就是一场灾难，稍有晃动大概率会跳转至第三方App，极大影响用户使用体验，华为则是通过技术迭代彻底铲除“牛皮癣”，还用户一个清爽干净的用机环境。

通过天通卫星通话、超可靠玄武架构以及全焦段超轻影像等创新功能，华为Mate60系列一直处于手机市场的正中心，备受用户和大众喜爱，持续反响热烈。这次HarmonyOS 4.2的更新到来，无疑又会让Mate60系列的体验更上一层楼，为消费者带来更加便捷、智慧的巅峰体验，处处都是升级，常用常新，这就是HarmonyOS。