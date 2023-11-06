512GB普及千元机市场，OPPO A2 定档11月11日正式开售

【天极网手机频道】目前，市面上大部分手机都是以128GB起步，各大APP功能的丰富性与日俱进，可以说“大存储”已经成为了普通手机用户的刚需。11月6日，OPPO官宣OPPO A2将于11月11日开售，12GB+512GB版定价1799元，该机有可能是最划算的 512GB 手机。

一直以来，OPPO坚持为用户带来好看又好用的优质产品，OPPO A系列多次成功打造百万级爆款机型，如OPPO A1为用户带来了4年流畅保证和旗舰素皮材质机身，而此次更新迭代的OPPO A2，又为其普及512GB超大内存，照片可以存储超11万张，按照每天拍75张的频率，可以轻松拍四年，不用担心存储空间不足。

众所周知，随着手机使用时间的增加，就算长期清理APP缓存数据，APP软件本身体积也会日渐臃肿，因此选择大内存版本很有必要，既能减少用户定期清理手机垃圾文件的繁琐，又可以有效延长手机的使用时间，这也契合了OPPO提出的“四年耐用”理念。

除了521GB超大内存，OPPO A2这款手机的质感也值得推敲。据了解，配色方面OPPO A2提供了冰晶紫、清波翠、静海黑三款配色，冰晶紫配色表面仿佛覆盖了一层冰花，转动手机还有明显的光泽变化;清波翠则像是赋予了后壳类竹韵纹理，观感十分清新淡雅，静海黑像是夜晚的湖面吹过微风，看起来更沉稳。机身厚度控制在7.99mm，重量为 193g，并提供5000mAh大容量电池保证长续航。

作为一款定位千元级市场的新品，OPPO A2保持了A系列高级质感和轻薄机身的设计、长续航表现，还提供了12GB+512GB超大内存，定价仅为1799元。新机将于11月11日开售，有兴趣的朋友不妨继续保持关注。