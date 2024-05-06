库克重申苹果AI战略：国产厂商领先下的“新机遇”

【天极网手机频道】在全球科技发展中，AI已成为各大科技巨头竞相争夺的战略高地。近日，苹果公司CEO蒂姆・库克在第二财季电话会议上再次强调苹果将继续加大在AI技术上的研发投入，并寻求与更多合作伙伴共同推动AI技术的发展。同时，苹果也将关注行业内的最新动态和趋势，以便及时调整自身战略和产品线。

作为全球科技行业的领军企业之一，苹果在AI技术上的投入和布局一直备受关注，智能语音助手Siri在AI领域一度领跑市场，Siri的推出不仅为苹果用户带来了全新的交互体验，也彰显了苹果在AI技术上的领先地位。然而，随着市场竞争的加剧和国产厂商的崛起，Siri的竞争优势逐渐减弱，苹果不得不面对国产厂商凭借AI大模型弯道超车的现实。

OPPO作为较早引入AI大模型的国产厂商之一，已经在AI手机市场上取得了显著的成果。OPPO通过自主研发和合作创新成功将AI大模型技术应用于旗下全新旗舰机型Find X7系列。Find X7系列不仅具备强大的硬件性能，更在AI功能方面实现了全面升级。

OPPO Find X7系列是首个端侧应用70亿参数大语言模型的智能手机，通过搭载自研大模型AndesGPT可以带来更快响应，其中AI通话摘要功能是一个可以智能记录通话内容和待办事项的功能，对于商务人士来说尤为实用，在通话结束后智能识别通话内容生成重点信息摘要，包括通话时间、时长、对方姓名、核心内容、重要信息等，并自动识别出待办事项，如会议时间、地点、任务等，还会提醒用户添加到日程中。

再例如AIGC消除功能可以识别并快速消除图片中的多余元素;闪速抠图功能可以实现拍照后直接编辑抠图合成一步到位，无需通过电脑进行二次或三次处理，而且抠图的准确性极高。此外，Find X7系列还具备流体云功能。当用户复制了地址、链接等需要到第三方应用才能打开的内容时，手机会自动弹出所需APP的卡片弹窗，点击卡片之后直接到达复制内容，省去了许多不必要的操作步骤。

OPPO Find X7系列的AI功能不仅覆盖了办公场景，还深入到了用户的日常生活中。无论是记录通话、拍照优化，还是文件处理、智能问答，Find X7系列都能通过强大的AI能力为用户解决生活中的小麻烦，同时引领手机进入了全新的AI时代。

国产厂商凭借对AI技术的深入研究和应用，已经实现了在AI手机上的全面领先。这种领先不仅体现在技术层面，更在于对市场趋势的敏锐洞察和快速响应能力。随着AI技术的不断发展和应用，苹果在AI领域的竞争将越来越激烈，面对国产厂商的领先优势，苹果不得不重新审视其在AI领域的战略部署。