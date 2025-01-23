三折叠、真全面屏... 聊聊2024年让我印象深刻的手机

【天极网手机频道】转眼间2024年已经过去，在这一年里，我们见证了数百款新机型的发布，虽然市场竞争非常激烈，但其实让人眼前一亮并印象深刻的产品却并不算多，不是它们不够出色，而是缺少一些让人记住的特色。而今天笔者就和大家聊聊，2024年给我留下深刻印象的几款产品，每一款机型都有着独特的过人之处。

怎么折都有面儿―华为Mate XT非凡大师

自2018年首款折叠屏手机正式发布以来，这一细分领域便开始迎来了快速的增长，同时也出现了不同形态的产品，内折、外折、上下折的机型相继在市场上出现。作为折叠屏手机行业的引领者之一，华为是首家拥有上面三种形态折叠屏产品的厂商，而在今年，它们持续引领折叠屏手机新风潮，带来了全球首款三折叠屏手机―华为Mate XT 非凡大师，同样还是全球最大的折叠屏手机和全球最薄的折叠屏。

作为一款三折叠屏产品，它最难的地方莫过于铰链和屏幕之间的配合，因为其屏幕既要外折，还要内折，前者要抗拉伸，后者则要抗挤压，需要非常默契的配合。为此，华为Mate XT非凡大师使用了华为天工铰链系统，通过精密的机械结构调校和微米级数字孪生模型的反复测试，找到整机在内外弯折形态下屏轴联动方案，实现了铰链与屏幕之间的契合。并且创新性的引入了多向弯折柔性材料，将屏幕耐弯折能力提升25%，达到了外折抗拉伸内折抗挤压，极大地提高了屏幕耐用性。再结合非牛顿流体材料+超薄抗冲击的UTG玻璃组成的复合超韧叠层结构，双重抗冲击保障，使其屏幕抗冲击性能提升30%，进一步做到全面可靠。

三折叠的设计让它支持三种使用形态的自由切换：单屏态为6.4英寸、双屏态为7.9英寸、三屏态则为10.2英寸，可以手机、小平板和大平板之间灵活切换，适应不同的应用场景，用一句非常流行的话来说就是，怎么折都有面儿。在实际使用中，华为Mate XT的铰链经过了很精细的调教，无论是内折还是外折，阻尼都还不错。它还支持多形态分屏功能，还能够实现更加高效便捷的分屏体验，当前支持1:1、1:2、2:1三种比例自由拖拽，用户可以在同一屏幕两边同时运行两个应用，实现更加高效便捷的分屏体验。

除了三折叠的设计外，这款产品配备了超光变XMAGE影像系统，包含5000万像素的十档可变光圈主摄、1200万像素超广角镜头和1200万像素5.5倍潜望长焦镜头，满足用户的日常拍摄需求。搭载盘古大模型，拥有系统级AI能力，能准确理解用户意图，其集成的AI资深编辑、AI信息顾问及AI翻译专家等功能，帮助我们更加高效的完成各种任务。

作为全球首款三折叠手机，这款产品充分彰显了华为在折叠屏领域的深入布局和创新能力，并且以其独特的设计、灵活的形态、出色的拍照、丰富的AI功能等特性，成为了一款关注度极高的产品。尽管较高的售价让它注定不会有着像一般旗舰手机那样的销量，但足以证明华为在该领域的领先，也为折叠屏手机的发展提供了一种全新的方向。

演唱会必备神器―vivo X100 Ultra

如今，影像已经成为各大厂商的必卷之地，从硬件配置到软件调教，从主摄到长焦再到超广角，不少厂商还选择和相机或是光学领域的厂商进行合作，可以说卷的非常的激烈。而在去年众多的旗舰产品中，有一款冠以演唱会必备神器、买“相机”送手机、影像“灭霸”等众多绰号的产品成功吸引了我的注意，那就是vivo X100 Ultra。

vivo X100 Ultra之所以能够成为演唱会必备神器，主要原因是有着一颗非常强大的长焦镜头，毕竟我们看演唱会的时候一般都会里舞台比较远，此时长焦镜头就会发挥出关键的作用，将我们和舞台的距离“拉近”。它搭载了蔡司2亿APO超级长焦，同时拥2亿的超高像素和1/1.4英寸大底，并且这颗镜头还采用了专业光学玻璃提升光学性能，玻璃镜片应用了专业相机同款更低色散材料FCD100，带来专业级的影像表现。同时在软件层面，还支持长焦舞台功能，以独家自研算法重点攻克了20-30倍长焦舞台成片效果，更好的优化过曝、失焦、饱和度溢出等问题，让拍摄变得更加清晰。

此外，vivo X100 Ultra还搭载支持云台级别防抖的5000万像素1英寸LYT900主摄，支持行业独家精度跃迁，大角度OIS，全球首发 GLC(Ghost Less Coating)技术，并附以超强感光+超强防抖技术;超广角则为5000万像素的LYT600传感器，这三颗镜头为用户提供了全焦段的出色拍摄效果，满足多种场景下的拍摄需求。

除了“灭霸”级别的影像配置外，它还搭载了骁龙8 Gen3+LPDDR5X内存+ UFS 4.0闪存的性能铁三角，提供了旗舰级别的硬件性能，满足日常使用和各种游戏的需求。它也集成了双向卫星通信功能，通过天通卫星通信方案，可以进行通话和发送短信。

作为蓝厂首款Ultra级别的产品，在影像、性能以及功能方面都有着非常出色的表现，尤其是业界最大底的潜望长焦镜头的出色表现，让它成功“出圈”，帮助不少用户记录下了演唱会等活动中的精彩瞬间。

反正都能玩游戏―ROG游戏手机9 Pro

游戏手机，这一细分品类在2018年诞生，便吸引了诸多厂商入局，其中全新品牌，也有老牌劲旅。然而由于整体市场情况并不乐观，这一细分品类更是步履维艰，诸多品牌纷纷放弃，而ROG成为了少有坚持下来的品牌之一，一直持续发布游戏手机新品，而在今年的ROG游戏手机9 Pro上，它们再次整出了新活，让手机正面和背面都能玩游戏。

ROG游戏手机9 Pro延续了前代低调但不失个性的设计风格，标致性的斜切线条和败家之眼LOGO带来了很高的辨识度，背面采用了精密蚀刻工艺打造的纳米级磨砂玻璃。同时和前代一样，引入了AniMe Vision光显矩阵屏，并且进行了优化和升级，可编程LED灯珠由341颗大幅增加到了648颗，让它可以显示更多的图案。手机内置了丰富的可选图案，针对来电、通知、亮屏、录像以及游戏等诸多情景都提供了不同的动画效果，并且还可以自己手绘、输入文字或者导入GIF图片，打造属于自己的个性图案。

而且，这次它不仅提升了光显矩阵屏的显示效果，还加入了AniMe Play功能，内置了多款像素风复古小游戏，目前提供了弹球、贪吃蛇、飞机大战以及跑酷四款游戏，让用户使用肩键来进行控制，在这块光显矩阵屏上玩玩小游戏，不得不说这个创意还是很不错的，ROG游戏手机9 Pro应该也是目前唯一一款正反面都能玩游戏的手机产品。

ROG游戏手机9 Pro搭载了骁龙8至尊版处理器，并配备至高24GB LPDDR5X内存(9600Mb/s)和1TB UFS 4.0储存空间，并采用了矩阵式液冷散热架构9.0，让性能得以持续高效的释放，胜任各种游戏体验。它还内置了游戏精灵，除了来电屏蔽、准星辅助等常规功能外，这次还新增了包括AI语音降噪、X智能录屏以及游戏智能提示等诸多AI功能，为玩家打造更智能的游戏体验。当然，像手机自带的两个超声波键、酷冷风扇X Pro的物理按键以及体感操作等，还为手机提供更加丰富和灵活的操作方式。

作为一家持续坚持做游戏手机的厂商，ROG在每一代产品上都在持续创新，为玩家带来一些不同的体验，这次的AniMe Vision光显矩阵屏不仅有着丰富的图案和自定义内容，为低调的设计添加了个性化的一面，而且还提供了交互，让玩家可以游玩一些小游戏，成为前后都能玩的游戏手机，还是蛮有趣的。

真全面屏孤勇者―努比亚Z70 Ultra

2016年，“全面屏”的概念开始兴起，厂商们都在为了尽可能的提升屏占比而努力，让手机的正面尽可能看起来就是一块屏幕，因此出现了像三面窄边框+倒置摄像头、升降式摄像头、翻转式摄像头、打孔屏等诸多设计，可谓是百花齐放。当然，还有一种出现较晚的方案―屏下摄像头，顾名思义就是将摄像头藏于屏幕之下，需要时才会出现。全球首款屏下摄像手机是中兴在2020年推出的中兴天机Axon 20 5G，之后的Axon 30和Axon 40系列也都有屏下摄像头的型号，并且延伸到了努比亚和红魔的机型之上。而我们今天要说的就是努比亚在去年年底推出的“真全面屏”旗舰―努比亚Z70 Ultra。

拿到这款产品，一眼就能看到它的正面的一整块屏幕，四面窄边框和无打孔的设计让其正面带来了无与伦比的视觉冲击力。它搭载了全球首款独家1.5K超高分真全面屏，实现了屏下镜头全场景完美隐藏效果。实际使用时，只有特定的角度和界面下，才能看到摄像头区域与其它地方略有不同。

除了屏下摄像头外，努比亚Z70 Ultra还展现出了其别具一格的设计风格，整机给人的感觉就是非常的方正，背面采用引力中心设计，延续宇宙之窗核心DNA，镜头模组位于机身上方，采用矩形设计，主摄采用流光红圈Deco设计，非常的显眼。

拍照方面，努比亚Z70 Ultra搭载了5000万像素主摄(35mm)+6400万像素潜望镜头(85mm)+5000万像素超广角镜头(13mm)三摄组合，其中主摄传感器为IMX906，支持f/1.59-f/4.0可变光圈，并拥有首款人眼仿生镜头―光影灵眸，还原人眼所见。另外，前置摄像头的拍摄水准较前一代继续提升，与传统摄像头差距并不大。

核心配置上，它搭载了高通骁龙8至尊版处理器+LPDDR5X内存+UFS4.0闪存硬件配置规格，性能非常强悍。在系统层面，努比亚带来了全新的星云AIOS，号称是“全球首个全语音场景穿透式AI操作系统”，支持包括AI语音控制、AI翻译、AI写真、AI消除、AI图片理解、AI文档理解等诸多AI功能。

虽然全面屏的概念已经诞生了很久了，各大厂商也都进行过不少的尝试和探索，寻找最优的解决方案，屏下摄像头并不是应用最广泛的，但确实是目前视觉观感上最为震撼的，而中兴(中兴、努比亚、红魔)也是目前坚持使用这一方案时间最长的厂商，经过多年的迭代，技术愈加成熟，效果也变得越来越好。无论屏下摄像头是否能够成为“真全面屏”的最终解决方案，但起码是一个非常值得尝试的方向。

写在最后

以上就是2024年让我印象深刻的一些手机产品，它们也许不是同级别或是同类型产品中最为出众的，但都具有着很独特的记忆点。如今虽然市场竞争愈加激烈，各大厂商都非常的“卷”，但产品同质化的问题依然和明显，不少产品虽然各方面非常强，亦是出色的产品，但缺少一些让人一眼就能记住的特点，所以希望今年能有更多产品在保持产品力的同时，带来更多属于自己的特色。