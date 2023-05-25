vivo S17系列定档5月31日发布：首创粒子水墨工艺，柔光人像再升级

【天极网手机频道】5月25日，@vivo官方微博宣布将于5月31日14:30举行“奔赴山海”主题发布会，正式推出S系列新品vivo S17系列。此外，预热视频、外观设计海报也首次展示了vivo S17系列全新外观设计――全新配色山海青、水镜云窗、全系3D微曲设计等，配色时尚、手感轻盈。

在全新的预告视频中，伴随音乐响起，vivo S17系列的机身背板之上开始涌现出众多微光粒子，随着音乐律动，时而汇聚成山峰、时而流淌为海浪。在光线的折射下，犹如漫天繁星撒落vivo S17系列的背板之上，而在视频的最后，“柔光知冷暖 照亮你我tā”的产品slogan也随之揭晓。

首创粒子水墨 将流动山海融入手机设计

去年vivo S16系列颜如玉发布，vivo S系列用技术探索玻璃材质的可能性，让温润如玉不止于形容。本次，vivo S17系列持续探索，在工艺上实现突破，带来山海青配色。vivo行业首创粒子水墨工艺，将众多粒子撒落在vivo S17系列的背板之上，密集处形成晶莹透亮的山海纹理;稀疏的地方闪烁微动仿佛漫天繁星。在光与影的交织下，立体灵动的纹理层层蔓延，呈现出流淌、延绵的动态山海。

同时，vivo S17系列依旧延续S轻盈灵动的设计。全系3D微曲设计，流畅柔美的弧面与中框丝滑衔接，过渡自然，搭配7.46mm的机身厚度，灵动镜组――水镜云窗、新一代智慧柔光环的点缀下，让vivo S17系列不仅兼顾优雅的外观同时也有舒适度的手感。

vivo品牌副总裁，兼品牌与产品战略总经理贾净东日前谈及S时表示：“它的外观设计应该极为动人，手感称心，颜值高级，满足年轻人对传统与时尚的理解与倾心。”而这，也是对vivo S17系列山海青的写照。

柔光人像再升级 后置全新智慧柔光环

人像是vivo S系列长期耕耘的赛道，多年来已经完成从“照亮你的美”到“照亮我的美”再到“照亮你我Tā”的变化，vivo S系列也以补光在夜景人像这件事上走出了属于S的新赛道。

预热海报中显示，vivo S17系列柔光人像更进一步，对柔光环的外径进行了升级，这也意味着vivo S17系列能够带来更大面积、更均匀立体的柔光，夜景人像更透亮、更有质感。而“智慧柔光环”以及“柔光知冷暖 照亮你我tā”的slogan表明，vivo S17系列柔光人像还在“冷暖色温”方面迎来升级。

在全新配色、灵动设计以及全新升级的柔光环之外，vivo S17系列同样在屏幕上带来惊喜。配备1.5K超高分辨率护眼屏，这是S系列第一次达到超视网膜PPI，

将带来迄今最清晰的显示体验。同时，2160Hz高频调光能够缓解减轻屏幕闪烁造成的视觉疲劳，缓解眼部压力，顺眼更护眼。

一直以来，vivo S系列以其潮流的外观设计、出色的人像拍摄能力以及卓越的性能表现持续满足年轻人的需求。本次，vivo S17系列在外观、人像拍摄上带来创新与突破，同时又在屏幕体验方面带来全新升级。vivo S17系列将会在5月31日正式与大家见面，它究竟还会带来哪些惊喜，值得持续关注。